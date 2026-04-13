УФСИН опровергло информацию об ослепшем члене банды Цапков в колонии
Информация о том, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз якобы почти полностью ослеп в волгоградской колонии, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.
Представители ведомства подчеркнули: «Распространенная в ряде СМИ информация в отношении осужденного В.А. Цеповяза не соответствует действительности», передает РИА «Новости».
Также в УФСИН обратили внимание, что медицинские сведения, полученные при обследовании и лечении осужденных, относятся к врачебной тайне и не подлежат распространению.
Ранее сообщалось, что Вячеслав Цеповяз из банды Цапков, отбывающий наказание в колонии Волгоградской области, потерял неформальный статус смотрящего в связи с резким ухудшением зрения.
Напомним, Краснодарский суд приговорил лидера банды Сергея Цапка и его подельников к пожизненному заключению в 2013 году.