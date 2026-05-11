Радиостанция «Судного дня» передала два загадочных сигнала за день

Станция прервала привычный эфир для трансляции кодовых слов «Матаморф» и «Головчатый», передает РИА «Новости».

Новое голосовое включение зафиксировано в 11.30 мск. В эфире прозвучало слово «Матаморф».

Ранее в этот же день отслеживающие активность частоты энтузиасты сообщали о другом включении. Тогда в трансляции прозвучало кодовое сообщение «Головчатый».

УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, созданную в 1970-х годах. В обычном режиме она непрерывно транслирует короткий жужжащий звук, из-за чего получила прозвище «Жужжалка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучал сигнал «Сексофай». Неделей ранее таинственная станция вышла в эфир с передачей четырех новых слов.