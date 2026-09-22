Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Глава «Роскосмоса» заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля
Глава «Роскосмоса» Баканов заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов анонсировал парашютные испытания нового перспективного многоразового пилотируемого корабля, а также сообщил об успешных тестах двигателей ракеты «Амур-СПГ».
Генеральный директор госкорпорации сообщил о планах по развитию космической программы на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».
По словам руководителя ведомства, важнейшим этапом станет отработка перспективного многоразового аппарата.
«Первый шаг – это запуск и отработка нового перспективного пилотируемого транспортного корабля, многоразового. Осенью уже будет парашютный сброс, его испытания на Дальнем Востоке в России», – рассказал Дмитрий Баканов.
Кроме того, глава госкорпорации отметил успехи в создании ракеты-носителя «Амур-СПГ», оснащенной возвращаемой первой ступенью. Специалисты уже провели два успешных прожига двигателей, работающих на топливной паре сжиженный газ-кислород.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Роскосмос» запланировала испытания нового пилотируемого корабля на 2026 год.
Весной текущего года генеральный директор ведомства Дмитрий Баканов рассказал о первом прожиге метанового двигателя для многоразовой ракеты «Амур-СПГ».
Этот перспективный носитель разрабатывается для замены устаревающего семейства «Союз-2».