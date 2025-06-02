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    2 июня 2025, 14:36 • Политика

    Победа Навроцкого в Польше стала поражением Евросоюза

    США победили Евросоюз на выборах в Польше

    Победа Навроцкого в Польше стала поражением Евросоюза
    @ Pawel Topolski/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новым президентом Польши стал Кароль Навроцкий из партии ПиС. Победу кандидат смог одержать только по итогам второго тура. При этом в промежутке между голосованиями в поддержку евроскептика Навроцкого активно выступали Соединенные Штаты. По мнению экспертов, заокеанская помощь сыграла не последнюю роль в итогах выборов, и Европа фактически проиграла американцам битву за влияние на поляков.

    В Польше подвели результаты второго тура президентских выборов: после обработки 100% бюллетеней главой республики стал кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов, в то время как за его соперника, кандидата от правящей «Гражданской коалиции», мэра Варшавы Рафала Тшасковского было отдано 49,11% голосов. Итоговая явка составила рекордные 71,63%.

    Примечательно, что первые экзитполы пророчили победу именно Тшасковскому. По их данным, он набирал 50,3% голосов против 49,7% у Навроцкого. Мэр Варшавы даже успел объявить о своей победе и поблагодарил за каждый отданный за него голос, передавал ТАСС. Но позднее произошла смена лидера.

    Отметим, Навроцкий позиционирует себя жестким антикоммунистом, консерватором и националистом-русофобом. В феврале 2024 года он был включен в список разыскиваемых Россией лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши.

    Политик также известен своими антиукраинскими заявлениями. Он, в частности, выступал за прекращение помощи Киеву и против вступления соседней страны в ЕС и НАТО. Кроме того, Навроцкий требует от украинских властей признать геноцид поляков на Волыни.

    В ходе предвыборной кампании он неоднократно оказывался в центре скандалов. Так, выяснилось, что политик приобрел у пенсионера квартиру якобы в обмен на пожизненную заботу о нем. Однако позже сообщалось, что пожилой человек уже давно находится в доме социальной помощи.

    Напомним, в первом туре президентских выборов, который состоялся 19 мая, Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Навроцкий – 29,54%. После этого члены Палаты представителей США выразили обеспокоенность демократическими процедурами в республике. Американские конгрессмены обратились к Еврокомиссии с просьбой организовать брифинг по вопросам возможных фальсификаций в рамках кампании в Польше.

    В Штатах сочли, что правящая коалиция под руководством премьера страны Дональда Туска систематически нарушает принципы верховенства права. Кроме того, в конце мая в Польше состоялось заседание Конференции консервативных политических действий (CPAC). Выступившая на мероприятии Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США, призывала голосовать за Навроцкого. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Белый дом решил помочь прийти к власти консервативному кандидату.

    Сейчас эксперты отмечают: победе Навроцкого в итоге во многом поспособствовали действия Вашингтона, в то время как Европа проиграла битву за республику. «Навроцкий не даст Туску прогнуться под ЕС по вопросам миграции или навязывания зеленого перехода, узаконивания однополых браков. А Туск не даст Навроцкому заняться историческими склоками с Германией и ссориться с ЕС из-за грубого нарушения принципа разделения властей», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    Он допускает, что новоизбранный президент Польши распустит Сейм. Однако, по его оценкам, ПиС не получит в новом созыве большинства. «Пойти на коалицию с укроскептиками из «Конфедерации» им не дадут», – пишет Трухачев в своем Telegram-канале. Как полагает спикер, высока вероятность, что проевропейские силы пока сохранят перевес.

    Впрочем, возможен сценарий, при котором ПиС заключит коалицию с кем-то из проевропейских сил. «Так что сдержки и противовесы сохранятся», – уточнил аналитик. Трухачев считает, что в Евросоюзе признают победу Навроцкого.

    «В отличие от Джордже Симиона в Румынии, он не выступает против вооружения Украины. А против такого евроскептика в ЕС не возражают. Тем более пока премьером остается их человек Туск»,

    – детализировал политолог. Что касается отношений Варшавы и Москвы, то избрание Навроцкого ничего не меняет, добавил он. «Польша продолжит поставлять оружие Украине и работать главным центром ее снабжения. Брать Украину в ЕС и НАТО не собирается ни Навроцкий, ни Туск», – написал эксперт. 

    В свою очередь полонист Станислав Стремидловский добавляет: поляки оказались на проамериканской орбите. «Они связывают свои интересы и безопасность с США», – уточнил он. Собеседник напомнил, что кандидат от ПиС ранее встречался с Дональдом Трампом, и глава Белого дома фактически «благословил» его на победу.

