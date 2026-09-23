  • Новость часаЭкономист назвал три причины, почему США не запретят экспорт дизеля
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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 14:19 • Новости дня

    В Германии из-за угрозы утечки ртути изъяли пробы из центра DHL

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие специалисты экстренных служб изъяли и отправили на экспертизу пробы подозрительного жидкого вещества, обнаруженного в логистическом центре DHL в коммуне Лейцен на северо-востоке Германии, передает агентство dpa.

    Специалисты изъяли подозрительное жидкое вещество для проверки на возможное содержание ртути. В настоящее время оно проходит экспертизу в лаборатории в Гамбурге, которая может занять до двух дней, передает dpa.

    Немецкие правоохранители изучают возможную связь происшествия в Лейцене и аналогичного инцидента в Нойштадт-Глеве, расположенном примерно в 70 км от логистического центра DHL, пишет Bild.

    По данным издания, на прошлой неделе в Нойштадт-Глеве две женщины были госпитализированы с тошнотой и головными болями после того, как вскрыли пакет с цветами, из которого вытекла серебристая жидкость. Полиция подтвердила, что в пакете была ртуть, отмечает РИА «Новости».

    Накануне газета сообщала об обнаружении в центре DHL в Лейцене как минимум трех посылок со следами ртути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в почтовом центре DHL в Германии нашли посылки со следами ртути. В прошлом году в логистическом центре компании сообщалось о пострадавших из-за посылки с неизвестным порошком.

    20 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал итоги выборов в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании крайне неудачными для своей партии.

    Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире Христианско-демократического союза, Мерц подчеркнул, что политическая сила потерпела серьезное поражение, передает РИА «Новости».

    «Сегодня состоялись еще два голосования, результаты которых оказались очень разными. Результат в Мекленбурге – Передней Померании нельзя приукрашивать. Это катастрофа. ХДС боролся, однако в конечном счете партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе из-за ожидаемых неблагоприятных итогов регионального голосования.

    В Христианско-демократическом союзе возникла угроза отставки политика на фоне падения рейтингов партии.

    Ранее глава правительства называл драматическим поражение консерваторов на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

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    22 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к истокам

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз (ХДС) вернуться к идеям Конрада Аденауэра после провала партии на выборах в ландтаги Мекленбург – Передняя Померания и Берлин.

    Выступая на открытии художественной выставки в Бундестаге, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сравнила текущую политическую ситуацию с эпохой первого канцлера Аденауэра, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

     «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила она.

    Политик предложила задуматься над тем, чему можно научиться у первого канцлера ФРГ после неудачных земельных выборов. Она подчеркнула, что Аденауэр извлек уроки из прошлого и осознал важность открытости людям при сохранении собственных ценностей.

    Меркель напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, 20 сентября в Мекленбурге – Передней Померании победила партия АдГ с 38,2% голосов, СДПГ получила 35,5%, а ХДС показал худший результат в истории – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, отметив кризис доверия населения к властям ФРГ. При этом канцлер приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение поста.

    Комментарии (9)
    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
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    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Комментарии (5)
    21 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Мерц отказался уйти в отставку
    Мерц отказался уйти в отставку
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам земельных выборов впервые в истории не прошел в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, при этом канцлер Фридрих Мерц отказался покидать свой пост.

    Христианско-демократический союз не преодолел проходной барьер и не прошел в ландтаг федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это первый случай в истории ФРГ, когда ХДС остался без мест в региональном парламенте, пишет Deutsche Welle.

    Несмотря на историческое поражение своей партии на земельных выборах, Фридрих Мерц заявил, что не планирует покидать пост канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании. Накануне Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На прошлой неделе партия Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии.

    Комментарии (8)
    21 сентября 2026, 01:27 • Новости дня
    Партия ХДС во главе с Мерцем впервые не прошла в региональный парламент

    Христианско-демократический союз с Мерцем впервые не прошел в ландтаг

    Tекст: Катерина Туманова

    Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые в истории не смог преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании.

    Христианско-демократический союз не проходит в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании, о чем свидетельствуют данные сайта избирательной комиссии. После обработки 100% бюллетеней партия получает всего 4,9% голосов при необходимых 5%.

    Голосование на выборах в ландтаг прошло в воскресенье, 20 сентября. Явка избирателей оказалась высокой и достигла 78,1%.

    При этом партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании, набрав 38,2% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Сопредседатель АдГ Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия нуждается в поставках российского газа и заключении мирного соглашения по украинскому конфликту для спасения экономики, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    Немецкая промышленность вновь испытывает острую нехватку дешевых энергоресурсов, заявила Вайдель, передает «Комсомольская правда».

