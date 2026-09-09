Банк России предупредил об особой уязвимости подростков перед мошенниками

ЦБ: Подростки наиболее уязвимы перед мошенниками из-за нехватки опыта

Tекст: Дмитрий Зубарев

«На уловки мошенников попадают люди любого возраста, но подростки особенно уязвимы перед злоумышленниками», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России, передает РИА «Новости».

В Центробанке пояснили, что у молодежи еще не сформировался достаточный практический опыт использования банковских карт и других электронных платежных средств. Из-за этого несовершеннолетние часто не знают базовых правил финансовой безопасности при столкновении с аферистами.

Регулятор также напомнил о действии закона, направленного на защиту детей от вовлечения в преступные схемы. Согласно документу, открытие банковских счетов несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей запрещено.

Кроме того, финансовые организации обязаны уведомлять родителей о выдаче карты или доступе к онлайн-банку для их детей, а также информировать обо всех проводимых операциях, добавили в ЦБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России утвердил закон об обязательном согласии родителей на открытие банковских счетов подросткам.

В мае МВД предупредило россиян о краже денег злоумышленниками через несовершеннолетних.

Месяцем ранее эксперт по финансовой безопасности Сергей Щербаков призвал взрослых жестко ограничивать доступ детей к банковским приложениям.