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    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    13 комментариев
    28 мая 2025, 08:20 • Новости дня

    В США обвинили ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше

    Конгресс США обвинил ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше

    Tекст: Вера Басилая

    Американские конгрессмены выразили обеспокоенность прозрачностью выборов в Польше и обвинили Евросоюз в двойных стандартах, сообщила газета Politico.

    Издание сообщает, что американские законодатели обвинили Евросоюз в двойных стандартах в отношении президентских выборов в Польше, передает ТАСС.

    Это отражено в письме председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайана Маста главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Документ подписан и другими членами нижней палаты парламента США.

    В письме конгрессмены обратили внимание по поводу сообщений о возможных нарушениях, которые могут поставить под угрозу честность демократических процессов в Польше. Законодатели поставили под сомнение роль ЕС в обеспечении прозрачности выборов и указали на потенциальную одностороннюю поддержку кандидата от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского польскими властями и институтами.

    Кроме того, в публикации Politico отмечается, что речь идет о возможном незаконном зарубежном финансировании кампании Тшасковского, связанном с организациями Джорджа Сороса и Демократической партией США. Письмо стало частью общего интереса республиканцев США к поддержке правых популистских сил в Европе.

    Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм публично поддержала оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого и пообещала помощь, в том числе военное присутствие, если победу одержит политик, готовый сотрудничать с Дональдом Трампом. В первом туре президентских выборов, который прошел в Польше, Тшасковский набрал 31,36%, Навроцкий – 29,54%.

    Второй тур назначен на 1 июня.

    Ранее кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов из-за несогласия с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

    Кароль Навроцкий ранее предложил Рафалу Тшасковскому пройти совместную проверку на наркотики во время теледебатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что результаты первого тура президентских выборов в Польше показали, что страна движется вправо, как и прогнозировали эксперты.

    27 мая 2025, 16:40 • Новости дня
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Фицо заявил о недопустимости идей лишать Словакию выплат ЕС из-за позиции по России. По его словам, столь агрессивная риторика канцлера Германии говорит о надвигающемся кризисе в ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности лишить Братиславу и Будапешт выплат из фондов ЕС, если те продолжают разногласия с Брюсселем по вопросам политики в отношении России, передает Интерфакс. Фицо заявил, что такие предложения недопустимы для современного Евросоюза.

    «Если ориентироваться на такие агрессивные комментарии, можно предположить, что впереди – не очень хорошие времена», – подчеркнул премьер-министр Словакии. Он отметил, что независимая позиция Братиславы по России не возникла случайно, а отражает интересы республики.

    По оценке агентства EFE, Берлин проявляет недовольство позицией Братиславы и Будапешта из-за их нежелания поддержать новые санкции против России. Мерц ранее заявлял, что в Евросоюзе принятие решений не должно зависеть от «незначительного меньшинства», и допустил возможность лишения финансирования для стран, препятствующих согласованию политики ЕС по России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций. В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь.

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    27 мая 2025, 17:47 • Новости дня
    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине

    Сенатор Климов: Запрошенное Россией заседание СБ ООН позволит развенчать фейки ЕС по Украине

    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициированное Россией заседание ООН из-за попыток Европы помешать урегулированию на Украине крайне важно. Страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах смогут получить дополнительную информацию о российской позиции и подлинной ситуации на территории Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Нынешняя гибридная война развивается на нескольких направлениях. Часть из них – информационный и дипломатический аспект – находит воплощение на площадке ООН. Страны ЕС и НАТО в этом противостоянии пытаются достичь своих результатов. Мы же должны своевременно на это реагировать», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Решение России запросить заседание Совбеза ООН особенно важно на фоне попыток европейцев помешать украинскому урегулированию мирным путем, говорит парламентарий. Оно, как ожидается, состоится на следующий день после анонсированного европейской стороной обсуждения гуманитарной обстановки на Украине.

    «Принципиальное различие между инициированным нами и предложенным ЕС и НАТО заседаниями состоит в том, что мы намерены озвучить факты, а западные деятели, в чьих интересах работает киевское руководство, – пропаганду», – указал спикер.

    «Инициатива российского постпредства позволит представить наши аргументы. И те, кто считает нас своими партнерами, страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах получат дополнительные источники информации о позиции Москвы и подлинной ситуации на территории Украины», – акцентировал собеседник.

    «Нам надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы доносить правду. Чем чаще это будет происходить, тем лучше. Тем более что у нас очень мощные аргументы», – заключил Климов.

