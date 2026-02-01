Двух россиян задержали в Бангкоке по подозрению в убийстве Михаила Емельянова

Tекст: Катерина Туманова

В столице Таиланда задержали двух граждан России по подозрению в похищении и убийстве Михаила Емельянова. Задержание произошло в гостинице на востоке Бангкока, где Ярослав Демидов и Дмитрий Масдалев скрывались от полиции, передает РИА «Новости».

«Следствием уже установлено, что похищение господина Емельянова не было связано с востребованием долга, так как у жертвы не было долговых обязательств перед похитителями. Оно являлось, по-видимому, похищением с целью получения выкупа», – заявили полицейские.

По данным ведомства, установить личности и местонахождение подозреваемых помогли записи камер наблюдения, которые зафиксировали их знакомство с погибшим и перемещения в день преступления. После убийства мужчины покинули Паттайю и уехали в Бангкок.

В отношении задержанных будут выдвинуты обвинения в совместном убийстве, похищении человека с целью выкупа и сокрытии тела во избежание наказания.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе курортной Паттайи в Таиланде было найдено тело пропавшего гражданина России, который выпал за борт прогулочного катера у острова Лан. Полиция Таиланда сообщила о гибели пропавшего россиянина в Паттайе.