В Японии представили туристический поезд с татами и чайной комнатой

Kyodo: В Японии показали экскурсионный поезд с чайной комнатой и татами

Tекст: Вера Басилая

Поезд из четырех вагонов под названием Akai Hoshi, что означает «красная звезда», был показан журналистам в субботу в Саппоро. Состав, переоборудованный из вагонов 45-летней давности, вмещает от 70 до 80 пассажиров, сообщает Kyodo.

В четвертом вагоне пассажиры смогут снять обувь и расслабиться за чашкой чая. Еще один вагон служит лаундж-зоной с диванами, закусками и сувенирами.

Дизайнер Эйдзи Митоока, создавший ранее люксовый спальный поезд Seven Stars in Kyushu, отметил, что объединил и переработал успешные элементы из своих прошлых проектов. По его словам, это поезд, «который никогда не сможет быть построен снова». Темно-красный цвет кузова вдохновлен эмблемой со звездой бывшего правительственного агентства по развитию Хоккайдо.

С февраля по март поезд будет курсировать между Саппоро и Абасири на северо-востоке Хоккайдо. Поездка займет около семи часов, а стоимость билета в один конец, включая обед, начинается от 244 долларов на человека. С апреля по июль маршрут свяжет Кусиро и Сиретоко-Сяри на востоке Хоккайдо с остановкой для осмотра заболоченных территорий Кусиро.

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