    Выступая в эфире телеканала ZDF, политик напомнила, что топливо из России десятилетиями служило основой экономической модели страны. «Мы снова нуждаемся в ископаемых энергоносителях», – подчеркнула Алис Вайдель.

    По ее словам, для урегулирования энергетического вопроса Берлину необходимо добиваться скорейшего подписания мирного договора на Украине.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» возложила на украинские власти ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток».

    В конце прошлого года политик призвала возобновить закупки дешевого природного газа и нефти из России.

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    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра

    Политолог Рар: Призывы Меркель вернуться к модели «старой Германии» смехотворны

    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра
    @ Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки вернуться к модели «старой Германии» не имеют практического смысла: общественный настрой, сами люди и страна поменялись. При этом призывы выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением правильные, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Ангела Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Конрада Аденауэра.

    «В Германии сегодня почти не обращают внимания на Ангелу Меркель – даже СМИ зачастую игнорируют бывшего канцлера. Ее воспринимают как политика из прошлого, наделавшего достаточно много ошибок. В частности, речь идет о миграционном кризисе, который до сих пор остается болезненной темой и для христианских демократов, и для представителей других партий», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его оценкам, призывы экс-главы канцелярии вернуться к модели «старой Германии» смехотворны. «Страна сильно изменилась: сместились политические ориентиры, общественный настрой и менталитет граждан. Уместнее было бы говорить о проблемах, возникших после воссоединения Германии. Но сама Меркель, судя по всему, никаких ошибок не видит. Попытки искать рецепты улучшения жизни в идеализированном прошлом вряд ли способны принести результат», – считает собеседник.

    При этом идея, что нужно выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением, хорошая и правильная – диалог в обществе действительно необходим, добавил эксперт. Однако, оговорился Рар, проблема в том, что Германия в этом плане заметно отличается от других западноевропейских стран – например, от Франции или Британии.

    «Немцы по-прежнему воспринимают себя как носителей так называемой ведущей культуры и хозяев страны. Речь не идет о расизме, но именно такой взгляд на собственную роль в государстве глубоко укоренен в общественном сознании. Из-за этого многие испытывают дискомфорт, услышав на улице иностранную речь. Кроме того, к приезжим нередко сохраняется установка: «Откуда ты пришел – туда и вернись». Это часть устоявшегося менталитета, и преодолеть такое крайне трудно», – детализировал политолог.

    По его мнению, Германия должна проявлять больше толерантности к тем, кто приехал в страну на постоянное жительство. «Речь не о криминальных элементах, скажем, из арабских стран, и тех, кто вовлечен в противоправную деятельность. Я говорю о людях, которые стремятся интегрироваться в общество, ассимилироваться. Даже если они говорят на родном языке дома, посещают свои церкви, к ним, на мой взгляд, нужно проявлять больше терпимости», – заключил Рар.

    Ранее бывший канцлер Германии и экс-глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель заявила, что партии необходимо вернуться к основам, заложенным первым главой правительства ФРГ Конрадом Аденауэром. Так она прокомментировала провал ХДС на выборах в Берлине и Мекленбург – Передней Померании. «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, по итогам выборов 20 сентября в ландтаг Мекленбург – Передней Померании победила «Альтернатива для Германии» (АдГ), получив 38,2% голосов. ХДС набрала 4,9% голосов и впервые в своей истории не смогла пройти в земельный парламент. На выборах в Берлине первое место заняла Левая партия, а ХДС – второе с 18,8%. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц охарактеризовал результаты выборов для своей партии как катастрофические. Газета ВЗГЛЯД писала о сенсациях на выборах в региональные парламенты Германии.

    Комментарии (4)
    21 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Оценивая итоги выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании в Германии, которые показали провал Христианско-демократический союза (ХДС) с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сделал вывод, что канцлер в политике ФРГ не жилец.

    «Судя по всему, ХДС вылетает из земельного парламента в Мекленбурге – Передней Померании, и с треском остаётся без власти в Берлине. Мерц – не жилец», – написал он в Telegram-канале.

    Во время подсчета голосов Лукьянов отмечал, что ХДС на пути к тому, чтобы не попасть в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании, и он оказался прав, партия набрала менее пороговых пяти процентов.

    «Впервые в истории партии (и ФРГ) мимо выборов в одной из земель. Мерц, видимо, всё же имеет шанс на место в анналах», – поиронизировал политолог.

    Сенатор Алексей Пушков считает, то ХДС рушится на глазах. «Для Мерца это не столько унижение, сколько поражение – второе по счету за сентябрь, а потому весьма серьезное. Не случайно сам Мерц назвал это поражение катастрофой. Однако подлинная катастрофа ждет Мерца впереди», – пророчит он.

