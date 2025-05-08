Глава майданного режима Владимир Зеленский отказался от перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным на День Победы, и даже намекает на возможные провокации 9 мая.

С одной стороны, это выглядит как элемент политики террора и запугивания, которую любят майданные политики. Цель Зеленского в том, чтобы кто-то из приглашенных на праздник зарубежных лидеров отказался посетить Москву. Но, думается, мотивы неприятия Дня Победы у него более глубокие.

9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – еще при Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) было два праздничных дня: 8 и 9 мая. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой от отрекся.

Зеленский родился в 1978 году в русскоязычной еврейской семье на востоке УССР в Днепропетровской области. Я родился в 1983 году в Донецке тоже в русскоязычной еврейской семье. Я бывал в Днепропетровске и Днепропетровской области в 2000-е годы – ментальность жителей региона отличалась от донбасской, но не кардинально. Думаю, что базовые ценности, которые на уровне семьи и школы получили и он, и я, примерно одинаковые. И один из элементов, который формировал мировоззрение в детстве – это память о родственниках, погибших на фронтах Великой Отечественной и уничтоженных нацистами. Я с детства знал, что мой прадед пропал без вести под Сталинградом, а прапрабабку в Херсоне убили немцы. Свои герои, конечно, были и в семье Зеленских, тем более что его дед – кавалер двух орденов. Володя Зеленский четко осознавал, что солдаты Красной армии – освободители и спасители, а те, что сражались против них, убийцы и захватчики. Полагаю, что в детстве, когда играли в войну, он, как и все мы, не хотел изображать фашистов.

Потом были 90-е годы, президенты Кравчук и Кучма. Черное объявлялось белым, а белое черным – дегероизация солдат РККА и героизация УПА* (запрещена в Росии), а затем и дивизии СС «Галичина» (запрещена в России). Вероятно, это как-то отразилось на мировоззрении Зеленского, но вряд ли кардинально. Если вспомнить творчество «Квартала 95» до 2014 года, никакой симпатии к нацистам не было. Напротив – нацистскую партию ВО «Свобода» и ее лидеров, таких, как Олег Тягнибок, «95 квартал» часто высмеивал. Была у Зеленского и его актеров реприза с критикой современного украинского кино, а в качестве эталона предлагался фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики». В 2014 году «95 квартал» приезжал в Горловку, когда там уже была власть ДНР – актеры дали концерт, Зеленский общался с донбасскими журналистами.

Когда у Зеленского началось перерождение?

Думаю, тогда, когда на тот момент шеф Зеленского олигарх Игорь Коломойский стал майданным губернатором Днепропетровской области и объявил себя жидобандеровцем. А ближайший соратник Коломойского Борис Филатов заявил, что жителям Крыма можно обещать, что угодно, «а вешать их будем потом».

Зеленский решил подстроиться под новую реальность. Появилась мерзкая шутка «95 квартала» о детях Донбасса, которые сидят в подвале. Это было не только желание угодить новым властям и Коломойскому, но и принятие людоедской идеологии Зеленским и его актерами.

Когда Зеленский шел к власти, он много чего обещал – главное, он убедил людей, что может достичь мира между Украиной и Донбассом. Поэтому, собственно, он и стал президентом. Но в реальности он уже был заражен идеями человеконенавистничества, которые тогда распространяла украинская пропагандистская машина. Оказавшись у руля, он понял, что на Украине можно сохранить власть, только имея хорошие отношения с нацистами, для которых герои — убийцы из СС. И, что важнее, надо было иметь хорошие отношения с западными либералами, часть идеологии которых – русофобия. Зеленскому нужно было доказать им, что он свой.

В 2021 году подруга их Израиля пыталась меня убедить, что еврей Зеленский, у которого дед герой войны, а братьев деда расстреляли немцы, не может быть нацистом. А то, что при нем героизация пособников нацистов набрала обороты даже сильней, чем была при Порошенко – так это он просто вынужден с этим мириться.

Но я думаю, что Зеленский сознательно усиливал в стране русофобию и культ насилия. Это было выгодно для сохранения его власти. И ради этого отрекся от того, на чем был воспитан, от своих предков, от всего того, что было дорого поколениям его семьи.

Он их всех предал.

А после начала СВО, когда западные СМИ убедили Зеленского, что он великий лидер, он и вовсе посчитал себя выше любых моральных императивов.

Но он же не идиот. Подонок, но не идиот. Он не мог не понимать, не чувствовать вот это свое предательство. И тогда возникла ненависть к тем идеалам, которые были привиты в детстве. А 9 мая – это символ, квинтэссенция этих ценностей, декларация того, что люди имеют право на жизнь и счастье, независимо от этнического происхождения. 9 мая опровергает людоедские идеи социал-дарвинизма, на которых строилась идеология в нацистской Германии и строится пропаганда на Украине.

Поэтому Зеленский ненавидит этот день. Тем более, в либеральных кругах ЕС демонстрация неприятия Дня Победы в тренде. И это, в некотором смысле, логично: это, в основном, внуки и правнуки побеждённых или коллаборационистов.

Но Зеленский – внук победителя, представитель народа, который выжил благодаря уничтожению нацистской Германии. Поэтому его ненависть к 9 мая куда более мерзкая и иррациональная, чем у его европейских коллег.