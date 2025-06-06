DPA сообщило о пострадавших из-за посылки с порошком в DHL

Tекст: Дмитрий Зубарев

По меньшей мере 12 человек пострадали после вскрытия подозрительной посылки с неизвестным веществом в распределительном центре DHL в Лангенценне, Бавария. Семеро пострадавших были доставлены в больницу. Некоторые сотрудники жаловались на ухудшение самочувствия, число пострадавших может возрасти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и специалисты по опасным грузам. В ходе расследования выяснилось, что подозрительную посылку обнаружили утром, а внутри находилось неизвестное вещество. Представитель полиции заявила, что на внешней стороне посылки обнаружили белый порошок, который вызвал раздражение у контактировавших с ним сотрудников, сообщает газета Augsburger Allgemeine.

В результате всех находящихся в здании эвакуировали. Представитель полиции подчеркнула, что угрозы для населения не возникло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, курьер в Москве передал полиции посылку с неизвестным порошком и интимными предметами. В посольство Франции в Москве доставили письмо с неизвестным веществом. В посольстве России в Румынии изъяли подозрительный конверт.