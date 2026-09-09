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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

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    Илья Ухов Илья Ухов Как русский язык объединил и сохранил народы

    Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

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    9 сентября 2026, 09:41 • Новости дня

    Банк России предупредил об особой уязвимости подростков перед мошенниками

    ЦБ: Подростки наиболее уязвимы перед мошенниками из-за нехватки опыта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне любого возраста могут попасть на уловки мошенников, однако подростки из-за небольшого финансового опыта особенно уязвимы перед ними, рассказали в пресс-службе Банка России.

    «На уловки мошенников попадают люди любого возраста, но подростки особенно уязвимы перед злоумышленниками», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России, передает РИА «Новости».

    В Центробанке пояснили, что у молодежи еще не сформировался достаточный практический опыт использования банковских карт и других электронных платежных средств. Из-за этого несовершеннолетние часто не знают базовых правил финансовой безопасности при столкновении с аферистами.

    Регулятор также напомнил о действии закона, направленного на защиту детей от вовлечения в преступные схемы. Согласно документу, открытие банковских счетов несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей запрещено.

    Кроме того, финансовые организации обязаны уведомлять родителей о выдаче карты или доступе к онлайн-банку для их детей, а также информировать обо всех проводимых операциях, добавили в ЦБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России утвердил закон об обязательном согласии родителей на открытие банковских счетов подросткам.

    В мае МВД предупредило россиян о краже денег злоумышленниками через несовершеннолетних.

    Месяцем ранее эксперт по финансовой безопасности Сергей Щербаков призвал взрослых жестко ограничивать доступ детей к банковским приложениям.

    8 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за отмену обязательного учета домашней птицы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко предложил освободить от обязательного учета домашнюю птицу, которую граждане содержат для личных нужд.

    «Единая Россия» предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы для собственных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Для фермеров и личных подсобных хозяйств, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль должен сохраняться.

    Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко в беседе с ТАСС отметил, что партии поступает большое количество обращений граждан. Они связаны с обязательным учетом домашней птицы в личных подсобных хозяйствах, предусмотренным постановлением правительства России, вступившим в силу 1 сентября.

    По словам депутата, ветеринарный контроль необходим для защиты поголовья и предотвращения распространения инфекций, однако требования должны учитывать цели содержания птицы. Ревенко напомнил, что, согласно разъяснениям Россельхознадзора, процедура учета бесплатна и не требует от владельца самостоятельно привозить птицу в МФЦ.

    Ветеринарный специалист приезжает в хозяйство, после чего устанавливается одна табличка. Вместе с тем большое количество возникающих у граждан вопросов свидетельствует о необходимости дополнительной настройки регулирования, считает парламентарий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор разъяснил порядок группового учета домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил скорректировать правительственное постановление об учете животных из-за жалоб граждан.

    Напомним, что Законодательное собрание Петербурга внесло в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев.

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    8 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста

    Настя Каменских рассказала о проблемах со здоровьем после отказа от русского языка

    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Певица Настя Каменских рассказала, что во время гастрольного тура у нее обнаружилась киста и пропал голос. После возникших проблем артистка обратилась к психологу, который, по ее словам, посоветовал ей вернуться к русскому языку.

    «Я перешла на украинский язык и полгода говорила на украинском языке исключительно. Это было очень пикантно, как Леша говорит, даже очень сексуально. Потому что украинский язык безумно красивый. Особенно когда какие-то сексуальные ты говоришь слова», – сказала Каменская в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом).

    «Но у меня как раз тогда был тур. И представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок, я переносила концерты», – рассказала певица.

    На фоне проблем со здоровьем Каменских решила обратиться за психологической помощью. Как утверждает артистка, психолог связал происходящее с ее отказом от привычного языка.

    «Я пошла к психологу. И мне мой психолог говорит: «Возвращайся на русский язык. Твое тело не воспринимает это. Тут вопрос же не кому принадлежит этот язык. Это же психосоматика чистая», – заявила Каменских.

    Певица пояснила, что сама верит в психосоматику и влияние психологического состояния на организм. При этом Каменских считает, что дискуссию вокруг выбора языка со временем чрезмерно политизировали. «Ну потом это довели уже до абсурда. Этим просто манипулируют очень сильно. Я считаю, что это такая чистая абсолютно политика», – сказала она.

    При этом Каменских подчеркнула, что Украина, по ее мнению, должна говорить на украинском языке. Однако вопрос о том, какой язык использовать самой в повседневной жизни и творчестве, певица решила оставить за собой. «Конечно, Украина 100% должна говорить на украинском языке, но я сделала тогда для себя вывод такой, что я сама хочу решать, на каком языке говорить, на каком языке петь», – заявила артистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа певица Настя Каменских публично осудила дискриминацию русского языка на Украине. На сайте офиса президента страны появилась петиция о лишении ее мужа Потапа звания заслуженного артиста за поддержку русской культуры. Вопреки политике украинизации русский язык продолжает сохранять прочные позиции в украинском обществе.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

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    8 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Скульптор «Ивана» в Хабаровске объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема

    Скульптор Стритович объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема

    Скульптор «Ивана» в Хабаровске объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создатель монумента «Победа на Востоке» Денис Стритович объяснил решение изобразить советского солдата, разбивающего японский пограничный столб с символом хризантемы.

