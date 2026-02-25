Арестованных в Паттайе россиян заподозрили в похищении и пытках соотечественника

Расчленителей россиянина из Паттайи заподозрили в новом жестоком похищении

Tекст: Мария Иванова

В отношении двух граждан России, задержанных за жестокое убийство Михаила Емельянова, возбуждено новое уголовное дело о похищении человека и вымогательстве, передает РИА «Новости».

Потерпевший заявил, что злоумышленники удерживали его в ноябре 2025 года и требовали крупную сумму за отмену якобы поступившего заказа на его устранение.

Правоохранители процитировали показания жертвы: «Один из обвиняемых поставил его лицом к стене, сказал, чтобы он выкурил последнюю сигарету, а потом приставил пистолет к затылку и нажал на спусковой крючок». Выстрела не последовало, так как оружие было незаряженным. Однако после имитации казни мужчина испытал сильный шок и боль в области сердца.

После психологических пыток преступники отпустили жертву для сбора «первого взноса» в размере 30 тыс. долларов, забрав загранпаспорт. Мужчине удалось покинуть Таиланд по временным документам, однако вымогатели продолжали искать его через знакомых. Он обратился в органы только после новостей об аресте своих мучителей по другому эпизоду.

Напомним, 30-летний совладелец бизнеса по продаже медицинской марихуаны Михаил Емельянов пропал в начале января 2026 года. Его расчлененное тело обнаружили 1 февраля в окрестностях курорта.

Позже силовики задержали в Бангкоке подозреваемых в убийстве Ярослава Демидова и Дмитрия Масдалева.

Ранее на Пхукете местные власти арестовали пятерых граждан России по делу о похищении супружеской пары.