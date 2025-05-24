При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Кандидат в президенты Польши отказался подписывать декларацию националистов
Кандидат в президенты Польши Тшасковский отказался подписывать декларацию
Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов, поскольку не согласен с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.
Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписывать декларацию, предложенную ему лидером националистов Славомиром Ментценом, передает РИА «Новости».
В документе содержится ряд обязательств, включая запрет на подписание законов о вступлении Украины в НАТО, повышение налогов для поляков, ограничение оборота наличных денег и передачу полномочий Евросоюзу.
Во время приглашения на дебаты на YouTube-канале Ментцена Тшасковский заявил: «Я не буду ничего подписывать. Я вам не Кароль Навроцкий».
Навроцкий, кандидат от оппозиции, ранее согласился подписать этот документ после обсуждения. Тшасковский подчеркнул, что не поддерживает все пункты декларации, особо отметив несогласие с обязательством не поддерживать вступление Украины в НАТО.
Тшасковский выразил решительную поддержку вступлению Украины в Североатлантический альянс, но пообещал, что если станет президентом, не согласится на направление польских военных на Украину. Среди других пунктов декларации значатся обязательства не повышать налоги, не ограничивать доступ поляков к оружию и не соглашаться на передачу властных полномочий Брюсселю.
Второй тур президентских выборов в Польше назначен на 1 июня.
Ранее Кароль Навроцкий предложил Рафалу Тшасковскому совместно пройти проверку на наркотики в ходе теледебатов.
В первом туре президентских выборов в Польше проголосовали рекордные 19 млн 689 тыс. человек, а явка составила 67,3%.
Газета ВЗГЛЯД писала, что влияние Запада и отношение к ситуации на Украине будут определять выбор нового президента в Польше.