    Напомним, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с попытками европейских стран препятствовать миру на Украине. По мнению Дмитрия Полянского, первого зампостпреда РФ при организации, сложившееся положение дел угрожает глобальной стабильности в целом. Он отметил, что встреча может состояться 30 мая.

    В то же время дипломат рассказал, что европейские партнеры Киева уже инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая. Таким образом, предложение Москвы стало ответом на идею стран ЕС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о косвенном участии Европы в конфликте. По его словам, государства объединения продолжают поставки вооружений ВСУ. Кроме того, некоторые западные государства активно обсуждают возможность отправки контингента ЕС на территорию Украины. Он также добавил, что многие СМИ непосредственно вовлечены в кампанию по срыву текущего переговорного процесса.

    Песков подчеркнул, что значительное число медиа сознательно выступают за стимулирование США к расширению ограничительных мер против России. По его оценке, данные тенденции легко заметить, и в Кремле прекрасно осознают происходящее.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров указал, что французские ракеты дальнего радиуса используются для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что его французский коллега Жан-Ноэль Барро лукавит, говоря о содействии Франции «только суверенитету и целостности» Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал ему вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Париж обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг конфликта на Украине.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Венгрия и Словакия отвергли польскую инициативу о демократии в Евросоюзе

    Венгрия и Словакия заблокировали декларацию ЕС о демократии

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны Центральной Европы отказались поддержать декларацию об укреплении демократии, предложенную Польшей, сославшись на разногласия по ряду ключевых положений.

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши об укреплении демократии в Европе из-за разногласий, передает ТАСС.

     «Венгрия и Словакия не поддержали предложение об укреплении демократии в Европе, которое было выдвинуто Польшей, председательствующей сейчас в Совете ЕС».

    По словам Бока, устойчивость демократии, упоминаемая в документе, трактуется европейскими институтами и рядом государств ЕС неверно. В польской инициативе отсутствует требование прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые, по мнению Будапешта, часто используются политическими силами.

    Бока подчеркнул, что венгерское правительство выступает против подобной трактовки демократии и не согласна с позицией ведущих стран Евросоюза по роли НПО в обществе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов, поскольку не согласен с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

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    27 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    @ Messyasz Nicolas/Pool/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    План ряда стран Европы по отправке войск на Украину фактически признан «мертвым» из-за отсутствия поддержки со стороны США, без которой реализация невозможна, сообщает The Financial Times.

    Издание пишет, что план по отправке войск на Украину, предложенный рядом европейских стран, начали называть «мертвым», передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванного европейского чиновника, который отметил, что этот проект не может быть реализован без помощи США, а Вашингтон не намерен ее предоставлять.

    В то же время неназванный французский дипломат опроверг позицию коллеги, заявив, что такие заявления «сильно преувеличены» и не соответствуют действительности. Дипломат также подчеркнул, что ряд европейских стран по-прежнему продолжают работу над соответствующими планами, действуя «в обычном темпе».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что отправка немецких военных на Украину возможна только при наличии международного мандата.

    Премьер-министр Польши Туск подтвердил отказ направлять польские войска на Украину.

    Президент Франции Макрон допустил возможность военного ответа для потенциальных миротворцев на Украине в случае их нападения.

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    27 мая 2025, 13:15 • Новости дня
    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине

    Захарова: Место лидеров Европы на переговорах по Украине «под столом»

    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Мария Захарова на брифинге усомнилась в способности лидеров Европы участвовать в переговорах по Украине, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что западные страны заявляют о желании быть посредниками, однако их действия, по ее мнению, говорят об обратном.

    По ее словам, судя по последним действиям европейских лидеров «в вагоне поезда из Киева», они за столом сидеть не могут.

    «Может, им уже бронировать место под столом?» – заявила Захарова.

    Она также отметила, что европейским лидерам стоит более реалистично оценивать свои возможности и смотреть на себя со стороны.

    Мария Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку».

    Захарова имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину, связанный с якобы употреблением ими запрещенных веществ.

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    27 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    Захарова осудила протест Польши из-за демонтажа барельефов в «Медном»

    Tекст: Мария Иванова

    Российский МИД назвал обвинения Польши по поводу снятия барельефов с мемориала «Медное» лицемерными, напомнив о сносе памятников советским воинам в этой стране.

    Российская сторона получила ноту протеста от Польши по поводу демонтажа барельефов польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге назвала обвинения Варшавы лицемерными, напомнив о долгой политике Польши по уничтожению памятников советским воинам-освободителям.

