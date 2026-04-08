    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Дарья Сальникова Дарья Сальникова Россия ускоряет деколонизацию Африки

    «Первичная деколонизация» не принесла Африке облегчения, но страны региона рассчитывают ее ускорить. В том числе с помощью России и институтов БРИКС.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    8 апреля 2026, 22:00 • В мире

    Венгров ставят перед выбором между США и Европой

    Венгров ставят перед выбором между США и Европой
    Tекст: Евгений Поздняков

    Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживает действующего премьера республики Виктора Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра. Но если Штаты ограничиваются простой риторикой, то их европейские соперники вместе с Киевом действуют более грязно: угрожают венграм проблемами с энергетикой и отрывом от общего будущего ЕС. На чьей стороне сейчас перевес и возможна ли смена лидера?

    Брюссель и Киев пытаются повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии, который пройдут в ближайшее воскресенье – 12 апреля, заявил  вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Будапешт. «Бюрократы в Брюсселе сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на его защиту», – заявил он.

    Отметил политик и действия Киева. «Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы», – подчеркнул Вэнс. Вице-президент прокомментировал и нашумевшую перепалку между Орбаном и Владимиром Зеленским, в ходе которой последний принялся угрожать венгерскому премьеру «разговором» с солдатами из ВСУ. «Я не мог поверить, что это правда», – признался он, добавив, что произошедшее является «абсолютным скандалом».

    Ранее и сам Орбан неоднократно обвинял Украину во вмешательстве в избирательную кампанию. Политик отмечал, что Киев и Брюссель совместно поддерживают оппозицию. «Разве вам не хватает проблем на восточном фронте? Почему вы напали на нас? Мы – миролюбивый народ. Отдайте нам нашу нефть, а потом отправляйтесь на своих фургонах в Брюссель за деньгами западных стран», – заявил премьер на одном из последних митингов.

    Этой фразой венгерский лидер напомнил о громком скандале c крупной суммой наличных денег и золота, предназначавшихся Киеву – в начале марта Будапешт задержал группу граждан, перевозивших на Украину более 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Правительство Орбана потребовало от офиса Зеленского объяснить происхождение этих средств.

    Позже член кабинета венгерского премьера Золтан Ковач пояснил, что перевозимые деньги были «свежеотпечатанными». В соцсети Х (ранее – Twitter, заблокирован в России) он уточнил: купюры никогда не поступали в реальный оборот, а их происхождение, вероятно, связано с «польскими учреждениями».

    При этом самым главным вмешательством в свою внутреннюю политику Будапешт считает блокировку нефтепровода «Дружба», по которому через Украину в Венгрию должна поступать российская нефть. Однако Киев утверждает, что трубопровод пострадал в результате боевых действий. При этом он не допускает к нему независимые комиссии, чтобы они могли оценить разрушения и назвать сроки восстановления.

    Будапешт же считает, что «Дружба» работоспособна, а нефть по ней не идет из-за желания Зеленского навредить Орбану перед выборами – вызвать топливный кризис и недовольство населения Венгрии премьером. В ответ Будапешт заблокировал выделение ЕС нового кредита Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, настаивая на организации инспекций нефтепровода.

    Энергетическое давление на Венгрию в преддверии выборов при этом не ослабевает и по линии поставок газа:

    в начале апреля президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаруженной взрывчатке вблизи газопровода «Турецкий поток», подрыв которого сулит существенные проблемы для Будапешта. Точных данных относительно причастной к несостоявшемуся теракту стороны до сих пор нет, однако в экспертном сообществе отмечают, что в деле могла быть замешана Украина.

    Сейчас опросы общественного мнения показывают, что предвыборная обстановка складывается далеко не в пользу возглавляемой Орбаном партии «Фидес». По данным аналитического ресурса Politico Poll of Polls, поддержать действующую власть готовы лишь 39% венгров, в то время как за оппозиционную «Тису», лидером которой является Петер Мадьяр, желающих отдать голос около 49%.

