Что такое черный список должников по алиментам и кто в него попадет

Tекст: Ольга Никитина

Реестр неплательщиков алиментов призван усилить контроль за исполнением алиментных обязательств и создать дополнительное давление на должников через публичность и социальные последствия.

Кого внесут в черный список неплательщиков алиментов

В реестр попадут не все, кто имеет задолженность, а только те, чье уклонение подтверждено судебными решениями и принудительными мерами. Конкретно в список включат:

– Граждан, привлеченных к административной ответственности (по ст. 5.35.1 КоАП РФ – злостное уклонение от уплаты алиментов).

– Лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело (ст. 157 УК РФ – неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

– Должников, объявленных в розыск из-за сокрытия доходов или места жительства.

На кого должны платить алименты?

– Несовершеннолетние дети (основная категория).

– Совершеннолетние, но нетрудоспособные дети (инвалиды, студенты-очники до 23 лет в некоторых случаях).

– Нетрудоспособные родители (пенсионеры или инвалиды, если суд обязал детей их содержать).

По данным Минюста, на начало 2024 года в России насчитывалось 952 тыс. исполнительных производств по алиментам, и около 133 тыс. человек могли бы попасть в реестр, если бы он уже действовал.

Как будет работать система

1. Включение в реестр

Судебные приставы в течение пяти дней после подтверждения злостного уклонения вносят данные в базу. Гражданина обязательно уведомляют (письмом, СМС или электронно) в течение суток после внесения.

2. Какие данные будут публиковаться:

– ФИО, дата и место рождения (для точной идентификации).

– Размер задолженности.

– Основание включения в список. Например, сведения о том, по какой статье человек привлечен к ответственности.

Можно ли выйти из реестра?

Это возможно, но для этого нужно полностью погасить долг. После оплаты приставы в течение суток исключают должника из списка и уведомляют его.

Какие ограничения введут для неплательщиков алиментов

Попадание в реестр – это не просто «позор», а реальные ограничения:

1. Трудоустройство и карьера

Работодатели теперь будут обязаны проверять соискателей и действующих сотрудников. Если человек в списке, компания должна удерживать алименты из его зарплаты. Некоторые работодатели могут отказать в приеме на ответственную должность.

2. Финансовые ограничения:

– Банки могут отказать в кредитах (ипотека, автокредиты, потребительские займы).

– Запрет на выезд за границу (если долг превышает 30 тыс. рублей).

– Арест имущества и счетов.

3. Социальные последствия

– О реестре узнают знакомые, партнеры, родственники.

– Ограничения на госуслуги (например, невозможность оформить загранпаспорт).

Что изменится для работодателей

С 24 мая 2025 года компании обязаны проверять сотрудников и удерживать алименты. Если работодатель игнорирует требование, его могут оштрафовать.

Что делать должникам

До 24 мая 2025 года у неплательщиков есть шанс избежать попадания в реестр:

– Погасить задолженность.

– Оформить рассрочку (через суд или приставов).

– Легализовать доходы, если уклонение связано с неофициальной работой.

После запуска реестра избежать последствий будет сложнее – данные станут доступны банкам, работодателям и обычным гражданам.

Как проверить долг по алиментам: полное руководство

Регулярная проверка задолженности помогает избежать целого ряда проблем. Рассмотрим все способы получения информации о долгах.

Проверка через службу судебных приставов (ФССП)

1. Онлайн-проверка:

– Перейдите на официальный сайт ФССП.

– В разделе «Сервисы» выберите «Банк данных исполнительных производств».

– Введите данные: ФИО, дату рождения, регион (по месту проживания).

Система показывает все долги, не только алиментные. Для уточнения природы долга нужно связаться с приставом.

2. Проверка через мобильное приложение ФССП: установите официальное приложение «ФССП России» (доступно в App Store и Google Play)

3. Личный визит к приставам:

– Найдите отдел ФССП по месту регистрации.

– Возьмите паспорт и номер исполнительного производства (если известен)

– Можно записаться через Госуслуги (требуется подтвержденная учетная запись)

Приставы обязаны выдавать постановление о расчете задолженности – этот документ содержит точную сумму долга и период неуплаты.

Проверка через «Госуслуги»

– Авторизуйтесь на gosuslugi.ru.

– В поиске введите «Исполнительное производство».

– Выберите услугу «Предоставление информации об исполнительных производствах».

Сервис показывает только ваши долги. Проверить чужую задолженность нельзя.

Проверка через МФЦ

– Найдите ближайший МФЦ, оказывающий эту услугу (уточните по телефону).

– Возьмите с собой: паспорт, номер исполнительного производства (если есть).

– Заполните заявление

Срок предоставления информации от 3 до 16 рабочих дней в зависимости от региона.

Альтернативные способы проверки

– Телефонная горячая линия ФССП: 8 (800) 250-39-32 (бесплатно по России).

– Проверка через банки

Некоторые банки показывают информацию о долгах в мобильном приложении в разделе «Налоги и штрафы».

– СМС-сервис ФССП

Отправьте сообщение на номер 9000 с текстом: «ФССП [Фамилия] [Имя] [Отчество] [Дата рождения]»

Что делать при обнаружении долга

Обратитесь к приставу – уточните точную сумму и реквизиты для оплаты.

Погасите задолженность через:

– Банковский перевод

– «Госуслуги»

– Казначейство РФ

– Получите справку об отсутствии задолженности

Создание открытого реестра злостных неплательщиков алиментов представляет собой значимый шаг в направлении усиления контроля за исполнением алиментных обязательств в России. Этот механизм, который начнет свою работу с 24 мая 2025 года, призван оказать дополнительное давление на лиц, уклоняющихся от содержания своих детей, нетрудоспособных родственников или престарелых родителей, через инструменты публичности и введения ряда существенных ограничений.

В черный список должников попадут не все, имеющие задолженность, а лишь те, чье уклонение подтверждено судебными решениями и в отношении которых были применены меры административного или уголовного характера, а также объявленные в розыск.

Попадание в реестр влечет за собой не только репутационные риски, но и ощутимые ограничения в трудоустройстве, финансах и доступе к государственным услугам. Вместе с тем, предусмотрена возможность исключения после полного погашения долга. До запуска системы у неплательщиков есть шанс избежать включения в реестр, урегулировав свои обязательства. Данный инструмент направлен на повышение ответственности должников и защиту прав получателей алиментов, а его эффективность будет зависеть от четкости работы и строгости контроля.