    «Таким образом, на выборах польского президента выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп», – указал политолог. По его словам, если в Румынии европейцы смогли переиграть голосование в свою пользу, то в Польше «такой трюк не прошел». «Я думаю, теперь Вашингтон вдохновится результатом и станет более активно работать для смены власти в европейских странах», – считает Стремидловский. При этом

    в самой Польше грядет период нестабильности: страна фактически разделена надвое.

    С победой Навроцкого существовавший в республике приоритет не нарушился: пост президента занимает политик от ПиС, а кабмин возглавляет представитель от «Гражданской коалиции». То есть продвигаемые инициативы одних будут блокировать вторые.

    Однако новоизбранный глава государства, вероятно, назначит досрочные парламентские выборы. «Впрочем, этот вопрос поднимают и в правящей коалиции. Местная пресса предполагает, что Туск может пойти на опережение и уже на этой неделе поставить в Сейме вопрос о вотуме доверия правительству», – отметил собеседник. Он подчеркнул: премьер оказался в сложной ситуации.

    Эксперт напомнил, что ранее Туск обещал пересмотреть коалиционное соглашение. «Он ведет себя как классический рейдер. Его партнеры по коалиции имеют все меньше и меньше властных полномочий. Сейчас политик попытается сплотить ряды», – допустил аналитик. «При этом у ПиС появляется возможность уже в этом году добиться распада нынешней коалиции и сформировать свой кабинет посредством голосов партии «Конфедерация» и, возможно, перебежавших депутатов из Польской крестьянской партии», – рассуждает Стремидловский. На событиях внутри страны будет сказываться и внешний фактор в виде США, добавил полонист.

    «Варшава может стать для Вашингтона площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы»,

    – считает спикер. Что касается отношений России и Польши, то надеяться на их улучшение не стоит, подчеркнул эксперт. «Навроцкий неприязненно относится к нашей стране. Но стоит учитывать два момента. Первый – политик в свое время говорил, что он готов ради защиты национальных интересов государства встретиться и пожать руку Владимиру Путину», – напомнил политолог.

    «Второй – ориентация Навроцкого на Штаты дает возможность в случае улучшения российско-американских отношений получить побочным эффектом если не партнерство, то хотя бы сдерживание антироссийской агрессии, которую мы видели от правительства Туска», – добавил собеседник.

    А вот кому действительно стоит беспокоиться из-за победы Навроцкого, так это Киеву. «Украину ждут проблемы», – считает аналитик. «Мы видели, что кандидат от ПиС во время предвыборной кампании также выступал категорическим противником вступления Украины в НАТО и ЕС. Сейчас в Киеве сильно разочарованы победой Навроцкого и считают это довольно тревожной новостью – и надо признать, что обоснованно», – заметил Стремидловский.

    Немецкий политолог Александр Рар в свою очередь обратил внимание на то, что Навроцкого в западных СМИ называют консерватором, в то время, как других правых политиков в Европе – «популистами» или «пророссийскими». «Видимо, либеральные силы не хотят слишком ссориться с влиятельным поляком, чтобы совсем не «потерять» Варшаву», – допустил собеседник.

    «Один из очевидных итогов этой кампании заключается в том, что повсюду в Европе – особенно в восточной ее части – наблюдается восхождение правых сил. Но в Берлине, Лондоне, Париже и Брюсселе у власти остаются либеральные силы, которые все еще владеют достаточными инструментами для укрепления своих позиций»,

    – акцентировал спикер. «При этом в ФРГ побаиваются, что новый президент Польши усилит критику Берлина из-за неуплаты репараций за ущерб, причиненный полякам со стороны гитлеровской Германии. Варшава требует баснословную сумму в 1 трлн евро. Эту сумму Мерц пытается наскрести сейчас в форме кредитов для вооружение Германии», – отметил Рар.

    Между тем, по его мнению, победа Навроцкого – это «в первую очередь поражение либералов и правительства Туска, а также Брюсселя, который пытался удержать Польшу от скатывания в консерватизм». «В отличие от Румынии, где удалось остановить консерваторов, в этой республике не существует так называемого прозападного глубинного государства», – сказал эксперт.

    «Силы либералов и консерваторов в Польше равны, а общество расколото пополам, о чем свидетельствуют результаты президентских выборов. При этом с победой Навроцкого власть в Польше не поменялась: страной управляет не президент, а правительство либералов во главе с Туском. Впрочем, новый глава государства может во многом препятствовать работе кабмина, накладывая, например, вето на ультралиберальные законопроекты», – заключил Рар.

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