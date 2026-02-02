На Пущинских источниках Камчатки пропала группа из пяти взрослых и трёх детей

На Пущинских источниках Камчатки пропали восемь человек

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, сигнал о пропаже группы из восьми человек поступил от родственников. В назначенное время, 1 февраля 2026 года, путешественники не вернулись и не вышли на связь.

«По погодным условиям силами знакомых проехать до места происшествия не получилось, требуется помощь спасателей. В 09 часов 00 минут сегодня запланирован выезд сотрудников полиции и спасателей ПСО КГКУ «ЦОД» для оказания помощи», –написал Лебедев в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что до Пущинских источников от Пущино около 20 км. Снега выпало много, что и могло стать причиной задержки группы путешественников.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пропавших в Пермском крае в декабре туристов нашли живыми. Следователи нашли в Красноярске пропавшую девочку.



