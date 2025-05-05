То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади
Зеленский обвинил политиков ЕС в гонке за «лучшие места» на Красной площади
Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в стремлении «занять лучшие места на Красной площади», из-за чего они якобы препятствуют вступлению Украины в Евросоюз.
По словам Зеленского, часть европейских политиков мешают вступлению Украины в Евросоюз, ради лучших мест на Красной площади, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что подобное поведение вызывает у украинской стороны досаду и непонимание.
Накануне Зеленский также подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высказывания о невозможности вступления Украины в ЕС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу приведет к угрозе затяжного конфликта и многолетним расходам для европейских налогоплательщиков,.
Напомним, Владимир Зеленский отказался предоставить какие-либо гарантии безопасности иностранным лидерам на праздновании Дня Победы в Москве.
При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неслыханными угрозы Зеленского для иностранных участников торжеств 9 мая в российской столице.