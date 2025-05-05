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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

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    5 мая 2025, 08:55 • Новости дня

    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади

    Зеленский обвинил политиков ЕС в гонке за «лучшие места» на Красной площади

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в стремлении «занять лучшие места на Красной площади», из-за чего они якобы препятствуют вступлению Украины в Евросоюз.

    По словам Зеленского, часть европейских политиков мешают вступлению Украины в Евросоюз, ради лучших мест на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что подобное поведение вызывает у украинской стороны досаду и непонимание.

    Накануне Зеленский также подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высказывания о невозможности вступления Украины в ЕС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу приведет к угрозе затяжного конфликта и многолетним расходам для европейских налогоплательщиков,.

    Напомним, Владимир Зеленский отказался предоставить какие-либо гарантии безопасности иностранным лидерам на праздновании Дня Победы в Москве.

    При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неслыханными угрозы Зеленского для иностранных участников торжеств 9 мая в российской столице.

    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    4 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»

    Мирошник назвал изображение горящего Кремля проявлением «звериной истерикой» Ермака

    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат Родион Мирошник подверг резкой критике изображение с Владимиром Зеленским на фоне пылающего Кремля, опубликованное главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком в соцсетях.

    Публикация главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с изображением горящего Кремля вызвала резкую реакцию российского МИД. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот пост «звериной истерикой» и усомнился в миролюбии ближайшего окружения Зеленского.

    «Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» – прокомментировал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Ранее Ермак опубликовал картинку, на которой Владимир Зеленский стоит над горящим Кремлем. Этот пост также обсуждается в украинских и российских социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, вместо этого предложив 30-дневное прекращение огня на условиях США, кроме того он пригрозил иностранным лидерам, которые готовятся посетить Москву 9 мая.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин обвинил Зеленского в шантаже и терроризме после отказа от перемирия в праздничные дни.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    @ Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны могут поддержать соглашение по СВО, не признавая новые российские территории, что даст Украине возможность возобновить боевые действия в будущем, сообщает британская газета Financial Times.

    Британское издание Financial Times отмечает, что странам Запада выгоднее заключить сделку с Россией по урегулированию ситуации на Украине без официального признания возвращенных в состав России территорий, особенно Крыма, передает Ura.Ru.

    Газета подчеркивает, что подобная позиция позволит Киеву в будущем попытаться вернуть утраченные земли военным или иным путем, если США не признают их переход к России. Автор статьи сравнивает возможное соглашение с перемирием в стиле корейской войны, когда конфликт формально не завершен, а сторонам лишь удается достигнуть временного прекращения огня.

    По мнению Financial Times, судьба будущих украинских территорий может зависеть от формулировок, которые окажутся в итоговом документе, если он будет подписан в ближайшие недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече по Украине в Лондоне участники договорились продолжить консультации по ситуации вокруг спецоперации на Украине, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона в украинском вопросе, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить некоторые территории России.

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    4 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британия, пригласив военных Вооруженных сил Украины на парад 8 мая в Лондон, поразила саму себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она заявила «Российской газете»: «Англосаксы хотели нанести России «стратегическое поражение», а поразили сами себя. Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистских ублюдков? Жаль простых британцев, так их еще никто стратегически не поражал».

    Захарова отметила, что в глазах мирового сообщества этот парад будет ассоциироваться с «идеологическими потомками нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за Холокост и геноцид советского народа».

    Дипломат напомнила, что после окончания Второй мировой войны Лондон имел планы начать наступательные действия против СССР, однако эти планы не были реализованы. По мнению Захаровой, нынешние действия британских властей связаны с разочарованием из-за невозможности реализовать свои намерения против России, и теперь британские власти пригласили на парад «настоящих нацистов – вооруженных британским оружием украинских террористов и боевиков».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение британскими властями ВСУ на парад в Лондоне является проявлением неуважения к памяти британских ветеранов Второй мировой войны.

    Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией.

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    4 мая 2025, 16:49 • Новости дня
    Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам
    Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский политик Флориан Филиппо подверг резкой критике заявления Владимира Зеленского, подчеркнув, что угрозы в адрес мировых лидеров вызывают тревогу у западных союзников.

    Французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на заявления президента Украины, передает РИА «Новости». В своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Филиппо заявил: «Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!».

