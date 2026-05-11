Польша объявила о планах ужесточить получение гражданства

Tекст: Валерия Городецкая

Ведомство подчеркивает, что польское гражданство рассматривается как привилегия, которую необходимо заслужить, передает РИА «Новости».

«Гражданство Польши – это привилегия, которую нужно заслужить. Поэтому мы планируем внести изменения, которые гарантируют, что каждый, кого мы принимаем в нашу страну, достоин этого», – сообщило польское МВД.

В числе новых требований МВД указывает введение обязательного «гражданского теста», который будет проверять знания истории, ценностей и принципов страны, а также уровень интеграции кандидата в польское общество. Кроме того, претендентам придется подписать «акт о лояльности польскому государству».

Среди других условий значатся высокий уровень владения польским языком, не менее восьми лет проживания в стране и наличие налоговой резиденции в Польше.