    Пушков указал на то, что Мерц, когда критиковал предшественника Олафа Шольца  как глава ведущей оппозиционной партии, в глазах многих немцев выглядел героем. «Теперь же он выглядит лузером», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, так как его партия ХДС впервые не прошла в региональный парламент, уступив «Альтернативе для Германии».

    Ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии

    Politico: Мерц теряет поддержку из-за жесткого стиля общения

    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с падением поддержки избирателей из-за своей склонности к резким публичным заявлениям и отсутствия эмпатии, пишет Politico.

    Стиль общения канцлера Фридриха Мерца усугубляет политические проблемы в Германии на фоне неудач его партии на региональных выборах, пишет Politico.

    Издание отмечает, что недавнее поражение Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге – Передней Померании, где партия впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, частично связывают с личностными качествами канцлера. Мерца обвиняют в отчужденности и склонности к конфронтации.

    Несмотря на попытки Мерца убедить граждан в способности восстановить экономику и реформировать социальную систему, его резкость мешает восприятию этих идей. Эксперты предупреждают, что неспособность канцлера донести суть реформ до избирателей угрожает его стратегии противодействия политическим крайностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии. Во вторник немецкий канцлер пообещал обсудить корректировку правительственных реформ. В понедельник ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошел в региональный парламент.

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    22 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии

    Автоконцерн Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии

    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    На собрании работников завода в Зиндельфингене топ-менеджер подчеркнул острую потребность компании в снижении издержек. В случае неудачи автопроизводитель ликвидирует один сборочный завод и одно предприятие по выпуску силовых агрегатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на WirtschaftsWoche.

    Издание отмечает, что производственные затраты на заводах Mercedes-Benz в разных странах существенно различаются. В частности, на предприятии в венгерском Кечкемете расходы на выпуск продукции в среднем на 70% ниже, чем на немецких площадках.

    Ранее газета Handelsblatt сообщила о планах Mercedes-Benz Group AG лишить 90 тыс. своих сотрудников в Германии ежегодной премии. Руководство также намерено увеличить продолжительность рабочей недели без дополнительных выплат, что позволит автопроизводителю сэкономить более 10 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о переговорах оборонного концерна KNDS по покупке завода Mercedes-Benz.

    В прошлом году на финском предприятии немецкого бренда решили собирать броневики Sisu.

    В 2024 году в Германии обанкротилась компания по производству эмблем для автомобилей Mercedes-Benz.

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    22 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ
    Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после исторического провала ХДС на выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания пообещал обсудить с партийными лидерами корректировку непопулярных экономических реформ.

    Фридрих Мерц оказался перед выбором между переработкой непопулярного курса экономических реформ, на котором он строил канцлерство, и попыткой отстоять его ценой дальнейшего падения поддержки, пишет Politico. Поводом стали худшие для консерваторов выборы в послевоенной истории Германии и вторая за две недели победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в восточных землях.

    Мерц признал, что отторжение его реформ населением стало одной из главных причин проблемы Христианско-демократического союза, но четкого плана действий не представил. Он назвал результат в Мекленбурге-Передней Померании, где ХДС с 4,9% голосов не прошла в земельный парламент, тяжелым ударом и сообщил о серии встреч в ближайшие дни с руководством партии и премьер-министрами земель для выработки нового курса.

    Несмотря на растущее беспокойство внутри ХДС, партийные руководители публично поддержали канцлера, считая попытку его замены слишком рискованной на фоне лидерства АдГ в опросах и внешнеполитической напряженности. Министр образования от ХДС Карин Приен признала, что программа партии мало привлекательна для избирателей, но заявила, что альтернативной фигуры, способной возглавить консерваторов, пока нет.

    По данным Politico, внутренние совещания фракции ХДС в бундестаге и закрытая встреча руководства в Берлине обещают быть напряженными, однако Мерц удержит пост, пока его критики не договорятся о преемнике. При этом экономисты считают реформы канцлера – включая изменения пенсионной и медицинской систем в условиях старения населения и роста расходов – необходимыми для восстановления конкурентоспособности Германии.

    Опрос фонда имени Ханса Бёклера показал, что около 81% жителей ФРГ обеспокоены своей финансовой безопасностью из-за реформ, а 42% уже сократили потребительские расходы. На этом фоне партнеры по коалиции из Социал-демократической партии Германии заявили о готовности продолжать сотрудничество с консерваторами, но потребовали пересмотра отдельных элементов реформ. Одновременно АдГ во главе с Алисой Вайдель усилила давление на Мерца, объявив свои силы единственными носителями «реальных реформ» и подвергнув критике отказ ХДС от сотрудничества с правыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в партии ХДС ожидали скорую отставку Фридриха Мерца на фоне провалов на выборах. В тот же день сообщалось, что ХДС под руководством Мерца впервые не прошла в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании. В конце прошлой недели Мерц на фоне поражения консерваторов в этой земле назвал результаты голосования катастрофой.