    Филиппо также призвал остановить эскалацию конфликта и заключить мир, подчеркнув опасность подобных заявлений украинского лидера. Политическая риторика Зеленского вызвала резонанс среди западных общественных и политических деятелей.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    4 мая 2025, 11:43 • Новости дня
    Маск обратил внимание на принудительную мобилизацию на Украине

    Маск прокомментировал видео силового задержания мужчины украинским ТЦК

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск бурно отреагировал на публикацию видео, где украинские военные заталкивают велокурьера в микроавтобус.

    Илон Маск обратил внимание на проблему принудительной мобилизации, которая проходит на Украине, передает ТАСС.

    Бизнесмен и глава компании SpaceX отреагировал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на видеоролик, где сотрудники украинского ТЦК применяют силу к велокурьеру, чтобы затолкать его в микроавтобус. Маск сопроводил публикацию двумя восклицательными знаками.

    Автор ролика отметил, что в интернете размещены «тысячи видеороликов, на которых Украина насильно уводит мужчин на войну, в которой не победить». Это привлекло дополнительное внимание к действиям властей страны по обеспечению мобилизации.

    Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и неоднократно продлевалась. Власти ограничили выезд мужчин призывного возраста за границу и активно раздают повестки в государственных учреждениях, на улицах, а также в любых местах массового скопления людей. Сообщается, что сотрудники военкоматов при этом нередко применяют силу.

    Украинские СМИ регулярно информируют о попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть страну и о выявлении каналов их переправки через границу. Одновременно растет число нападений на сотрудников военкоматов и число стихийных протестов против мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Татарбунары Одесской области отец сбитой на пешеходном переходе семилетней девочки оказался в территориальном центре комплектования после визита в полицию.

    В одном из киевских территориальных центров комплектования мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям для предотвращения побегов.

    Ранее в Одессе членов общественной организации задержали за насильственный захват мужчин на улицах под видом сотрудников территориальных центров комплектования.

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    4 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    NYT сообщил о передаче Киеву еще одной системы Patriot
    NYT сообщил о передаче Киеву еще одной системы Patriot
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев вскоре получит систему ПВО Patriot, ранее размещенную в Израиле, а также обсуждается возможность передачи еще одной установки со стороны Германии или Греции.

    Газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США сообщает, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле, передает РИА «Новости». По данным издания, речь идет об одной из старых моделей комплекса, которую отправят в Киев после проведения ремонта.

    Кроме того, западные союзники обсуждают возможность передачи Украине еще одной системы Patriot из Германии или Греции. Ожидается, что поставка комплекса из Израиля может состояться к лету.

    Один из чиновников отметил, что сейчас две из восьми уже имеющихся у Украины систем Patriot проходят ремонт. Газета уточняет, что для любых экспортных поставок комплексов Patriot требуется официальное одобрение США, даже если они поставляются через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, сообщили источники.

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    4 мая 2025, 23:40 • Новости дня
    Швейцарского бегуна приговорили к штрафу за плевок в консульство России

    Швейцарского бегуна оштрафовали на 700 тыс. рублей за оскорбление консульства России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Берне осудили мужчину, который во время пробежки выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России.

    Прокуратура признала юриста виновным в нападении на иностранный символ суверенитета, передает Blick. В конце февраля во время пробежки мужчина, несогласный с позицией страны по украинскому конфликту, плюнул в табличку на входе консульского отдела посольства России в Берне.

    За этот поступок ему назначили штраф в размере 6,9 тыс. франков (около 693 тыс. рублей) и обязали оплатить процедурные издержки в размере 500 франков (еще около 50 тыс. рублей), пишет издание.

    Для начала расследования требовалось согласие министра юстиции Швейцарии Беата Янса, так как инцидент носил политический характер и был способен спровоцировать осложнение отношений между странами. Мужчина не стал обжаловать решение о штрафе, говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда утром неизвестные бросили емкости с краской у его входа, а российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту протеста, а также швейцарские оборонные компании столкнулись с падением экспорта из-за ужесточения европейских правил поставок своей продукции.

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    4 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    ВС России поразили пусковую установку «Нептуна»

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России была поражена пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятиям ВПК, цехам производства и местам хранения беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены две управляемые авиабомбы JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 146 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 329 беспилотников, 605 ЗРК, 23 139 танков и других бронемашин, 1557 боевых машин РСЗО, 24 415 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 977 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ.

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    4 мая 2025, 20:58 • Новости дня
    Украина и Чехия обсудили запуск школы для обучения пилотов F-16

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев и Прага рассматривают возможность создать совместную учебную базу для подготовки украинских пилотов истребителей F-16 за пределами Украины из-за соображений безопасности.

    Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для обучения пилотов истребителей F-16, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом.