    Тем не менее, предугадать на основе этих данных исход электоральной кампании – сложно. «Орбан понимает свое отставание и пытается задействовать все возможные ресурсы для повышения шансов на победу. Основных инструментов по изменению общественного мнения два: конфликт с Зеленским и демонстративная поддержка со стороны Дональда Трампа. Эта стратегия, кстати, положительно сказывается на рейтинге премьера», – сказал профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    «Налицо жесткая конфронтация: за «Фидес» активно агитируют Штаты, а за их оппонентов из «Тисы» – Брюссель.

    Вторые пытаются склонить чашу весов в свою пользу с помощью риторики об общем европейском будущем, об отсутствии границ в ЕС. Но насколько венгры готовы воспринимать эти лозунги – неясно», – продолжил собеседник.

    «На самом деле, многие избиратели в республике действительно опасаются заметного роста значимости внешнего фактора в текущей кампании. Происходящее справедливо размывает границы привычного для европейцев понятия «свободных и справедливых выборов». Конечно, этот институт рухнул не сегодня, но в настоящее время проблема стала выглядеть особенно ярко», – акцентирует эксперт.

    «Раньше Евросоюз активно вмешивался в выборы иных акторов. Цветные революции в Югославии, Грузии, на Украине – все это было осознанным влиянием на позицию граждан. Другое дело, что в пределах самого ЕС Брюссель проявлял сдержанность. Теперь же практически каждая «спорная» кампания превращается в выжженное поле борьбы», – добавляет он.

    «Вмешательства в выборы в Румынии, многочисленные скандалы в Польше – все это колоссальные удары по образу «светочи демократии». Теперь в этом же ряду стоит и Венгрия. Судя по всему, мы наблюдаем за устоявшейся тенденцией. Если она сохранится, то, боюсь, объединение начнет расшатываться изнутри.

    В текущей ситуации Орбану же стоит сохранять здравомыслие и продолжать разоблачать попытки вмешательства в дела Будапешта со стороны Евросоюза и Украины.

    В конечном счете, последнее слово в сложившемся электоральном конфликте будет за избирателями. Хочется верить, что они сумеют сделать осознанный и взвешенный выбор», – поясняет Ткаченко.

    Не верить социологическим прогнозам призывает Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. «Местные компании, организовывающие опросы, крайне поляризированы. Часть служб ориентируется на Орбана и действующее правительство, другая работает в связке с немецкими фондами и структурами Евросоюза. В результате цифры отражают интересы заказчиков, нежели реальные настроения», – объясняет он.

    «Судя по всему, Мадьяр все же опережает своего оппонента. Но есть важные оговорки. Во-первых, сельский электорат, который традиционно голосует за Орбана, хуже учитывается в замерах. Во-вторых, часть мест разыгрывается в одномандатных округах, где социология почти не работает. Поэтому реальные итоги могут сильно отличаться от прогнозов», – напоминает эксперт.

    «Интересно, что оба кандидата стали активно заигрывать с внешнеполитической повесткой.

    Для Евросоюза в последнее время – это стало нормой, однако многие граждане все равно достаточно негативно воспринимают сложившуюся реальность. Для них все же на первом месте стоят вопросы внутренние», – говорит собеседник.

    «Соответственно, исход голосования решит то, как именно претенденты на лидерство будут говорить с обществом о простых, но важных вещах: о ценах на продукты, о качестве дорог, о школах и больницах. Для венгров геополитика вторична. Их внимание сосредоточено на быте, а не на международных сюжетах», – заключил Трухачев.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выдали перемирие за победу

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить

      По умолчанию за российских граждан налоги платит работодатель – однако есть и те, кто обязан самостоятельно декларировать и свои доходы, и уплачивать налоги за них. Какие категории граждан должны сдать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, как заполняется декларация – и какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков и неуплату НДФЛ?

    • Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

      Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    • Клещи весной 2026: сезон активности, как защититься и проверить участок на клещей

      С приходом весны 2026 года начинается сезон активности клещей – опасных паразитов, которые могут переносить серьезные инфекции. Уже при первых теплых днях они выходят из спячки и представляют угрозу как для людей, так и для домашних животных. Разбираемся, когда клещи наиболее активны, как защитить себя и семью, а также как проверить и очистить участок от паразитов.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

