Две пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

Tекст: Дарья Григоренко

Две девочки девяти и 13 лет, которые ранее пропали в селе Чулым Красноярского края, благополучно вернулись домой, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

«Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой», – сообщили в ведомстве.

Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины самовольного ухода детей. Ранее для поиска школьниц были созданы специальные группы из полицейских, спасателей и волонтеров, ориентировки передали наружным нарядам, а территорию вокруг их дома тщательно обследовали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Красноярском крае пропали две девочки.

В марте водолазы нашли тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка.