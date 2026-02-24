Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.5 комментариев
Командир ВС России сообщил о трудностях ВСУ из-за Starlink
Вооруженные силы Украины в Херсонской области испытывают трудности из-за отключения спутниковой связи Starlink, в отличие от российских военных. Противник снизил активность разведывательных и ударных беспилотников, заявил командир взвода связи 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Колос.
По его словам, вооруженные силы Украины на Херсонщине столкнулись с серьёзными трудностями из-за отключения спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.
Колос добавил, что украинская сторона традиционно полагалась на Starlink для обеспечения связи, в отличие от российских военнослужащих.
«Мы на херсонском направлении почувствовали, что противник начал испытывать сложности, потому что в основном он использует Starlink, в отличие от нас. Поэтому ему несладко сейчас», – заявил Колос.
Он отметил, что в результате проблема с спутниковой связью привела к заметному снижению активности украинских разведывательных и ударных дронов, а также уменьшению количества огневых поражений по российским позициям. Кроме того, возможности объективного контроля у противника, по словам российского военного, существенно сократились.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ заявило о прекращении работы системы Starlink вдоль всей линии фронта.
Украинские военные подвергли критике министра обороны страны за недостаточное решение проблем с работой Starlink.
Силы ВСУ ранее столкнулись со сбоями терминалов Starlink на передовой.