Польша объявила о планах ужесточить получение гражданства
Министерство внутренних дел Польши сообщило, что работает над ужесточением процедуры получения гражданства.
Ведомство подчеркивает, что польское гражданство рассматривается как привилегия, которую необходимо заслужить, передает РИА «Новости».
«Гражданство Польши – это привилегия, которую нужно заслужить. Поэтому мы планируем внести изменения, которые гарантируют, что каждый, кого мы принимаем в нашу страну, достоин этого», – сообщило польское МВД.
В числе новых требований МВД указывает введение обязательного «гражданского теста», который будет проверять знания истории, ценностей и принципов страны, а также уровень интеграции кандидата в польское общество. Кроме того, претендентам придется подписать «акт о лояльности польскому государству».
Среди других условий значатся высокий уровень владения польским языком, не менее восьми лет проживания в стране и наличие налоговой резиденции в Польше.
В марте в Японии ужесточили правила получения гражданства для иностранцев.