    «Наши представители на уровне наших правительственных чиновников и военных обсуждают следующие шаги по развитию нашей авиационной коалиции, а именно создание авиационной чешско-украинской школы F-16», – подчеркнул Зеленский.

    Он добавил, что вопрос расположения базы связан с соображениями безопасности, поэтому пока рассматривается вариант ее открытия за пределами Украины. Точные сроки и местоположение новой школы стороны не озвучили.

    Ранее сообщалось, что американские власти согласовали контракт на обслуживание и модернизацию истребителей F-16 для Украины, включая поставку запасных частей и оборудования.

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    4 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены

    ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

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    4 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли около 1,5 тыс. бойцов

    Tекст: Мария Иванова

    Общие потери ВСУ за сутки составили до 1485 военнослужащих, десять танков и бронемашин, уничтожены 16 складов с боеприпасами и несколько станций РЭБ, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Садков, Миропольского, Краснополья в Сумской области, Казачьей Лопани, Волчанска, Гранов и Артельного в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой, Григоровки, Кутьковки, Песков Радьковских, Купянска в Харьковской области и Карповки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял более 255 военнослужащих, танк, машину пехоты, боевую машину РСЗО «Град» и три артиллерийских орудия. Были уничтожены две станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Севером, Звановкой, Зарей, Серебрянкой и Клебан-Быком в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 275 военнослужащих, машина РСЗО «Град», шесть орудий полевой артиллерии, уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Димитрова, Миролюбовки, Новопавловки, Новосергеевки, Гродовки, Новоэкономического и Зверево в ДНР.

    При этом противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе французский АМХ, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Комара, Новополя, Федоровки и Богатыря в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 185 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Павловки, Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    Противник потерял до 60 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ. Были уничтожены пять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун», а за минувшую неделю ВС РФ нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    5 мая 2025, 00:06 • Новости дня
    В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения Siil с союзниками

    В Эстонии начались международные учения Siil 2025 с 16 тыс военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шестнадцати тысяч военнослужащих из двенадцати стран участвуют в масштабных маневрах, охватывающих полигоны и территории по всей Эстонии.

    Масштабные международные учения Siil 2025 стартовали в Эстонии, передает ТАСС. В маневрах, которые продлятся с пятого по двадцать третье мая, задействованы более шестнадцати тысяч военных из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США и Канады, а также присутствуют наблюдатели и инструкторы из Японии, Израиля и с Украины.

    Как подчеркнули в Силах обороны Эстонии, основная цель учений – отработка ключевых задач национальных и региональных планов обороны совместно с союзниками, а также проверка боеготовности эстонских и иностранных подразделений. «В этом году особое внимание уделено вводу дополнительных союзных частей на территорию Эстонии, их приему и интеграции в эстонскую дивизию с немедленной боевой готовностью», – заявили в оборонном ведомстве.

    Большинство боевых подготовительных мероприятий Siil 2025 проходит на полигонах и в окрестностях в северо-восточной и юго-восточной части Эстонии. В меньшей степени учения затрагивают западные, северные и центральные регионы страны, однако отдельные тактические перемещения союзных подразделений будут заметны по всей Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько эстонских военнослужащих обморозились во время перехода через реку на учениях из-за отсутствия необходимого водонепроницаемого снаряжения и сменной одежды, а на учениях Swift Response под руководством Британии войска НАТО в Эстонии отрабатывают варианты возможного конфликта на восточном фланге альянса.

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    4 мая 2025, 16:16 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в обогащении и продвижении неонацизма

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что конфликт используется Киевом не для достижения мира, а ради обогащения и пропаганды экстремистских идей.

    Захарова заявила, что разговоры о перемирии со стороны киевского режима являются насмешкой над усилиями к миру, передает РИА «Новости». По ее словам, настоящая цель Киева заключается в том, чтобы получать выгоду от стран Запада, держать людей в страхе и распространять неонацистскую идеологию.

    Официальный представитель МИД отметила: «Их истинная цель – доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума – классическое поведение террористов. Только на Банковой еще и воруют предоставляемые миллиарды».

    Она добавила, что подобное поведение киевских властей связано с отсутствием уважения к международному праву и готовностью использовать внешнюю поддержку для личного обогащения.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.


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    4 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Мария Иванова

    Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут.

    В период с 20.10 до 20.20 дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Первый аппарат был сбит в небе над Белгородской областью, второй – над Курской, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уточняется, что оба беспилотника были ликвидированы без последствий для гражданской инфраструктуры или населения. Власти занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

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