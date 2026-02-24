Tекст: Елизавета Шишкова

Основная задача специальной военной операции России заключается в обеспечении безопасности людей, проживающих на востоке Украины, которые ранее находились в смертельной опасности, передает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Главная цель – это обеспечение безопасности людей, которые жили на востоке Украины и которые были действительно в смертельной опасности. Это главное».

Песков также отметил, что полностью все цели спецоперации пока не достигнуты, из-за чего она продолжается.

«Полностью – да, цели еще не достигнуты, поэтому специальная военная операция продолжается», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что решение о начале спецоперации было принято из-за роста нацистской идеологии в Киеве и репрессий против русскоязычных.

Захарова также обратила внимание на систематические нарушения Киевом Договора о дружбе, что стало одной из причин начала спецоперации.

Спецоперация на Украине изменила Россию, дав стране больше суверенитета, авторитета вне Запада, расширив военные возможности и усилив единство граждан.