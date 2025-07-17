Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Госдума запланировала увеличить штрафы для безответственных родителей
Госдума решила повысить штрафы за нарушение обязанностей по воспитанию детей
Максимальный штраф для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей возрастет до 2 тыс. рублей.
Государственная дума на пленарном заседании одобрила поправки, предполагающие увеличение штрафов для родителей за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, передает ТАСС.
Максимальный штраф составит 2 тыс. рублей вместо прежних 500 рублей. Изменения затрагивают ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, увеличивая диапазон наказания с 500 до 2 тыс. рублей. Ранее минимальный размер штрафа составлял 100 рублей, а максимальный – 500 рублей.
Уточняется, что поправки были приняты ко второму чтению законопроекта об усилении наказания за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России повысили штраф за катание детей на электросамокате до 30 тыс. рублей.
А с 24 мая 2025 года в стране начал работать открытый реестр злостных неплательщиков алиментов.