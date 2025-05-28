Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?9 комментариев
В США обвинили ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше
Конгресс США обвинил ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше
Американские конгрессмены выразили обеспокоенность прозрачностью выборов в Польше и обвинили Евросоюз в двойных стандартах, сообщила газета Politico.
Издание сообщает, что американские законодатели обвинили Евросоюз в двойных стандартах в отношении президентских выборов в Польше, передает ТАСС.
Это отражено в письме председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайана Маста главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Документ подписан и другими членами нижней палаты парламента США.
В письме конгрессмены обратили внимание по поводу сообщений о возможных нарушениях, которые могут поставить под угрозу честность демократических процессов в Польше. Законодатели поставили под сомнение роль ЕС в обеспечении прозрачности выборов и указали на потенциальную одностороннюю поддержку кандидата от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского польскими властями и институтами.
Кроме того, в публикации Politico отмечается, что речь идет о возможном незаконном зарубежном финансировании кампании Тшасковского, связанном с организациями Джорджа Сороса и Демократической партией США. Письмо стало частью общего интереса республиканцев США к поддержке правых популистских сил в Европе.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм публично поддержала оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого и пообещала помощь, в том числе военное присутствие, если победу одержит политик, готовый сотрудничать с Дональдом Трампом. В первом туре президентских выборов, который прошел в Польше, Тшасковский набрал 31,36%, Навроцкий – 29,54%.
Второй тур назначен на 1 июня.
Ранее кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов из-за несогласия с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.
Кароль Навроцкий ранее предложил Рафалу Тшасковскому пройти совместную проверку на наркотики во время теледебатов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что результаты первого тура президентских выборов в Польше показали, что страна движется вправо, как и прогнозировали эксперты.