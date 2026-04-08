Венгров ставят перед выбором между США и Европой

Tекст: Евгений Поздняков

Брюссель и Киев пытаются повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии, который пройдут в ближайшее воскресенье – 12 апреля, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Будапешт. «Бюрократы в Брюсселе сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на его защиту», – заявил он.

Отметил политик и действия Киева. «Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы», – подчеркнул Вэнс. Вице-президент прокомментировал и нашумевшую перепалку между Орбаном и Владимиром Зеленским, в ходе которой последний принялся угрожать венгерскому премьеру «разговором» с солдатами из ВСУ. «Я не мог поверить, что это правда», – признался он, добавив, что произошедшее является «абсолютным скандалом».

Ранее и сам Орбан неоднократно обвинял Украину во вмешательстве в избирательную кампанию. Политик отмечал, что Киев и Брюссель совместно поддерживают оппозицию. «Разве вам не хватает проблем на восточном фронте? Почему вы напали на нас? Мы – миролюбивый народ. Отдайте нам нашу нефть, а потом отправляйтесь на своих фургонах в Брюссель за деньгами западных стран», – заявил премьер на одном из последних митингов.

Этой фразой венгерский лидер напомнил о громком скандале c крупной суммой наличных денег и золота, предназначавшихся Киеву – в начале марта Будапешт задержал группу граждан, перевозивших на Украину более 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Правительство Орбана потребовало от офиса Зеленского объяснить происхождение этих средств.

Позже член кабинета венгерского премьера Золтан Ковач пояснил, что перевозимые деньги были «свежеотпечатанными». В соцсети Х (ранее – Twitter, заблокирован в России) он уточнил: купюры никогда не поступали в реальный оборот, а их происхождение, вероятно, связано с «польскими учреждениями».

При этом самым главным вмешательством в свою внутреннюю политику Будапешт считает блокировку нефтепровода «Дружба», по которому через Украину в Венгрию должна поступать российская нефть. Однако Киев утверждает, что трубопровод пострадал в результате боевых действий. При этом он не допускает к нему независимые комиссии, чтобы они могли оценить разрушения и назвать сроки восстановления.

Будапешт же считает, что «Дружба» работоспособна, а нефть по ней не идет из-за желания Зеленского навредить Орбану перед выборами – вызвать топливный кризис и недовольство населения Венгрии премьером. В ответ Будапешт заблокировал выделение ЕС нового кредита Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, настаивая на организации инспекций нефтепровода.

Энергетическое давление на Венгрию в преддверии выборов при этом не ослабевает и по линии поставок газа:

в начале апреля президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаруженной взрывчатке вблизи газопровода «Турецкий поток», подрыв которого сулит существенные проблемы для Будапешта. Точных данных относительно причастной к несостоявшемуся теракту стороны до сих пор нет, однако в экспертном сообществе отмечают, что в деле могла быть замешана Украина.

Сейчас опросы общественного мнения показывают, что предвыборная обстановка складывается далеко не в пользу возглавляемой Орбаном партии «Фидес». По данным аналитического ресурса Politico Poll of Polls, поддержать действующую власть готовы лишь 39% венгров, в то время как за оппозиционную «Тису», лидером которой является Петер Мадьяр, желающих отдать голос около 49%.

Тем не менее, предугадать на основе этих данных исход электоральной кампании – сложно. «Орбан понимает свое отставание и пытается задействовать все возможные ресурсы для повышения шансов на победу. Основных инструментов по изменению общественного мнения два: конфликт с Зеленским и демонстративная поддержка со стороны Дональда Трампа. Эта стратегия, кстати, положительно сказывается на рейтинге премьера», – сказал профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Налицо жесткая конфронтация: за «Фидес» активно агитируют Штаты, а за их оппонентов из «Тисы» – Брюссель.

Вторые пытаются склонить чашу весов в свою пользу с помощью риторики об общем европейском будущем, об отсутствии границ в ЕС. Но насколько венгры готовы воспринимать эти лозунги – неясно», – продолжил собеседник.



«На самом деле, многие избиратели в республике действительно опасаются заметного роста значимости внешнего фактора в текущей кампании. Происходящее справедливо размывает границы привычного для европейцев понятия «свободных и справедливых выборов». Конечно, этот институт рухнул не сегодня, но в настоящее время проблема стала выглядеть особенно ярко», – акцентирует эксперт.

«Раньше Евросоюз активно вмешивался в выборы иных акторов. Цветные революции в Югославии, Грузии, на Украине – все это было осознанным влиянием на позицию граждан. Другое дело, что в пределах самого ЕС Брюссель проявлял сдержанность. Теперь же практически каждая «спорная» кампания превращается в выжженное поле борьбы», – добавляет он.

«Вмешательства в выборы в Румынии, многочисленные скандалы в Польше – все это колоссальные удары по образу «светочи демократии». Теперь в этом же ряду стоит и Венгрия. Судя по всему, мы наблюдаем за устоявшейся тенденцией. Если она сохранится, то, боюсь, объединение начнет расшатываться изнутри.

В текущей ситуации Орбану же стоит сохранять здравомыслие и продолжать разоблачать попытки вмешательства в дела Будапешта со стороны Евросоюза и Украины.

В конечном счете, последнее слово в сложившемся электоральном конфликте будет за избирателями. Хочется верить, что они сумеют сделать осознанный и взвешенный выбор», – поясняет Ткаченко.

Не верить социологическим прогнозам призывает Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. «Местные компании, организовывающие опросы, крайне поляризированы. Часть служб ориентируется на Орбана и действующее правительство, другая работает в связке с немецкими фондами и структурами Евросоюза. В результате цифры отражают интересы заказчиков, нежели реальные настроения», – объясняет он.

«Судя по всему, Мадьяр все же опережает своего оппонента. Но есть важные оговорки. Во-первых, сельский электорат, который традиционно голосует за Орбана, хуже учитывается в замерах. Во-вторых, часть мест разыгрывается в одномандатных округах, где социология почти не работает. Поэтому реальные итоги могут сильно отличаться от прогнозов», – напоминает эксперт.

«Интересно, что оба кандидата стали активно заигрывать с внешнеполитической повесткой.

Для Евросоюза в последнее время – это стало нормой, однако многие граждане все равно достаточно негативно воспринимают сложившуюся реальность. Для них все же на первом месте стоят вопросы внутренние», – говорит собеседник.

«Соответственно, исход голосования решит то, как именно претенденты на лидерство будут говорить с обществом о простых, но важных вещах: о ценах на продукты, о качестве дорог, о школах и больницах. Для венгров геополитика вторична. Их внимание сосредоточено на быте, а не на международных сюжетах», – заключил Трухачев.