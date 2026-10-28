Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Киллеров крымской ОПГ «Башмаки» заочно обвинили в убийствах
СК: Двух киллеров крымской ОПГ «Башмаки» заочно обвинили в серии убийств
Следственное управление СК по Республике Крым завершило расследование уголовного дела об убийствах 30-летней давности в отношении двух беглых участников организованной преступной группировки «Башмаки».
Фигурантам заочно предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, они скрываются на территории другого государства и объявлены в розыск, сообщается в канале крымского управления СК в Max.
По данным следствия, в январе 1996 года участники банды из-за передела сфер влияния застрелили члена другого криминального сообщества на улице Самокиша в Симферополе. В июне того же года один из обвиняемых убил трех знакомых с помощью пистолета и ножа в лесополосе возле села Живописное. В августе 1997 года они застрелили коммерсанта на Севастопольской улице из-за личного конфликта.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Организованная преступная группировка «Башмаки», названная по фамилии одного из лидеров Виктора Башмакова, являлась одной из крупнейших банд Крыма в 1990-х годах.
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