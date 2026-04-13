Глава Роскосмоса рассказал об испытаниях двигателя для ракеты «Амур-СПГ»

Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.
Глава Роскосмоса Баканов рассказал об испытаниях двигателя для ракеты «Амур-СПГ»
Испытания метанового двигателя для двухступенчатой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с возвращаемыми ступенями прошли на уровне прожига, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
В интервью «Вестям» он пояснил, что прожиг первого метанового двигателя уже состоялся, также определены поля для приземления первой ступени – это Нижняя Салда в Свердловской области на предприятии НИИмаш.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что создание технологии возвращаемой первой, а возможно, и второй ступени, крайне важно для госкорпорации. По словам Баканова, техническое задание на ракету было утверждено осенью прошлого года, а контракт на разработку подписали в текущем году в рамках нового национального проекта.
Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров назвал сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ».