Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Мы готовы максимально восстановить отношения с Украиной, мы переживаем за народ этой страны и солидарны с ним в условиях войны. Мы выступаем за дружеские отношения между народами и правительствами двух стран», – сказал он.

По его словам, «проблемы в отношениях Грузии и Украины остаются – это (антигрузинские) заявления, отзыв посла из Грузии», а также назначения на высокие должности в Киеве разыскиваемых Тбилиси лиц.

«Но мы ориентированы на будущее, поэтому мы были концентрированы на дружеский разговор (с Зеленским)», – сообщил Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и украинский лидер Владимир Зеленский провели встречу в Ереване на полях форума Европейского политического сообщества по инициативе главы киевского режима.

Ираклий Кобахидзе, против которого Зеленский ввел санкции в 2024 году, сообщил грузинским журналистам, что инициатором встречи был украинский лидер, и грузинская сторона сразу же приняла предложение.

Ираклий Кобахидзе назвал встречу с Зеленским «интересной» и сказал, что она прошла «в очень дружественной атмосфере», не раскрыв иных подробностей.

После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые рестрикции против России и открыть «второй фронт». При этом Грузия поддерживает Украину во всех международных организациях. Из-за действий Киева отношения двух стран находятся на крайне низком уровне, Тбилиси заявляет об «односторонней дружбе».