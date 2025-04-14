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    НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    Украинская теннисистка Костюк снялась с матча против россиянки в Штутгарте
    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
    Ракетным ударом по Сумам ликвидирован бывший замком артбригады ВСУ
    Россия в марте превысила план ОПЕК+ по добыче нефти
    Мишустин сообщил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий
    В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на пяти участках побережья
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    14 апреля 2025, 15:48 • Новости дня

    Медведев: Мерца преследуют воспоминания служившем в гитлеровском вермахте отце

    Медведев обвинил Мерца в нацизме за предложение ударить по Крымскому мосту

    Медведев: Мерца преследуют воспоминания служившем в гитлеровском вермахте отце
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал Фридриха Мерца, вероятного кандидата в канцлеры ФРГ, за идею ударить по Крымскому мосту, указав на нацистское прошлое его отца и обвинив в поддержке нацистских идей.

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался о потенциальном канцлере Германии Фридрихе Мерце, который предложил нанести удар по Крымскому мосту в рамках усиления давления на Москву.

    «Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, который служил в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» – сказано в посте Медведева в соцсети Х.

    Российский политик напомнил об отце Мерца, который служил в вермахте во времена Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик резко раскритиковал заявление Фридриха Мерца о возможной атаке по Крымскому мосту с использованием ракет Taurus, назвав такие высказывания безумием и антироссийской риторикой.

    13 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма

    NYT: Трамп в первый президентский срок спрашивал Порошенко, чей Крым

    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задал экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вопрос о принадлежности Крыма, сообщили СМИ.

    В интервью газете The New York Times Порошенко рассказал, что в ходе одной из встреч Трамп обратился к нему с просьбой дать честный ответ на вопрос, на что украинский лидер согласился. После этого Трамп спросил его: «Скажите, Крым российский?». Порошенко отметил, что ответил Трампу, что Крым является украинским.

    После этого Порошенко поинтересовался у Трампа, что вызвало у него такой интерес. В ответ, по словам Порошенко, Трамп заявил, что его российский друг сказал ему, что полуостров должен принадлежать России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    В марте сообщалось, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент США заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности.

    Коментарии (9)
    13 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    В торговом центре в Москве упал лифт

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт в столичном торговом центре рухнул с минус первого на минус второй этаж, в результате чего пострадала женщина, находившаяся внутри кабинета лифта.

    Как передает РИА «Новости», в торговом центре на Каховской улице в Москве произошел инцидент с лифтом. Лифт упал с минус первого этажа на минус второй, и в результате этого происшествия пострадала женщина.

    Эта женщина находилась в лифтовой кабине в момент падения. После инцидента ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности ее состояния не разглашаются.

    По данным прокуратуры, установление всех обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство предпринимает все необходимые меры для выяснения причин инцидента и привлечения к ответственности виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на востоке Москвы две женщины получили травмы. В жилом доме на улице Есенина в Петербурге упал лифт, в котором находился 12-летний мальчик; ребенок не пострадал.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым

    Политолог Рар: Мерц готовится к эскалации конфликта на Украине

    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза. Также он рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, и инициатива окажется в руках Лондона, Парижа и Берлина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ФРГ подтвердили намерение предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    «Мерц подтвердил намерение предоставить Украине ракеты Taurus, но умолчал, что боеприпасы нуждаются в наводчиках-специалистах из бундесвера. А участие немецких военных в СВО может означать прямое вступление Германии в боевые действия против России», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «При этом Мерц, в отличие от Шольца, хочет взять на себя военное лидерство в Европе в противостоянии с Россией. Такие настроения в целом популярны в блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)», – указал собеседник.

    «Кроме того, будущий канцлер критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма. По его словам, украинским военным надо вести наступательные бои, чтобы разрушить российскую военную логистику на полуострове. Мерц уверен в успехе Украины при наращивании европейской военной помощи», – продолжил он.

    «Также Мерц считает мирные переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина бессмысленными, потому что Москва их якобы не хочет. Это говорит о том, что Берлин не согласится со сдачей украинских территорий. Я думаю, у будущего немецкого канцлера создалось превратное впечатление о военной силе России», – заметил аналитик.

