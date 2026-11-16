Российский подросток задержан в Польше за угрозы убийством в школе

Полиция Варшавы: Российского подростка задержали в Польше за угрозы школе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подросток помещен в молодежный воспитательный центр на три месяца решением суда по семейным делам, передает РИА «Новости» со ссылкой на варшавскую полицию.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних задержали россиянина на территории школы микрорайона Урсынув после поступления информации об угрозах.

В ходе задержания у юноши был изъят телефон. Найденные в нем материалы указывают на возможное распространение фашистской идеологии. Кроме того, в соцсетях подростка были обнаружены фотографии с ножом и предметами, похожими на оружие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в польском городе Щитно полиция задержала 16-летнего школьника за публикацию угроз о нападении на школу.

До этого в Мазовецком воеводстве 15-летний подросток устроил резню в учебном заведении.

В начале октября в Варшаве по подозрению в планировании нападения на полицейских в торговом центре арестовали несовершеннолетнего гражданина Украины.