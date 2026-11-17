17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Врачи Коммунарки выходили новорожденную девочку весом 330 граммов
В Москве спасли недоношенного младенца с рекордным весом 330 граммов
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила об успешной выписке из перинатального центра «Коммунарка» девочки, которая при рождении весила всего 330 граммов.
Ребенок появился на свет на фоне тяжелой преэклампсии у матери, что потребовало проведения экстренного кесарева сечения, пишет ТАСС.
«За четыре месяца благодаря работе врачей и активному участию мамы малышка набрала вес до 2 020 г и смогла отправиться домой», – заявила Ракова.
Рост девочки при рождении составлял 25 сантиметров. Сразу после появления на свет ее поместили в высокотехнологичный бокс и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За прошедшие пять лет это самый маленький вес среди недоношенных новорожденных в столице.
Сейчас за развитием ребенка продолжают наблюдать специалисты центра ранней помощи. Заместитель мэра добавила, что в этом году более 260 детей с нарушениями в развитии успешно завершили городскую программу сопровождения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичные специалисты вылечили мальчика с тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью.
Врачи московской Морозовской детской больницы извлекли из желудка двухлетней девочки более 250 проглоченных магнитных шариков.
Также в столичном перинатальном центре выходили родившуюся на 30-й неделе беременности тройню.