    «При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. Он понимает, что немецкое общество не поддержит эту идею. Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза», – объяснил эксперт.

    «Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц», – резюмировал Рар.

    Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD подтвердил желание отправить Киеву ракеты большой дальности Taurus при условии, что поставки будут скоординированы с европейскими союзниками, сообщает Deutsche Welle. Мерц напомнил, что Британия, Франция и США уже поставляли Украине ракеты. При этом уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи из-за риска эскалации конфликта.

    Заявления Мерца прозвучали после того, как ХДС/ХСС заключили коалиционное договор с Социал-демократической партией для формирования нового правительства. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал соглашение, выразив сомнения в приверженности нового правительства поддержке Киева.

    Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе и указав на необходимость «давления на Россию».

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются российскими военными как законные цели для атаки. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Франция наводит украинские удары по России.

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    14 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Мерц назвал условие поставок ракет Taurus Киеву

    Фридрих Мерц заявил о возможности поставки ракет Taurus Украине при согласовании с ЕС

    Мерц назвал условие поставок ракет Taurus Киеву
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе.

    Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который, как ожидается, возглавит правительство Германии в мае, допустил возможность поставки крылатых ракет Taurus Киеву. Мерц подчеркнул, что это решение будет принято только при условии согласования с партнерами в Евросоюзе, передает ТАСС. Он заверил, что Германия не станет вступать в конфликт, но намерена поддержать Украину вооружением.

    Мерц в интервью каналу ARD подтвердил свою позицию о необходимости поставки ракет Украине, отметив, что уже есть прецеденты поставок крылатых ракет европейскими странами, такими как Британия и Франция, а также США. По его словам, Германия должна следовать этому примеру после достижения согласия с европейскими партнерами.

    Политик также акцентировал внимание на оборонительном характере действий украинской армии, подчеркнув, что они должны иметь возможность защищаться и наносить удары по путям снабжения российских сил. В этом контексте он упомянул Керченский мост как один из стратегических объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных Германии на Украину, если этот вопрос когда-либо станет актуальным. Сообщалось, что Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня. Он также счел недопустимыми переговоры по Украине без участия Европы.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    14 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Бывший замкомбрига ВСУ полковник Юла уничтожен в Сумах ракетным ударом

    Бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ ликвидирован при ударе в Сумах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

    Бердичевская районная военная администрация Житомирской области сообщила о гибели бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Юрия Юлы. Он был ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы.

    «13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады полковник Юрий Юла», – сказано в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщало РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Позднее мэр города Конотоп Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения. По этому месту был нанесен ракетный удар.


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    14 апреля 2025, 10:43 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы о казни пионера-героя Вити Коробкова в Крыму

    ФСБ раскрыла свидетельства гибели героя Вити Коробкова и его отца в Крыму

    Tекст: Ирма Каплан

    ФСБ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне рассекретила архивные документы о казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца, арестованных и расстрелянных нацистами в Крыму в 1944 году.

    Архивные документы, раскрывающие обстоятельства ареста и казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца в Крыму, были рассекречены УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    «[Управление] рассекретило уникальные, ранее неизвестные широкой общественности, архивные документы о гибели легендарного пионера-героя Вити Коробкова и его семьи, а также других членов крымских партизанских отрядов, противостоявших нацистам», – сообщили в УФСБ.

    Документы свидетельствуют об аресте Коробковых в Феодосии, куда они прибыли с заданием партизанского отряда, 14 февраля 1944 года. Витя, которому только исполнилось 15 лет, вместе с отцом подвергся жестоким пыткам.

    Согласно свидетельским показаниям советского разведчика Ибрагима Аганина, который работал в немецком контрразведывательном органе, следователь и переводчики избивали арестованных, требуя информации о партизанской деятельности.

    «Следователь Бюльд кричал на мальчика, что он не верит ему, и при мне начал избивать его. Он бил его своими здоровыми кулаками, и от каждого удара мальчик с силой ударялся о стенку. При мне мальчика ударил несколько раз кованым немецким сапогом и переводчик Ламп», – сказано в показаниях разведчика.

