Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии закрыть Шенген для спортсменов

Tекст: Ольга Иванова

«Это неонацизм. У него разные причины, предпосылки и истоки, но это неонацизм. Потому что группе людей по национальному признаку отказывается в доступе на те мероприятия, которые предполагают международное участие без каких-либо ограничений по упомянутым признакам», – заявила Захарова, комментируя предложение главы МИД Финляндии Элины Валтонен запретить допуск российских атлетов на соревнования в границах Шенгенской зоны.

Она добавила, что подобные действия представляют собой классическое проявление идеологии сегрегации, передает РИА «Новости».

Представитель МИД подчеркнула, что таким диким способом страны Северной Европы стремятся устранить конкурентов в тех дисциплинах, где позиции россиян традиционно сильны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вопросом времени полноформатное возвращение российских спортсменов ко всем международным соревнованиям.

В понедельник член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу министерства иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за русофобские заявления в адрес россиян.

В воскресенье Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.