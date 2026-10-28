На ЗАЭС обсудили доставку топлива и подготовку к зиме

Tекст: Вера Басилая

Кириенко регулярно посещает Энергодар и держит на постоянном контроле обстановку на Запорожской АЭС. В ходе очередного визита директор станции Юрий Черничук доложил ему о текущей ситуации и мерах по обеспечению безопасности, следует из сообщения ЗАЭС в Max.

На встрече обсуждались вопросы надежного электроснабжения, а также возможность организации доставки топлива для резервных дизель-генераторов при содействии МАГАТЭ.

Отдельное внимание было уделено условиям жизни сотрудников ЗАЭС и их семей, подготовке города к осенне-зимнему периоду и работе коммунальной инфраструктуры. Также рассматривались вопросы образования и подготовки кадров для станции.

Черничук показал Кириенко, как живет Энергодар в условиях постоянных атак. Они посетили пострадавшие объекты, включая поврежденный беспилотником храм, а в одном из магазинов обсудили с продавцами наличие товаров и цены.

В завершение визита Кириенко и Черничук возложили цветы к мемориалу военнослужащим, погибшим при сопровождении служебного транспорта Запорожской АЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник город Энергодар подвергся серии атак беспилотников украинских боевиков.

В воскресенье в Запорожской области мирный житель получил осколочные ранения при детонации дрона.

В пятницу Международное агентство по атомной энергии сообщило о новых повреждениях на линии электропередачи вблизи Запорожской АЭС.