    Аганин описал, что избиения Коробковых продолжались три или четыре дня, пока отец Вити не заявил, что расскажет все ради спасения сына. Однако, как подчеркнули в УФСБ, ни отец, ни сын не выдали своих товарищей. Оба были казнены: отец – в конце февраля, а Витя – 9 марта 1944 года.

    Кроме того, документы содержат информацию о других нацистских преступлениях на территории Крыма, включая пытки и казни партизан и местных жителей, а также новые имена героев сопротивления.

    В УФСБ ранее сообщали, что согласно обобщенным после войны сведениям, на полуострове были убиты и замучены 107 243 мирных гражданина и 44 934 военнопленных, угнаны в Германию 85 447 человек. Специалисты управления считают, что в реальности жертв было больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в рассекреченных прежде ФСБ документах изложены подробности о зверствах нацистов в Крыму, в том числе свидетельства разведчика Ибрагима Аганина, внедренного в немецкую полицию в 1943 году. Аганин был внедрен в тайную полицию нацистов и служил переводчиком в 17-й немецкой армии.

    Ранее ФСБ опубликовала документы о высадке группы советских разведчиков в Херсонской области в 1943 году.

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    14 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб

    Депутат Колесник: Молдавия превратилась в полигон украинских спецслужб

    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Анастасия Куликова

    Молдавия – небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством НАТО действуют на территории республики вольно: организовывают вербовку людей и их подготовку к диверсиям в России. Подобная тактика требует четко продуманного плана контрмер со стороны Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Молдавия фактически превратилась в полигон украинских спецслужб», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его мнению, это решение принимали вовсе не молдавские или украинские власти, а руководство НАТО.

    «Дело в том, что противник не может победить нас на поле боя. Поэтому в ход идут пакостные методы – а именно попытки совершить руками завербованных теракты и диверсии на территории России», – уточнил собеседник. Причем целями подобных атак становятся гражданские объекты и мирные жители, указал Колесник.

    То, что подготовка украинскими спецслужбами террористов и диверсантов происходит именно в Молдавии, объяснимо. «Это небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством Североатлантического альянса действуют на территории республики вольно», – пояснил Колесник. По его словам, подобная тактика оппонентов представляет серьезную проблему для России.

    «ФСБ и СВР имеют большой опыт и способны противостоять угрозе, что подтверждают нынешние задержания завербованных диверсантов. Но попытки противника напакостить нам едва ли прекратятся – а значит, нужен четко продуманный план контрмер», – подчеркнул депутат. По его мнению, в первую очередь важно работать с россиянами: просвещать их, объяснять, что делать в случае, если с ними связались подозрительные личности.

    «Зачастую украинские спецслужбы в интернете нацеливаются на неокрепшие умы молодежи. Им обещают деньги за «работу», а иногда угрожают. Россиянам следует помнить, что такое сотрудничество влечет за собой уголовную ответственность», – напомнил спикер.

    Он рекомендовал не общаться с незнакомыми и подозрительными людьми в интернете и проявлять бдительность. «На этом фоне, возможно, также стоит разработать и запустить социальную рекламу. При этом важно не разгонять панику среди населения – ведь это именно то, чего хочет добиться противник», – добавил Колесник.

    Кроме того, следует работать в Молдавии, где оппоненты готовят диверсии против России. Подполье, например, могло бы разведывать планы, а российские агенты внедряться и пытаться изнутри разрушить эти сети, считает он. Также важно взаимодействовать с простыми молдаванами. «До них важно доносить мысль о том, что им невыгодна активность украинских спецслужб на территории республики. Тогда они, возможно, станут воздействовать на власти Кишинева», – заключил Колесник.

    Ранее в ФСБ заявили, что Киев с попустительства Кишинева использует территорию Молдавии для вербовки и подготовки агентов с целью их дальнейшей переброски в Россию и осуществления диверсий. Спецслужба сообщила о поимке украинских агентов, причастных к диверсиям и терроризму в Крыму. Так, в Керчи задержали 32-летнего Евгения Курдоглу, уроженца молдавского села Чишмикиой, ранее судимого на Украине за кражу.

