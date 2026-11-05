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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    5 ноября 2026, 18:24 • Новости дня

    Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии закрыть Шенген для спортсменов

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом и сегрегацией намерения властей Финляндии ограничить въезд российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

    «Это неонацизм. У него разные причины, предпосылки и истоки, но это неонацизм. Потому что группе людей по национальному признаку отказывается в доступе на те мероприятия, которые предполагают международное участие без каких-либо ограничений по упомянутым признакам», – заявила Захарова, комментируя предложение главы МИД Финляндии Элины Валтонен запретить допуск российских атлетов на соревнования в границах Шенгенской зоны.

    Она добавила, что подобные действия представляют собой классическое проявление идеологии сегрегации, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД подчеркнула, что таким диким способом страны Северной Европы стремятся устранить конкурентов в тех дисциплинах, где позиции россиян традиционно сильны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вопросом времени полноформатное возвращение российских спортсменов ко всем международным соревнованиям.

    В понедельник член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу министерства иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за русофобские заявления в адрес россиян.

    В воскресенье Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Следователь допустила причастность собаки к трагедии с Усольцевыми

    Следователь допустила гибель Усольцевых из-за медведя

    Tекст: Катерина Туманова

    Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре 2025 года в Красноярском крае, могла стать жертвой медведя из-за собаки, заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова.

    Супруги Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время туристического похода в Кутурчинское Белогорье, куда они отправились вместе с собакой породы корги.

    «Мы не исключаем версию, что семья могла стать жертвой нападения медведей. Их в Кутурчинском Белогорье много. Более того, тот факт, что у них с собой была собака, говорит о том, что пес – это объект, который мог привлечь медведя», – сказала Сырымбетова ТАСС.

    По ее словам, в ходе поисков специалисты неоднократно замечали следы хищников. Сырымбетова добавила, что летом в зоне поиска зафиксировали не менее двух особей, а однажды поисковики случайно подняли медведя с берлоги.

    Поисковые работы в районе Кутурчинского Белогорья приостановлены до конца года из-за опасности выхода диких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сырымбетова сообщила об обнаружении паспортов пропавших Усольцевых в их доме. При этом следователи не нашли следов семьи при осмотре охотничьих изб в красноярской тайге. Правоохранительные органы исключили версию побега пропавших на вертолете.

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    4 ноября 2026, 23:33 • Новости дня
    Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) приняла решение снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой.

    «Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) объявила о решении, принятом её Исполнительным советом относительно участия спортсменов, команд и официальных лиц Российской федерации стрельбы из лука в соревнованиях, проводимых под эгидой WAE», - сообщается на сайте организации.

    Согласно решению от 31 октября 2026 года, действующие ограничения будут сняты, начиная с 1 января 2027 года.

    В августе исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял ограничения на участие россиян. Спортсмены получили право выступать под национальным флагом и с гимном на чемпионатах мира и этапах Кубка мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о возвращении отечественных атлетов на международные турниры по десяткам летних олимпийских дисциплин.

    В августе Всемирная федерация стрельбы из лука отменила ограничения в отношении российских спортсменов.

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    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Россия должны быть друзьями, а не врагами, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

    «Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».

    В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.

    В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    5 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова

    Украинская разведка внесла блогера Пучкова в свою базу

    Tекст: Катерина Туманова

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

    Авторы базы упрекнули Пучкова в том, что он активно поддерживает политику российских властей в отношении Украины в видеоблоге, соцсетях и медиа. Блогера обвиняют в дискредитации украинского государства, передает ТАСС.

    На портале ГУР отмечается, что Пучков заявляет о внешнем управлении Украиной со стороны США и называет украинских военных нацистами. Разведка также упоминает позицию блогера по Крыму и его поддержку спецоперации, включая репосты сборов на нужды российской армии.

    В июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) назвал включение его в базу ГУР признаком паники Киева. До этого в базу данных попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в санкционную базу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).

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    5 ноября 2026, 04:23 • Новости дня
    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде добавили статью о шпионаже

    Tекст: Катерина Туманова

    Гражданину Германии Николаю Гайдуку, обвиняемому в подрыве газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года, предъявили дополнительное обвинение в шпионаже.

    Об этом ТАСС стало известно из судебных материалов. Максимальное наказание по статье 276 УК РФ (шпионаж) составляет 20 лет лишения свободы.

    В 2024 году Центр общественных связей ФСБ сообщал о возбуждении в отношении Гайдука уголовного дела по статьям о террористическом акте и контрабанде взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году ФСБ России задержала прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии гражданина Германии Николая Гайдука. Служба опубликовала видео с кадрами досмотра машины Николая Гайдука с замаскированной под шампунь жидкой взрывчаткой.

