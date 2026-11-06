Власти Турции запланировали физический пуск первого блока АЭС «Аккую» на декабрь

Глава Минэнерго Турции заявил о запуске первого реактора АЭС «Аккую» в декабре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый реактор начнет работу после успешного завершения сотен текущих испытаний, передает РИА «Новости».

«Наша цель, безусловно, запуск в течение декабря, мы планируем физический пуск реактора в ближайшие несколько недель», – заявил Байрактар.

Помимо этого, Анкара продолжает переговоры по выбору подрядчиков для строительства второй и третьей атомных электростанций. Власти страны обсуждают проекты с Росатомом, а также с представителями Канады, Южной Кореи и Китая. Окончательное решение будет принято в следующем году с учетом финансового обоснования и текущей загруженности компаний.

Также Турция планирует к 2040 году увеличить суммарную мощность ветряных и солнечных электростанций с 45 гигаватт до 175 гигаватт. Столь существенный рост генерации потребуется для обеспечения энергией стремительно растущего парка электромобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил обсудить с Южной Кореей возможное участие в строительстве атомной электростанции в Синопе.

Ранее оборудование второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую» выдержало гидравлические испытания на прочность.

Также министр энергетики Турции сообщил о проведении более тысячи предпусковых испытаний на первом блоке станции.