    С апреля прошлого года он дистанционно получал задания от представителя украинских спецслужб, отправлял ему фото, видео и другие данные о дислокации российской военной техники и ПВО, транспортной и энергетической инфраструктуре, а также фиксировал урон от ракетных ударов по Крыму.

    В его тайнике нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из вещества Semtex 10 массой 400 граммов, электродетонатора с платино-иридиевым мостиком и таймера. Курдоглу хотел подорвать водонасосную станцию в Керчи, после чего, по словам кураторов, у него было бы шесть часов, чтобы покинуть город.

    На фигуранта завели уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств». Он признал вину и сотрудничает со следствием.

    Также ФСБ задержала 24-летнего молдавского диверсанта Мариуса Пруняну. В 2022-2023 годах он в составе центра специальных мероприятий ССО (в\ч A1737) и интернационального легиона (в\ч 3449) воевал против России в Бахмутском районе ДНР.

    В январе 2023 года его завербовало Главное управление разведки Украины и присвоило псевдоним «Макс». На украинские деньги Пруняну купил Toyota Land Cruiser Prado, где спецслужбы сделали тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя бомбами по 1,6 кг на основе С-4, с предохранительно-исполнительными механизмами, детонаторами и ключами замыкания цепи.

    На этой машине Пруняну доехал из Молдавии в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он хотел спрятать взрывчатку в тайники в Волгограде и Саратове, но был задержан силовиками. По словам подследственного, в ГУР пообещали предоставить ему «клад с пистолетом для устранения какой-то личности».

    Кроме того, в Самарской области поймали 43-летнего россиянина Окрушко С.А., подорвавшего трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтезавода и заложившего на предприятии еще две взрывчатки. Также была задержана 35-летняя Измайлова И.О., причастная к подготовке диверсий на объектах оборонного комплекса.

    Их завербовали в Молдавии в сентябре 2022 года, где Окрушко уклонялся от частичной мобилизации. Ему сулили деньги и украинское гражданство, а Измайловой пригрозили насилием в отношении близких родственников на Украине. Перед отправкой в Самару их проверили на полиграфе. На Окрушко завели дело по статьям «Диверсия», «Госизмена», «Участие в террористическом сообществе» и другим. Ему грозит пожизненное заключение.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад способствует украинскому террору против России.

    Коментарии (3)
    14 апреля 2025, 01:58 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов

    Депутат Ярослав Нилов предложил запретить коллекторскую деятельность в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов внес законопроект, предусматривающий полный запрет коллекторской деятельности, чтобы защитить заемщиков от психологического давления.

    В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий полный запрет коллекторской деятельности, сообщает ТАСС. Инициаторами документа выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его коллеги из ЛДПР. Законопроект уже представлен на рассмотрение парламентариев.

    В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагается установить запрет на уступку кредитором прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам. Также заемщики получат право в течение десяти дней после заключения договора требовать от кредитора исключения третьих лиц из процесса возврата просроченной задолженности.

    Ярослав Нилов отметил, что новая инициатива нацелена на избавление заемщиков от психологического давления со стороны коллекторов. В документе подчеркивается, что принятие законопроекта существенно ограничит возможности коллекторских агентств и обеспечит более надежную защиту интересов граждан, оказавшихся в сложных финансовых ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что нужно упорядочить методы, применяемые коллекторами в своей работе.

    Федеральная служба судебных приставов выявила почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков, включая разглашение данных и давление на должников.

    Продажа долгов коллекторам является стандартной практикой, но Сбербанк продает менее 0,1% долгов, предпочитая решать вопросы просрочки самостоятельно.

    Коментарии (7)
    14 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Большинство детей мигрантов оказалось сконцентрировано в четырех регионах России

    В Минпросвещения назвали регионы с наибольшим числом детей мигрантов в РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Наибольшее число детей мигрантов в России проживают в Московской области и Москве, где с 1 апреля действует закон, запрещающий зачисление в школы детей, не владеющих русским языком, а тестирование проводится в специально определенных организациях.

    Как сообщает ТАСС, в Минпросвещения России заявили, что наибольшее количество детей мигрантов проживают в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

    В Московской области зарегистрировано 44 тыс. 422 ребенка из других стран, в Москве – 25 тыс. 963, в Санкт-Петербурге – 19 тыс. 622, в  Свердловской области 9 тыс. 600.

