Радиостанция «Судного дня» передала два загадочных сигнала за день
Военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», а также как «Жужжалка», выдала в понедельник два сообщения.
Станция прервала привычный эфир для трансляции кодовых слов «Матаморф» и «Головчатый», передает РИА «Новости».
Новое голосовое включение зафиксировано в 11.30 мск. В эфире прозвучало слово «Матаморф».
Ранее в этот же день отслеживающие активность частоты энтузиасты сообщали о другом включении. Тогда в трансляции прозвучало кодовое сообщение «Головчатый».
УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, созданную в 1970-х годах. В обычном режиме она непрерывно транслирует короткий жужжащий звук, из-за чего получила прозвище «Жужжалка».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучал сигнал «Сексофай». Неделей ранее таинственная станция вышла в эфир с передачей четырех новых слов.