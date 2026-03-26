    Кто наживается на иранской войне
    26 марта 2026, 11:44 Мнение

    Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    23 марта, за пятнадцать минут до того, как палец Дональда Трампа коснулся кнопки «Опубликовать» в его личной соцсети Truth Social, рынок нефти вздрогнул. Кто-то, обладающий либо безупречным аналитическим чутьем, либо доступом к тексту, который еще не был прочитан миром, продал контракты на нефть на более чем полмиллиарда долларов. В своем посте Трамп сообщил о «продуктивных переговорах» с Ираном, что привело к резкому падению цен на нефть и росту капитализации фондового рынка США на 2-3 трлн долларов. Вскоре цены снова пошли вверх, а мировые фондовые рынки упали на фоне заявления Тегерана, опровергающего сам факт ведения переговоров.

    Рынок нефти сейчас живет ожиданиями и слухами, а значит, всегда можно сказать, что кто-то просто угадал. Да и по меркам глобальных рынков полумиллиардная ставка не выглядит космической. Можно спрятаться за статистику и заявить о случайном скоплении сделок. Но есть упрямая деталь, которую трудно сделать невидимой. Утром понедельника, без крупных макрособытий, внезапно возникает концентрированная ставка прямо перед политическим сигналом, который стал мощнейшим триггером движения цены.

    Политический эффект для Трампа от этой истории возникает вне зависимости от того, всплывет ли его имя в расследовании по делу об инсайдерской торговле. Этот эффект происходит из самой архитектуры текущего момента, когда президент США способен одной короткой публикацией в собственной соцсети сдвинуть цену на сырье, индексы, валютные ожидания. Если незадолго до этого появляются биржевые ставки, предваряющие пост в социальной сети, не нужно доказывать, что это семья Трампа, его окружение или чьи-то посредники. Достаточно того, что рынок и избиратель начинают подозревать саму возможность. И такое подозрение почти равно обвинению.

    Трамп традиционно демонстрирует, что может «решить» проблему, не особо заботясь о том, как устроены процедуры. Выкрасть Мадуро, получить доступ к венесуэльской нефти и отрезать от поставок Китай – это удача вне зависимости от того, какие правила в ходе операции нарушены. С Ираном так не вышло, ставка не сыграла. И сейчас Трамп риторическими интервенциями вынужден сбивать перегретый рынок сырья. А раз уж приходится это делать, то почему бы и не без пользы для себя? Тем более если сам стиль управления давно уже напоминает биржевое буги: резкие движения, непредсказуемая смена направлений, непрекращающиеся качели взад-вперед.

    В истории США уже были прецеденты, когда высшие госслужащие использовали свой пост для биржевых спекуляций, но масштабом сильно поменьше. «Пришлите мне закон, запрещающий инсайдерскую торговлю для членов Конгресса – я подпишу его завтра», – написал экс-президент Обама в 2012 году перед принятием так называемого STOCK Act, призванного запретить законодателям использовать непубличную информацию. С тех пор ни один конгрессмен не был привлечен к ответственности по этому закону, хотя скандалы по теме инсайдерской торговли не прекратились.

    Сейчас мы имеем дело с ситуацией, где формально никакой секретной информации нет. Президент просто пишет в соцсеть, а его ближний круг, способный интерпретировать его намерения со скоростью, недоступной остальному миру, делает ставки за 15 минут до отправки сообщения. Это не инсайд в классическом понимании. Это эксплуатация временного лага между принятием решения и его обнародованием, лага, в котором умещается полмиллиарда долларов биржевой ставки.

    Наращивание семейного капитала может быть не просто личным интересом Трампа, а попыткой освободиться от зависимости. Меньше нужды в спонсорах, больше самостоятельности. Деньги как броня от партийных элит, от доноров, от медиа. Для политика-популиста это еще одна попытка выйти за рамки американской политической традиции, где президент является не до конца самостоятельной фигурой, зависящей от хотелок партийных спонсоров.

    В контексте выборов в Конгресс подобная история опасна не только юридическими рисками – 79-летнего Трампа они вряд ли сильно заботят. Обвинение в инсайдерской торговле дает козырь оппонентам действующего президента. Более 60% взрослых американцев имеют активы на фондовом рынке. И инсайдерская торговля на высшем уровне подрывает доверие к биржевым механизмам, лежащим в основе не только американской экономики, но и американского общества. В колеблющихся кругах это может сыграть решающую роль.

    Здесь не нужны весомые сложные доказательства – достаточно картинки. Полмиллиарда за пятнадцать минут до поста: нефть падает, рынок дергается, потом сообщение о переговорах опровергают иранцы. В воздухе повисает вопрос: кто успел первым и почему?

    Более того, если избиратель поверит, что рынок уже встроен в политическую коммуникацию как кассовый аппарат, то любые будущие заявления о внешней политике, санкциях, переговорах и «успокоении цен» начнут восприниматься как потенциальная манипуляция. Это удар по институциональному авторитету президентства.

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом? А если разницы нет или она максимально размыта, может ли статься так, что сам Белый дом уже стал частью Wall Street и подчиняется биржевым правилам куда в большей мере, чем политической логике?

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Беззащитный западный танк стал объектом экспериментов на Украине

    ВСУ начали испытывать новый вариант старого немецкого танка Leopard 1, причем в довольно экзотическом облике. В чем принципиальное отличие модернизированной машины, почему она отправлена на Украину в единственном экземпляре – и могут ли ВСУ всерьез рассчитывать на сколько-нибудь значимый боевой результат? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

