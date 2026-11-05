Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Захарова назвала делом времени возвращение российских спортсменов на все турниры
Захарова: Возвращение российских спортсменов на турниры стало делом времени
Полноформатное возвращение российских спортсменов ко всем международным соревнованиям является лишь вопросом времени, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Считаю, что, конечно, дело времени – полноформатное возвращение наших спортсменов во все международные соревнования», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская федерация стрельбы из лука решила снять ограничения на участие россиян в своих турнирах.
В тот же день в Министерстве туризма и спорта Словакии поприветствовали решение Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.
Во вторник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать этот вердикт.