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В Германии объявили высшую угрозу из-за утечки азотной кислоты после ДТП
DPA: На западе Германии произошла утечка азотной кислоты в результате ДТП
Власти немецкого города Крефельд объявили наивысший уровень угрозы для населения после утечки азотной кислоты из-за опрокидывания грузового автомобиля на автостраде.
Инцидент произошел в ночь на пятницу на въезде в город Крефельд в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, где на автостраде перевернулся грузовик. Водитель автомобиля госпитализирован с травмами, пишет ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
Из-за утечки химиката власти разослали жителям близлежащих районов мобильное уведомление об экстремальной угрозе. В части города были активированы сирены экстренного оповещения.
«В настоящее время нельзя исключать угрозы здоровью. Пожалуйста, если вы находитесь в зоне аварии, немедленно проследуйте в закрытые помещения, закройте двери и окна», – сообщила пожарная служба города.
Экстренные службы огородили территорию в радиусе более 150 метров, движение по автостраде оказалось перекрыто. В операции по ликвидации последствий аварии задействованы 150 пожарных. Несколько школ и детских садов вблизи района происшествия останутся закрытыми весь день.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце почти на тысяче железнодорожных станций в трех регионах Германии прозвучала ложная тревога с призывом к эвакуации.
Группа экоактивистов заблокировала на федеральной трассе на западе Германии движение транспорта с радиоактивными отходами.
В сентябре немецкие специалисты экстренных служб изъяли пробы подозрительного жидкого вещества в логистическом центре в коммуне Лейцен.