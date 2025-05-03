Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия и угрозы гостям на параде в Москве в честь 80-летия Победы.
Медведев обратил внимание на слова Зеленского о том, что власти Украины не могут гарантировать безопасности мировых лидеров, которые приедут в Москву 9 мая. «А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», – указал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».
Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также он пригрозил иностранным лидерам, которые собираются посетить Москву 9 мая.