    Отмечается, что в этих регионах организованы специальные образовательные программы для детей мигрантов, не владеющих русским языком, после вступления в силу нового закона о зачислении в школы.

    С 1 апреля в России начал действовать закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. В общеобразовательных организациях проводится тестирование на знание языка. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что процедура внедрения закона проходит без проблем.

    В Московской области проект «Я учусь в Подмосковье» охватывает 68 школ, где ведется диагностика уровня владения русским языком. В Москве более 20 школ предлагают дополнительные программы по направлению «Русский язык как иностранный», а также создан информационный ресурс по социализации и адаптации.

    В 57 регионах реализуется курс «Русский язык как иностранный», в 14 субъектах работают ресурсные центры по адаптации детей мигрантов. Россия также развивает образовательные организации за рубежом, где обучение ведется на русском языке, в том числе в странах СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил значительное количество злоупотреблений в проверке знаний мигрантами русского языка и истории, что ставит под сомнение качество выданных сертификатов.

    На заседании комиссии по миграционной политике сообщалось, что приезжающие в Россию мигранты зачастую не знают русского языка, хотя имеют сертификат о сдаче экзамена.

    Вторая проблема, о которой говорилось, – это въезд в страну лиц с неснятой или непогашенной судимостью, проверка которых затруднена отказом стран Средней Азии давать доступ к своим базам. Кроме того, Министерство внутренних дел России завершает работу над новой концепцией миграционной политики, которая будет представлена правительству осенью.

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    14 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Москва готова сотрудничать с Тбилиси без изменений позиции по Абхазии

    Замглавы МИД РФ заявил о готовности к сотрудничеству с Грузией

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил готовность Москвы развивать сотрудничество с Тбилиси, несмотря на разногласия по вопросу Абхазии и Южной Осетии.

    Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва готова к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Тбилиси, несмотря на разногласия по вопросу Абхазии и Южной Осетии.

    «Мы сожалеем о том, что грузинское руководство увязывает восстановление дипотношений с нашей позицией по Абхазии и Южной Осетии. Мы готовы и далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией», – сказал Галузин в интервью «Известиям».

    Галузин отметил, что Россия остается для Грузии ключевым рынком по винодельческой продукции и фруктам, а также ведущим поставщиком энергоносителей и зерна. По его словам, страны объединены общей историей, верой и культурно-гуманитарными связями. Он подчеркнул, что российская сторона пошла на существенные шаги, включая восстановление прямого авиасообщения и безвизового режима для граждан Грузии.

    «Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению и идти так далеко, насколько готова грузинская сторона», – заключил Галузин. В настоящее время между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, которые были разорваны после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия исключает свое участие в формате «три плюс три» из-за России, по заявлению министра иностранных дел Маки Бочоришвили. Грузинская авиакомпания Georgian Airways летом откроет регулярные рейсы между Тбилиси и Екатеринбургом в рамках расширения своих маршрутов по России. Президент Грузии Михаил Кавелашвили не намерен посещать Москву 9 мая, несмотря на утверждения оппозиции.

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    13 апреля 2025, 17:46 • Новости дня
    Шеремет назвал итальянские учебники отражением реальности по Крыму

    Депутат Шеремет отметил признание Крыма российским в учебниках Италии

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что итальянские учебники географии, где Крым обозначен как часть России, отражают реальную ситуацию и подчеркивают историческую принадлежность полуострова к России.

    Шеремет заявил, что отрицание действительности является бессмысленным, и подчеркнул, что исторически Крым всегда принадлежал России, передает РИА «Новости».

    По словам депутата, историческая ошибка была исправлена в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России после референдума. Шеремет добавил, если бы украинские историки изучили архивы, власти Украины перестали бы называть Крым украинским. Депутат считает, что Крымский полуостров является исторической землей России, и пример Италии может послужить поводом для внесения правок и в украинские учебники.

    Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Однако Украина и многие страны Запада продолжают считать Крым временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что референдум в Крыму прошел в соответствии с международным правом, а президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

    Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким заявила, что во многих итальянских учебниках географии Крым обозначен как российская территория.

