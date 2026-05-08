    Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    8 мая 2026, 13:50 • Политика

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    Tекст: Олег Исайченко

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне.

    В 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая. Как заявили в Минобороны, все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. При этом ведомство обвинило украинскую армию в продолжении атак по позициям ВС РФ и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    «ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении. К полудню число зафиксированных нарушений возросло до 1630.

    Кроме того, как отметили в Минобороны, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с начала пятницы силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении столицы.

    В Пермском крае БПЛА атаковали промышленные предприятия, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Сотрудников эвакуировали. При падении обломков сбитого дрона в Ельце Липецкой области получил ранения девятилетний мальчик, заявил глава региона Игорь Артамонов. Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, где нанесен ущерб после падения БПЛА, написал мэр города Александр Скрябин.

    Минтранс сообщил, что украинские беспилотники влетели в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. После этого работа регионального центра, обеспечивающего управление воздушным движением на юге России, была временно изменена. Воздушные гавани закрыты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе, Элисте и Сочи.

    «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», – заявили в ведомстве. Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в министерстве.

    Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия. Он считает, что с российской стороны даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было». При этом в следующем посте в своих соцсетях глава киевского режима поблагодарил ВСУ за поражение нефтеперерабатывающего завода на российской территории. Видимо, у Зеленского не вызвало это никаких противоречий.

    Отметим, в ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный главой киевского режима. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня. Российское Минобороны сообщало, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжили устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. При этом на Украине крайней пытались выставить Москву. Так, советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины. Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия.

    По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии. Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg.

    Накануне Минобороны России вновь предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – заявили в министерстве. Сигнал последовал за угрозой  Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

    «Мы отслеживаем ситуацию в прифронтовой зоне и, к сожалению, не наблюдаем никаких позитивных изменений в действиях украинской стороны.

    Противник продолжает направлять сотни беспилотников по целям на территории России, а также вести обстрелы практически на всех участках линии боевого соприкосновения»,

    – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. «Поэтому можно констатировать: Украина не соблюдает режим прекращения огня. Впрочем, у нас не было иллюзий. Российские Вооруженные силы реагируют зеркально и будут отвечать на провокации противника военными средствами», – подчеркнул собеседник. Дипломат также упомянул разыгранный Киевом фарс с «режимом тишины», который объявлял Владимир Зеленский.

    По его мнению, действия украинской стороны напоминают политический КВН: в ответ на мотивированное и обоснованное предложение России Зеленский предпринял попытку ввести собственные нарративы. Мирошник подчеркнул: несоблюдение противником режима прекращения огня стало очередным подтверждением его террористической сущности, а также неуважения к памяти Великой Победы.

    «Праздник 9 Мая священен. Но киевские власти полностью перешли на сторону проигравшего во Второй мировой нацизма, на сторону реваншистов. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест. Поэтому 9 Мая – для них токсичная дата», – считает собеседник.

    Он отметил, что нынешние украинские деятели не имеют никакого отношения к героическому прошлому украинского народа. «Речь идет о марионетках», – добавил спикер. В то же время на территории Украины сохраняется достаточно большое количество граждан, для которых День Победы – священный праздник. «Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей», – добавил Мирошник.

    Схожей точки зрения придерживается Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. «Действительно можно констатировать: противник не выполняет нынешнее соглашение о перемирии. Впрочем, такая практика не нова для украинской стороны. Руководство Украины уже более десяти лет нарушает любые договоренности о прекращении огня – в том числе касавшиеся событий в Донбассе», – указал спикер.

    Нюанс еще и в том, что Киев не выполнил даже объявленный им самим «режим тишины», который должен был стартовать с 6 мая, заметил собеседник. «Украинские власти следуют своим сомнительным традициям даже в части нарушения собственных обещаний», – подчеркнул эксперт. При этом, указал Григорьев, заявления Зеленского о том, что Россия якобы не соблюдает прекращение огня, – абсолютная ложь.

    «В своей работе украинская пропаганда следует геббельсовской линии»,

    – отметил спикер. Он напомнил, как сотрудники украинских служб действуют на подконтрольных им территориях: специально создают скопления мирных жителей в одном месте, куда затем ВСУ наносят удары артиллерией и минометами. «Буквально через пять минут приезжают «специально обученные» журналисты западных СМИ, чтобы в своих репортажах с места трагедии обвинить в атаке Россию. Наш трибунал собрал огромный массив материалов, свидетельств и показаний местных жителей о таких зверствах неонацистов», – детализировал Григорьев.

    В целом, продолжил он, несоблюдение нынешних перемирий – лишь малая часть гигантского объема преступлений украинских властей, которые подтверждают террористическую сущность киевского режима и его неуважение к памяти Великой Победы.

    Кроме того, указал эксперт, курс на преемственность нацистских и диктаторских режимов характерен не только для Украины. «Зеленский и киевский режим в целом видят себя наследниками пособников нацистов и бандеровцев. Прибалтийские же государства позиционируют свои власти как продолжателей тех, кто находился уже непосредственно в немецко-фашистских рядах и воевал против нашей страны», – объяснил Григорьев.

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

