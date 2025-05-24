Кандидат в президенты Польши отказался подписывать декларацию националистов

Кандидат в президенты Польши Тшасковский отказался подписывать декларацию

Tекст: Вера Басилая

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписывать декларацию, предложенную ему лидером националистов Славомиром Ментценом, передает РИА «Новости».

В документе содержится ряд обязательств, включая запрет на подписание законов о вступлении Украины в НАТО, повышение налогов для поляков, ограничение оборота наличных денег и передачу полномочий Евросоюзу.

Во время приглашения на дебаты на YouTube-канале Ментцена Тшасковский заявил: «Я не буду ничего подписывать. Я вам не Кароль Навроцкий».

Навроцкий, кандидат от оппозиции, ранее согласился подписать этот документ после обсуждения. Тшасковский подчеркнул, что не поддерживает все пункты декларации, особо отметив несогласие с обязательством не поддерживать вступление Украины в НАТО.

Тшасковский выразил решительную поддержку вступлению Украины в Североатлантический альянс, но пообещал, что если станет президентом, не согласится на направление польских военных на Украину. Среди других пунктов декларации значатся обязательства не повышать налоги, не ограничивать доступ поляков к оружию и не соглашаться на передачу властных полномочий Брюсселю.

Второй тур президентских выборов в Польше назначен на 1 июня.

Ранее Кароль Навроцкий предложил Рафалу Тшасковскому совместно пройти проверку на наркотики в ходе теледебатов.

В первом туре президентских выборов в Польше проголосовали рекордные 19 млн 689 тыс. человек, а явка составила 67,3%.

Газета ВЗГЛЯД писала, что влияние Запада и отношение к ситуации на Украине будут определять выбор нового президента в Польше.