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    4 ноября 2026, 23:22 • Новости дня
    Стало известно место похорон актера Ивана Скицана

    Семья решила похоронить актера Скицана в Нижегородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российского актера театра и кино Ивана Скицана, умершего в возрасте 39 лет, похоронят на родине в поселке Сява Нижегородской области, сообщили в семье артиста.

    «Похороны пройдут на родине, в поселке Сява Нижегородской области», – приводит слова родственницы покойного РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что Скицан скончался после продолжительной болезни.

    «Его увезли по скорой, и из больницы не вышел, не спасли», – рассказали в семье.

    Иван Скицан родился 4 января 1987 года в поселке Сява Нижегородской области. Окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. В 2010 году вошел в труппу МХАТ им. Горького, служил в Театре на Юго-Западе и преподавал в Детской музыкальной школе им. К. В. Молчанова.

    Среди его театральных работ – Тибальт в «Ромео и Джульетте» и Фортинбрас в «Гамлете» Валерия Беляковича, сержант Лбов в «Зойкиной квартире» Татьяны Дорониной и другие роли.

    Наибольшую известность ему принесли роли в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010) и сериалах «Маргоша» (2008) и «Ранетки» (2010).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду семья Скицана сообщила о его смерти в больнице в возрасте 39 лет.

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    4 ноября 2026, 22:52 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл 4 ноября в Москву, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

    В аэропорту Внуково-3 высокого гостя встречали председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

    Кроме того, в составе делегации встречающих были зампредседателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), помощник председателя ОВЦС иерей Александр Ершов и секретарь председателя ОВЦС иерей Николай Васин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение выставки к 80-летию патриарха.

    В августе патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным.

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    5 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Мендель предрекла капитуляцию Украины при отказе от мирного соглашения

    Berliner Zeitung: Мендель предрекла капитуляцию Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что отказ Киева от мирного урегулирования конфликта приведет страну к безоговорочной капитуляции, заявила она в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

    Украине придется капитулировать перед Россией, если власти страны не согласятся на мирное урегулирование, передает РИА «Новости».

    «Если же война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты», – цитирует РИА «Новости» Мендель, которая прокомментировала запланированные в Абу-Даби переговоры.

    По ее словам, многие на Западе ошибочно полагают, что Киев сможет одержать победу и вернуть территории. Мендель подчеркнула, что единственно возможной победой для Украины сегодня стало бы заключение реалистичного мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Мендель уличила главу киевского режима в попытках впечатлить Путина. 

    В сентябре Мендель допустила сокращение европейскими странами финансовой поддержки Киева после скандальных заявлений Зеленского.

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    4 ноября 2026, 22:23 • Новости дня
    Директор Театра Вахтангова назвал тех, кто вправе переосмысливать классику

    Директор Театра Вахтангов: Не каждый режиссер может переосмысливать классику

    Tекст: Катерина Туманова

    Право на современное переосмысление классических произведений на театральной сцене имеют только большие художники с богатым жизненным и профессиональным опытом, заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

    В последнее время многие театры идут на эксперименты с классическим материалом, после чего часто сталкиваются с неоднозначными оценками критиков и публики, передает РИА «Новости».

    «Наверно, для этого надо быть мастером и иметь право на переосмысление – как, к примеру, Юрий Бутусов. Не каждому режиссеру это дано, не каждый имеет такую возможность», – сказал Крок.

    Он указал на то, что для работы с шедеврами драматургии необходимо стать настоящим художником, а простой приход режиссера в театр не гарантирует наличия у него этого статуса.

    «Понимаете, художником еще нужно стать: если режиссер пришел ставить в театр, не факт, что он уже им является», – добавил Крок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маковецкий объяснил, почему театр не должен подстраиваться под зрителя. Экранизация Гомера стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. Михалков описал влияние ИИ на искусство.


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    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

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    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

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    5 ноября 2026, 05:28 • Новости дня
    В Соцфонде назвали граждан, выходящих на пенсию в 2027 году

    Соцфонд: В 2027 году оформить пенсию смогут мужчины 1962 года рождения

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2027 году оформить страховую пенсию по старости смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, сообщили в Социальном фонде России.

    «В 2027 году страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, не обратившиеся за установлением пенсии в 2026 году», – передает РИА «Новости» сообщение Соцфонда.

    В ведомстве уточнили, что для оформления пенсии по старости необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа, не менее 30 пенсионных коэффициентов и достигнутый пенсионный возраст.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд России сообщил о достижении среднего размера пенсии по старости в 30,2 тыс. рублей. В сентябре Минтруда заявило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в 2027 году. Россиянам объяснили правила подготовки к пенсии.


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    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

    В Польше внезапно осознали старую истину: самое грозное оружие – не более чем кусок металла, если нет людей, умеющих им воевать. Выяснилось, что у страны не хватает летчиков для американских истребителей F-16, а наиболее катастрофичным выглядит кадровый кризис с экипажами для вертолетов «Апач». Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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