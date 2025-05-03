Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведев обратил внимание на слова Зеленского о том, что власти Украины не могут гарантировать безопасности мировых лидеров, которые приедут в Москву 9 мая. «А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», – указал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также он пригрозил иностранным лидерам, которые собираются посетить Москву 9 мая.