Боец ВС России два месяца провел в укрытии в тылу ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Штурмовик 71-го гвардейского полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Бодро рассказал, что провел с напарником свыше двух месяцев в подземном укрытии в тылу украинских военных, сообщают «Вести».

Он постоянно передавал по рации данные о ротациях и передвижениях бойцов противника. Свое укрытие Бодро называл «норой» и отметил, что большую часть времени они с напарником закапывались глубже и тщательно маскировали следы вырытой земли, чтобы избежать обнаружения.

«Вскоре поступила задача уничтожить блиндаж противника. Им прилетали «бабы-ежки», приносили продовольствие каждые двое суток. Точно так же техника подъезжала, все докладывали по радийке. Мы же так же хотим кушать, пить. Выйти забрать посылку – все нужно было делать скрытно, небо нужно было слушать. На все про все тебе минута, выбежать быстро, забрать посылку, чтобы они тебя не увидели», – рассказал боец.

Когда поступила команда уничтожить блиндаж, Бодро бросил внутрь противотанковую мину и успел скрыться в своем укрытии.

