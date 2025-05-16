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    16 мая 2025, 10:05 • Справки

    Что такое черный список должников по алиментам и кто в него попадет

    Что такое черный список должников по алиментам и кто в него попадет
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    С 24 мая 2025 года в России начнет действовать открытый реестр злостных неплательщиков алиментов – база данных, в которую включат граждан, уклоняющихся от содержания детей, нетрудоспособных родственников или престарелых родителей. Как будет действовать механизм и как избежать попадания в черный список?

    Реестр неплательщиков алиментов призван усилить контроль за исполнением алиментных обязательств и создать дополнительное давление на должников через публичность и социальные последствия.

    Кого внесут в черный список неплательщиков алиментов

    В реестр попадут не все, кто имеет задолженность, а только те, чье уклонение подтверждено судебными решениями и принудительными мерами. Конкретно в список включат:

    – Граждан, привлеченных к административной ответственности (по ст. 5.35.1 КоАП РФ – злостное уклонение от уплаты алиментов).

    – Лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело (ст. 157 УК РФ – неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

    – Должников, объявленных в розыск из-за сокрытия доходов или места жительства.

    На кого должны платить алименты?

    – Несовершеннолетние дети (основная категория).

    – Совершеннолетние, но нетрудоспособные дети (инвалиды, студенты-очники до 23 лет в некоторых случаях).

    – Нетрудоспособные родители (пенсионеры или инвалиды, если суд обязал детей их содержать).

    По данным Минюста, на начало 2024 года в России насчитывалось 952 тыс. исполнительных производств по алиментам, и около 133 тыс. человек могли бы попасть в реестр, если бы он уже действовал.

    Как будет работать система

    1. Включение в реестр

    Судебные приставы в течение пяти дней после подтверждения злостного уклонения вносят данные в базу. Гражданина обязательно уведомляют (письмом, СМС или электронно) в течение суток после внесения.

    2. Какие данные будут публиковаться:

    – ФИО, дата и место рождения (для точной идентификации).

    – Размер задолженности.

    – Основание включения в список. Например, сведения о том, по какой статье человек привлечен к ответственности.

    Можно ли выйти из реестра?

    Это возможно, но для этого нужно полностью погасить долг. После оплаты приставы в течение суток исключают должника из списка и уведомляют его.

    Какие ограничения введут для неплательщиков алиментов

    Попадание в реестр – это не просто «позор», а реальные ограничения:

    1. Трудоустройство и карьера

    Работодатели теперь будут обязаны проверять соискателей и действующих сотрудников. Если человек в списке, компания должна удерживать алименты из его зарплаты. Некоторые работодатели могут отказать в приеме на ответственную должность.

    2. Финансовые ограничения:

    – Банки могут отказать в кредитах (ипотека, автокредиты, потребительские займы).

    – Запрет на выезд за границу (если долг превышает 30 тыс. рублей).

    – Арест имущества и счетов.

    3. Социальные последствия

    – О реестре узнают знакомые, партнеры, родственники.

    – Ограничения на госуслуги (например, невозможность оформить загранпаспорт).

    Что изменится для работодателей

    С 24 мая 2025 года компании обязаны проверять сотрудников и удерживать алименты. Если работодатель игнорирует требование, его могут оштрафовать.

    Что делать должникам

    До 24 мая 2025 года у неплательщиков есть шанс избежать попадания в реестр:

    – Погасить задолженность.

    – Оформить рассрочку (через суд или приставов).

    – Легализовать доходы, если уклонение связано с неофициальной работой.

    После запуска реестра избежать последствий будет сложнее – данные станут доступны банкам, работодателям и обычным гражданам.

    Как проверить долг по алиментам: полное руководство

    Регулярная проверка задолженности помогает избежать целого ряда проблем. Рассмотрим все способы получения информации о долгах.

    Проверка через службу судебных приставов (ФССП)

    1. Онлайн-проверка:

    – Перейдите на официальный сайт ФССП.

    – В разделе «Сервисы» выберите «Банк данных исполнительных производств».

    – Введите данные: ФИО, дату рождения, регион (по месту проживания).

    Система показывает все долги, не только алиментные. Для уточнения природы долга нужно связаться с приставом.

    2. Проверка через мобильное приложение ФССП: установите официальное приложение «ФССП России» (доступно в App Store и Google Play)

    3. Личный визит к приставам:

    – Найдите отдел ФССП по месту регистрации.

    – Возьмите паспорт и номер исполнительного производства (если известен)

    – Можно записаться через Госуслуги (требуется подтвержденная учетная запись)

    Приставы обязаны выдавать постановление о расчете задолженности – этот документ содержит точную сумму долга и период неуплаты.

    Проверка через «Госуслуги»

    – Авторизуйтесь на gosuslugi.ru.

    – В поиске введите «Исполнительное производство».

    – Выберите услугу «Предоставление информации об исполнительных производствах».

    Сервис показывает только ваши долги. Проверить чужую задолженность нельзя.

    Проверка через МФЦ

    – Найдите ближайший МФЦ, оказывающий эту услугу (уточните по телефону).

    – Возьмите с собой: паспорт, номер исполнительного производства (если есть).

    – Заполните заявление

    Срок предоставления информации от 3 до 16 рабочих дней в зависимости от региона.

    Альтернативные способы проверки

    – Телефонная горячая линия ФССП: 8 (800) 250-39-32 (бесплатно по России).

    – Проверка через банки

    Некоторые банки показывают информацию о долгах в мобильном приложении в разделе «Налоги и штрафы».

    – СМС-сервис ФССП

    Отправьте сообщение на номер 9000 с текстом: «ФССП [Фамилия] [Имя] [Отчество] [Дата рождения]»

    Что делать при обнаружении долга

    Обратитесь к приставу – уточните точную сумму и реквизиты для оплаты.

    Погасите задолженность через:

    – Банковский перевод

    – «Госуслуги»

    – Казначейство РФ

    – Получите справку об отсутствии задолженности

    Создание открытого реестра злостных неплательщиков алиментов представляет собой значимый шаг в направлении усиления контроля за исполнением алиментных обязательств в России. Этот механизм, который начнет свою работу с 24 мая 2025 года, призван оказать дополнительное давление на лиц, уклоняющихся от содержания своих детей, нетрудоспособных родственников или престарелых родителей, через инструменты публичности и введения ряда существенных ограничений.

    В черный список должников попадут не все, имеющие задолженность, а лишь те, чье уклонение подтверждено судебными решениями и в отношении которых были применены меры административного или уголовного характера, а также объявленные в розыск.

    Попадание в реестр влечет за собой не только репутационные риски, но и ощутимые ограничения в трудоустройстве, финансах и доступе к государственным услугам. Вместе с тем, предусмотрена возможность исключения после полного погашения долга. До запуска системы у неплательщиков есть шанс избежать включения в реестр, урегулировав свои обязательства. Данный инструмент направлен на повышение ответственности должников и защиту прав получателей алиментов, а его эффективность будет зависеть от четкости работы и строгости контроля.

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