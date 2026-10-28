Киллеров крымской ОПГ «Башмаки» заочно обвинили в убийствах

СК: Двух киллеров крымской ОПГ «Башмаки» заочно обвинили в серии убийств

Tекст: Ольга Иванова

Фигурантам заочно предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, они скрываются на территории другого государства и объявлены в розыск, сообщается в канале крымского управления СК в Max.

По данным следствия, в январе 1996 года участники банды из-за передела сфер влияния застрелили члена другого криминального сообщества на улице Самокиша в Симферополе. В июне того же года один из обвиняемых убил трех знакомых с помощью пистолета и ножа в лесополосе возле села Живописное. В августе 1997 года они застрелили коммерсанта на Севастопольской улице из-за личного конфликта.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Организованная преступная группировка «Башмаки», названная по фамилии одного из лидеров Виктора Башмакова, являлась одной из крупнейших банд Крыма в 1990-х годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае бывшего штатного киллера ореховской группировки Олега Пронина заметили за рулем такси в Крыму.

В марте гособвинение запросило пожизненное заключение для лидера подмосковной ОПГ Константина Пискарева.

В феврале отбывавший пожизненный срок бывший лидер люберецкой ОПГ Михаил Михайлов умер в колонии от сердечной недостаточности.