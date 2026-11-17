В Москве спасли недоношенного младенца с рекордным весом 330 граммов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ребенок появился на свет на фоне тяжелой преэклампсии у матери, что потребовало проведения экстренного кесарева сечения, пишет ТАСС.

«За четыре месяца благодаря работе врачей и активному участию мамы малышка набрала вес до 2 020 г и смогла отправиться домой», – заявила Ракова.

Рост девочки при рождении составлял 25 сантиметров. Сразу после появления на свет ее поместили в высокотехнологичный бокс и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За прошедшие пять лет это самый маленький вес среди недоношенных новорожденных в столице.

Сейчас за развитием ребенка продолжают наблюдать специалисты центра ранней помощи. Заместитель мэра добавила, что в этом году более 260 детей с нарушениями в развитии успешно завершили городскую программу сопровождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичные специалисты вылечили мальчика с тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью.

Врачи московской Морозовской детской больницы извлекли из желудка двухлетней девочки более 250 проглоченных магнитных шариков.

Также в столичном перинатальном центре выходили родившуюся на 30-й неделе беременности тройню.