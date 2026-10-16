«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.4 комментария
Японская JR Central объявила о запуске нового «поезда-пули»
Японская JR Central представила новую модель «поезда-пули»
Японский железнодорожный оператор JR Central представил следующее поколение высокоскоростных экспрессов, оснащенных передовой системой автоматического управления и улучшенной защитой от землетрясений.
Central Japan Railway Co. объявила о планах запустить на линии синкансэн Токайдо новый состав серии S0 в июле 2029 года, полностью заменив действующие поезда типа N700S, передает Kyodo News.
Синкансэн – это знаменитая японская сеть высокоскоростных железных дорог, также известная как «поезд-пуля».
Коммерческая эксплуатация новейших составов начнется в июле 2029 года, передает портал Traicy. Модель получила индекс S0, символизирующий новую отправную точку в эволюции высокоскоростных магистралей. Эти поезда заменят текущее поколение N700S на линиях Tokaido и Sanyo.
Ключевой особенностью новинки станет система автоматического ведения GOA2. Машинист будет присутствовать в кабине, однако электроника возьмет на себя контроль скорости, точное торможение и корректировку расписания. Использование миллиметрового диапазона радиосвязи позволит сократить время реакции автоматики на землетрясения с двух секунд до 0,2 секунды.
Комфорт пассажиров значительно возрастет благодаря новым сиденьям, встроенным в стекла антеннам 5G и увеличенному пространству для багажа. Уровень вибраций при расхождении со встречными составами снизится на 10%. За счет инновационной аэродинамической формы носовой части потребление энергии уменьшится на 6%.
До первой половины 2032 года планируется выпустить 25 таких составов. Тестовый образец выйдет на пути уже в августе 2028 года. При производстве вагонов доля переработанного алюминия увеличится до 20%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские составы «Синкансэн» движутся с крейсерской скоростью 320 километров в час. Российские железные дороги планируют внедрить полностью автономные поезда в 2026 году.