    Захарова заявила: «Все эти якобы протесты выглядят цинично и лицемерно. Знаете почему? Потому что они ведь последовательно, системно, многие годы уничтожают памятники [советским воинам], делают это со злым умыслом, не случайно, делают не вандалы какие-то отдельно взятые, а даже если этим занимаются вандалы-экстремисты они это делают по где-то гласному, где-то негласному разрешению властей».

    Дипломат подчеркнула, что Россия уже давала комментарии относительно заявлений МИД Польши по этой теме.

    Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что МИД Польши отправил ноту в МИД России по поводу удаления крестов Virtuti militari и крестов войны 1939 года с мемориального комплекса «Медное» на польском военном кладбище.

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    27 мая 2025, 13:07 • Новости дня
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    @ Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросовет на уровне министров по европейским делам дал добро на создание фонда милитаризации ЕС (SAFE), на этот фонд планируется выделить 150 млрд евро, сообщило польское председательство Совета.

    Программа включает в себя широкомасштабные военные инвестиции, на эти цели отводится 150 млрд евро, заявило председательство, передает ТАСС.

    Ранее создание фонда поддержали дипломаты Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество.

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    27 мая 2025, 23:29 • Новости дня
    Лавров посетовал на то, что история ничему не учит руководителей Германии

    Глава МИД России Лавров указал на симптоматичность заявлений глав ФРГ

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом с сожалением заметил, что немецких руководителей история ничему не учит, а их заявления о статусе ведущей военсилы ЕС – симптоматичны.

    «Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, знаете, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Лавров также отметил позицию Европы, стремящейся нанести «стратегическое поражение» российскому государству и обвинил ее руководство в том, что она «вновь нашла себе нацистский флаг» и готова на очередную авантюру против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.

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    27 мая 2025, 09:37 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях в ЕС по снижению потолка цен на нефть

    FT: Страны ЕС не одобрили предложение ЕК снизить потолок цен на нефть из России

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия предлагает снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако единогласие среди стран Евросоюза пока отсутствует, сообщает Financial Times.

    Европейская комиссия при поддержке Франции, Германии и Италии предлагает снизить потолок цен на российскую нефть с шестидесяти до сорока пяти долларов за баррель, передает ТАСС. Обсуждение этого шага ведется в рамках 18-го санкционного пакета ЕС против России.

    Газета Financial Times сообщает, что инициатива не получила единогласной поддержки всех 27 стран – членов Евросоюза и стран G7. На последней встрече финансовых министров G7 в Канаде рассматривался вопрос о включении призыва к снижению потолка в итоговое заявление, однако по просьбе министра финансов США Скотта Бессента этот пункт в итоговый документ не вошел.

    Источники отмечают, что инициативу поддержали Евросоюз и Британия, но ряд государств ЕС, в том числе Венгрия и Греция, продолжают анализировать возможные последствия.

    Ранее Британия призвала страны G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.

    Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций для усиления давления на Москву.

    Россия в лице вице-премьера Александра Новака выступила против любых нерыночных мер и признала неприемлемым обсуждение потолка цен на российскую нефть.

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    27 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Вайдель обвинила Мерца в намерении втянуть Германию в войну

    Вайдель выступила против превращения Германии в сторону конфликта на Украине

    Вайдель обвинила Мерца в намерении втянуть Германию в войну
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель осудила решение о снятии ограничений на дальность поставок западного оружия Киеву, подчеркнув опасность эскалации.

    Заявление Вайдель прозвучало после интервью канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором он подтвердил, что Германия присоединилась к Британии, Франции и США в отмене ограничений на дальность поставляемого Украине вооружения, сообщает РИА «Новости».

    Теперь Киев сможет применять дальнобойное оружие для ударов по территории России. Позднее Мерц уточнил, что решение было принято несколько месяцев назад.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Вайдель подчеркнула: «Снятие ограничений на дальнобойность западного оружия в войне на Украине опасно. Нужно избегать всего, что ведет к эскалации. Мерц не должен делать Германию стороной войны».

    В середине апреля Мерц уже допускал возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против такого шага, отметив наличие «множества аргументов» против передачи ракет.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла, что удары немецкими ракетами Taurus по российским объектам будут расцениваться как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для российских вооруженных сил.

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    27 мая 2025, 16:25 • Новости дня
    Песков заявил о новых попытках Европы усилить давление

    Песков обвинил Европу в препятствовании мирным усилиям в отношении России

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что европейские страны не способствуют установлению мира, а лишь наращивают давление на Россию.

    Европейские государства не содействуют продвижению мира, а напротив, продолжают усиливать давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, действия Европы не приводят к деэскалации ситуации и не способствуют мирным усилиям.

    «Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира. Европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию», – подчеркнул Песков. Он добавил, что Европа своими поступками никак не способствует процессу мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа вместо призывов к миру на Украине делает акцент на милитаризации, что не способствует урегулированию конфликта.

    Дипломат Константин Долгов отметил, что Россия своими действиями показывает готовность как к мирному урегулированию украинского кризиса, так и к продолжению военной фазы СВО на фоне усиления давления Запада.

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    27 мая 2025, 12:24 • Новости дня
    Экс-министр Германии рассказала о спорах на Западе из-за российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Европы и США обсуждают возможность не возвращать замороженные российские активы и искать законные варианты их применения для поддержки Украины, сообщила экс-министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

    По ее словам, в данный момент обсуждается, как законно использовать эти средства, не прибегая к конфискации, чтобы избежать юридических проблем, передает ТАСС.

    Крамп-Карренбауэр заявила, что переговоры ведутся в разных кругах Европы и Америки, а также среди правящих партий Германии и в структурах безопасности страны.

    Также, по ее словам, решения по использованию активов зависят от позиции Бельгии, Франции, Европейского центрального банка и стран Группы семи. Она подчеркнула, что такие идеи активно обсуждаются и окончательное решение будет зависеть от согласованной позиции партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.

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    27 мая 2025, 14:31 • Новости дня
    Захарова пошутила о невозможности обсуждать адекватность лидеров Европы публично

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией высказалась о невозможности открыто обсуждать поведение европейских лидеров.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что формат публичного мероприятия не позволяет ей объективно рассуждать об адекватности лидеров Европы, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула с улыбкой, что ей хотелось бы высказаться более откровенно, но обстоятельства не позволяют этого сделать.

    Захарова отметила, что, по ее словам, любой желающий может сам увидеть и услышать проявления неадекватности европейских лидеров. Она заявила, что ответ на этот вопрос можно получить в режиме онлайн, поскольку каждый сам ежедневно наблюдает подобные проявления.

    Дипломат также напомнила о случае с видео, где президент Франции, премьер-министр Британии и канцлер Германии были замечены в поезде по пути в Киев. Она подчеркнула, что на кадрах были видны предметы, ассоциирующиеся с наркосборищем, и за этим столом сидели главы западноевропейских государств, в то время как общественность убеждали, что это выдуманные фейки.

    Захарова добавила, что подобное поведение – «неадекватность в квадрате», поскольку неадекватным было как само событие, так и попытки оправдать его ложью.

    Ранее Мария Захарова заявила, что место лидеров Европы на переговорах по Украине – «под столом».

    Захарова до этого  призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку». Дипломат имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и Кира Стармера на Украину, связанный с подозрениями в употреблении запрещенных веществ.

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    27 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Захарова заявила о зеркальном ответе России на санкции ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия предпринимает необходимые ответные действия на новые санкции Европейского Союза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    Она отметила, что власти ЕС принимают ограничительные меры, осознавая их контрпродуктивность для собственных стран, и назвала действия Брюсселя фанатичным уничтожением своей экономики, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что российская сторона усиливает производство и экономику, а реагировать на санкции будет зеркально, ответно и в наиболее выгодной для себя форме. Она также обратила внимание, что после 2022 года ситуация переросла из стадии антироссийских санкций в полноценную торговую войну, являющуюся частью гибридной войны против России.

    По мнению Захаровой, санкции направлены не только против России, но и против всего мирового сообщества, поскольку затрагивают международную логистику, закрывают воздушные коридоры для российских перевозок, блокируют финансовые операции и распространяются на третьи страны.

    Дипломат добавила, что Россия отвечает масштабно, поднимая экономику на новый уровень, а действия Запада оценила как предательство не только России, но и большинства мирового сообщества.

    Ранее Британия призвала страны G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть. Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций для усиления давления на Москву. Глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России.

    Американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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    27 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров заявил о провальной авантюре Европы по стратегическому поражению России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил позицию Европы в стремлении нанести «стратегическое поражение» российскому государству.

    Лавров обвинил Европу в том, что она, по его словам, «вновь нашла себе нацистский флаг», чтобы реализовать очередную авантюру против России, передает ТАСС.

    На пресс-конференции он подчеркнул, что Европа движется по «тупиковому» и «провальному» пути, пытаясь достичь стратегического поражения России.

    «Европа вновь нашла себе нацистский флаг, для того чтобы в очередной раз пойти на совершенно тупиковую, провальную авантюру по нанесению России «стратегического поражения», – заявил глава МИД России.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о невозможности стратегического поражения России.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отмечал провал плана Запада по нанесению стратегического поражения России через Украину.

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