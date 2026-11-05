Обратившийся к Путину барнаулец получил статус жителя блокадного Ленинграда

Барнаулец получил статус жителя блокадного Ленинграда после обращения к Путину

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Кузнецов доложил главе государства в четверг на совещании с членами правительства, посвященном итогам рассмотрения обращений с прямой линии, передает РИА «Новости».

«Пример, когда судьба одного человека – достаточное основание для изменения законодательства: Виктор Иванович Маштаков, 92 года, в Великую Отечественную войну был в блокадном Ленинграде, родители погибли под бомбардировкой, был эвакуирован, всю жизнь прожил в Барнауле... Для получения статуса жителя блокадного Ленинграда ему не хватало одной недели», – рассказал Кузнецов.

По его словам, после обращения пенсионера в 2024 году запрос был направлен в Законодательное собрание Петербурга, и в законодательство внесли изменения. «В этом году Виктор Иванович получил свой знак блокадника… Теперь ограничений по срокам на этот статус больше не существует», – отметил глава исполкома Народного фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке Общероссийским «Народным фронтом» миллионов поступивших главе государства обращений.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию с президентом.

В среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями на прошлогоднюю прямую линию.