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    21 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании

    АдГ выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании, набрав 38,2% голосов.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала победу на региональных выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания, получив 38,2% голосов, передает РИА «Новости».

    Такие данные опубликовал местный избирком после подсчета 100% бюллетеней. Явка избирателей оказалась высокой и составила 78,1%.

    Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии, заручившись поддержкой 35,5% проголосовавших. Третью позицию заняла Левая партия с результатом 6,5%. Партия «Зеленые» набрала 5,7% голосов и также прошла в региональный парламент.

    Христианско-демократический союз, возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер, набрав лишь 4,9%. Также в ландтаг не прошла партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», получившая 4,8% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    22 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии

    Медведев: Русофобия сделала Мерца самым бесполезным канцлером ФРГ

    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинив политика в русофобии и назвав наиболее бесполезным руководителем немецкого правительства.

    Зампред Совбеза выразил свое мнение на странице в соцсетях, передает ТАСС. «Мерц – жалкое, позорное ничтожество. Его неонацизм, русофобия и одержимость Украиной сделали его самым бесполезным канцлером Германии. На его фоне даже Шольц выглядит лучше», – написал политик.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Месяцем ранее члены ХДС выразили крайнее недовольство работой политика на посту канцлера Германии.

    В прошлом году Дмитрий Медведев напомнил о службе отца немецкого лидера в гитлеровском вермахте.

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    21 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Bloomberg: В партии Мерца ожидают его скорую отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за серии неудач партии на региональных выборах, пишет Bloomberg.

    В ХДС допускают скорый уход Мерца с поста канцлера ФРГ, передает ТАСС. Причиной возможных перестановок стала серия поражений партии на выборах в парламенты федеральных земель, пишет Bloomberg.

    Многие представители ХДС уверены, что сохранение Мерцем руководящих должностей наносит ущерб партии. Политики опасаются дальнейшего падения рейтинга политической силы среди избирателей.

    Сам Мерц надеется остаться на посту канцлера Германии. Политик планирует заручиться поддержкой ключевых руководителей Христианско-демократического союза для сохранения своих позиций.

    Напомним, партия Христианско-демократический союз впервые в истории не прошла в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании.

    На фоне падения рейтингов угроза отставки Фридриха Мерца возникла еще до начала голосования.

    После оглашения итогов земельных выборов канцлер ФРГ отказался покидать свой пост.

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    21 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал серьезный кризис доверия населения к политике правящей коалиции и заявил о необходимости корректировки курса.

    Мерц заявил о серьезных проблемах с поддержкой курса правительства среди граждан, передает ТАСС. Он отметил, что правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ больше не может достучаться до большей части жителей.

    «И поэтому уж извините меня, если я не стану сейчас публично рассуждать о том, каким путем мы можем и хотим идти вместе и где нам необходимо внести коррективы. За последние 16 месяцев в коалиции мы запустили немало правильных вещей», – сообщил Мерц на пресс-конференции в Берлине.

    Канцлер подчеркнул, что результатов работы пока недостаточно. По его словам, в обществе возникло ощущение отсутствия справедливости, что осознают все политики независимо от партийной принадлежности. Мерц добавил, что намерен обсудить дальнейшие шаги с социал-демократами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста.

    Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии отказались поддерживать его программу реформ.

    Руководство Христианско-демократического союза допустило отставку главы правительства после сентябрьских региональных выборов.

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    21 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Дмитриев: Мерц столкнулся с историческим унижением на выборах

    Дмитриев назвал историческим унижением Мерца провал ХДС на выборах в ФРГ

    Tекст: Мария Иванова

    Результаты правящей партии ХДС на региональных выборах в ФРГ стали историческим унижением канцлера Фридриха Мерца, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что Мерц и «разжигающие войну глобалисты» потерпели историческое унижение, получив 4,9% голосов. Он подчеркнул, что слезы сторонников не изменят провальный курс, который отвергают немцы и весь мир, передает РИА «Новости».

    Выборы в ландтаг (парламент) федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания состоялись в воскресенье. Христианско-демократический союз канцлера Мерца набрал 4,9% голосов, впервые не сумев преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в местный парламент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мерц отказался уйти в отставку после неудачи его партии.

    В понедельник «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании.

    Накануне сам канцлер назвал катастрофой результаты ХДС в этом регионе.

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