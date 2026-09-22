Глава «Роскосмоса» заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля

Глава «Роскосмоса» Баканов заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля

Tекст: Ольга Иванова

Генеральный директор госкорпорации сообщил о планах по развитию космической программы на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

По словам руководителя ведомства, важнейшим этапом станет отработка перспективного многоразового аппарата.

«Первый шаг – это запуск и отработка нового перспективного пилотируемого транспортного корабля, многоразового. Осенью уже будет парашютный сброс, его испытания на Дальнем Востоке в России», – рассказал Дмитрий Баканов.

Кроме того, глава госкорпорации отметил успехи в создании ракеты-носителя «Амур-СПГ», оснащенной возвращаемой первой ступенью. Специалисты уже провели два успешных прожига двигателей, работающих на топливной паре сжиженный газ-кислород.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Роскосмос» запланировала испытания нового пилотируемого корабля на 2026 год.

Весной текущего года генеральный директор ведомства Дмитрий Баканов рассказал о первом прожиге метанового двигателя для многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

Этот перспективный носитель разрабатывается для замены устаревающего семейства «Союз-2».