    На Украине по ошибке выпустили учебник, в котором карта страны изображена без Крыма. Это не первый подобный случай на Украине. В 2021 году местные СМИ сообщали о выходе учебника по истории Украины, где также была изображена карта страны без полуострова.

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    14 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Технологии оплаты столичного транспорта поразили американского бизнесмена

    Бизнесмен из США признал удобство транспортных систем Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский бизнесмен Джон Роберт Саттон отметил технологическое развитие Москвы в сфере транспортных платежных систем и оценил потенциал сотрудничества с США.

    Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон восхитился московскими системами оплаты транспорта и подчеркнул продвинутость технологий, позволяющих использовать карты и мобильные устройства для быстрых платежей в метро и на автобусах, передает ТАСС.

    Саттон отметил, что за последние два-три года наблюдает в городе «невероятное технологическое развитие» – использование карт и мобильных телефонов для оплаты происходит быстро и эффективно.

    «Здесь работают гениальные люди, которые не только разрабатывают технологию, но и внедряют ее в практику. Некоторые из этих технологий даже не существуют в США, и это очень интересно», – подчеркнул американец.

    Бизнесмен считает, у России и США широкие перспективы сотрудничества, особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе, так как высокое качество российского гостеприимства и его совместимость с европейскими и американскими стандартами сервиса открывают новые возможности.

    «В ближайшем будущем в Россию вновь начнут приезжать туристы и деловые клиенты из США и Европы», – уверен Саттон.

    Как писала в ноябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, американского хоккеиста российского «Торпедо» Китона Томпсона приятно удивила в России традиция ежедневных рукопожатий и пожеланий приятного аппетита.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.

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    13 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожье

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, Пологи и Токмак в Запорожье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье ВСУ обстреляли из артиллерии три населенных пункта в Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома и коммуникации, жертв нет.

    Как сообщает РИА «Новости», ВСУ в воскресенье произвели обстрел трех населенных пунктов Запорожской области, что привело к повреждениям инфраструктуры и жилых объектов. Сообщение об этом поступило от вице-губернатора региона Антона Тицкого через его Telegram-канал.

    По словам Тицкого, утром была обстреляна Каменка-Днепровская, где повреждены оконные стекла и фасад частного дома. В Пологах в 16.50 мск обстрелу подверглась вышка мобильной связи, установленная на крыше здания. В это же время Токмак стал мишенью обстрелов, в результате чего были повреждены два частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи, обесточив 208 абонентов.

    Несмотря на интенсивные обстрелы и повреждения, информация о жертвах отсутствует. Власти оперативно занимаются восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница в Запорожской области получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107. В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения. Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению.

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    14 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    В Госдуме назвали заявление Мерца о ракетах Taurus безумием

    Депутат Белик осудил заявление Мерца о возможных ударах по Крымскому мосту

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик резко раскритиковал заявление Фридриха Мерца о возможной атаке по Крымскому мосту с использованием ракет Taurus, назвав такие высказывания безумием и антироссийской риторикой.

    Как передает РИА «Новости», депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал заявление лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, потенциального будущего канцлера Германии, о возможности поставок крылатых ракет Taurus на Украину безумием. Белик подчеркнул, что обсуждение передачи ракет свидетельствует о безумии, охватившем Германию, и указал на опасность высокоточного оружия даже в малых количествах.

    В интервью «Газете.Ru», Белик отметил, что заявление Мерца о возможности ударов по Крымскому мосту направлено на усиление антироссийской риторики, поддерживаемой Лондоном и Парижем. Он подчеркнул стратегическое значение моста как символа воссоединения полуострова с Россией и указал, что Запад и его украинские союзники давно обратили на него внимание.

    По словам Белика, возможное решение Берлина о поставках ракет Taurus Украине станет значительным шагом к эскалации конфликта, однако не все немецкие депутаты поддерживают такой курс. Он также выразил сомнения в поддержке этих действий партнерами Мерца в Евросоюзе и новой правительственной коалиции с социал-демократами.

    Ранее Мерц заявил, что Германия может поставить Украине крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с европейскими партнерами.

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