    Скульптор Денис Стритович объяснил художественный замысел монумента «Победа на Востоке», установленного на берегу Амура в Хабаровске, сообщает «Губерния Онлайн». По его словам, разбитый советским солдатом пограничный столб с хризантемой символизирует разрушение японского милитаризма.

    «Это – основная часть композиции. Простой русский солдат – источник мощи, он должен что-то разбивать. Что он может разбивать? Мы обсуждали, у нас были разные варианты, что он может бить, откуда выйдет эта праведная искра», – рассказал автор.

    Стритович отметил, что установка японцами пограничных столбов после 1905 года стала актом агрессии. Скульптор подчеркнул, что японской стороне следует каяться за миллионы убитых людей, а не требовать изменения монумента.

    В Хабаровске торжественно открыли 15-метровый памятник советскому солдату.

    Российская сторона отказалась убирать изображение японской хризантемы с мемориального комплекса.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла призывы Токио демонтировать монумент.

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    8 сентября 2026, 13:11 • Новости дня
    МИД пообещал Венгрии болезненный ответ на высылку дипломатов
    МИД пообещал Венгрии болезненный ответ на высылку дипломатов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва примет жесткие меры в ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии.

    Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на высылку российских дипломатов, передает ТАСС.

    «Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным», – заявила дипломат.

    Подробности о том, какие именно меры примет российская сторона, пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о высылке десяти сотрудников российского посольства.

    Ранее глава венгерского минобороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальное ограничение дипломатических контактов с Москвой.

    На фоне изменения политического курса Будапешта депутат Госдумы Андрей Колесник допустил остановку поставок российских энергоносителей в эту страну.

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    8 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира

    Песков: Затягивание переговоров приведет к ухудшению условий мира для Киева

    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Затягивание переговорного процесса приведет к неминуемому ухудшению условий мирного соглашения для киевских властей, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Условия для заключения мирного соглашения будут становиться все более невыгодными для украинской стороны при затягивании переговоров, цитирует Пескова РИА «Новости».

    «Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных последствиях промедления в миротворческом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков заявил о ежедневном приближении поражения киевского режима.

    Ранее представитель Кремля пообещал усилить политическое и военное давление на Украину. Весной он предупредил о неминуемом росте цены мира для Киева.

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    8 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу

    Politico: АдГ нацелилась на отставку Мерца

    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт, поставив под угрозу политическое будущее канцлера Фридриха Мерца и его партии.

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт получила рекордную поддержку, тогда как рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца упал более чем в два раза, передает Politico.

    Сам Мерц назвал итоги «худшим поражением ХДС за многие годы, а возможно, и десятилетия» и признал, что последствия неизбежны.

    Соправитель АдГ Алис Вайдель заявила, что консервативный блок «уже никогда не сможет выиграть федеральные выборы», а разрыв между партиями, составляющий сейчас 10%, она намерена увеличивать. По данным экзитпола немецкого телевидения, деятельность Мерца на посту канцлера одобряют лишь 9% избирателей Саксонии-Анхальт.

    АдГ одновременно ведет переговоры о переходе консервативных депутатов в свои ряды, что может дать партии три дополнительных места для самостоятельного правления и одновременно расколоть ХДС. Второй лидер АдГ Тино Хрупалла предупредил, что, если ХДС не откажется от политики «файервола» – отказа сотрудничать с ультраправыми, – партия перестанет существовать в восточной Германии в краткосрочной перспективе.

    Недовольство внутри ХДС уже проявляется публично: депутат Зепп Мюллер призвал партию «поставить всё под вопрос», а премьер земли Рейнланд-Пфальц Гордон Шнидер заявил, что после такого результата партия не может «просто продолжать работать как прежде». Мерц признал, что не смог наладить контакт с избирателями, но пообещал попытаться измениться в ближайшие недели.

    Давление на канцлера усилится в связи с предстоящими 20 сентября выборами в двух восточных землях – Мекленбурге-Передней Померании, где АдГ лидирует, и Берлине, где ХДС рискует потерять власть. На следующий год запланированы еще четверо выборов в землях, что ставит консерваторов перед выбором: продолжать противостояние с ультраправыми под руководством непопулярного канцлера или сменить лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу в своей истории на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги голосования драматическим поражением своей партии ХДС.

    Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о праве партии сформировать правительство региона.

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    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

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    8 сентября 2026, 10:53 • Новости дня
    Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой

    Axios: Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой

    Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты рассматривают шаги по снижению интенсивности конфликта между Россией и Украиной в зимний период на фоне попыток возобновить мирные переговоры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США изучают возможность частичной деэскалации боевых действий на Украине в зимний период на фоне попыток перезапустить переговорный процесс, сообщает Axios.

    По словам Зеленского, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев в воскресенье после трёхчасовой встречи с Владимиром Путиным в Кремле накануне. Зеленский отметил, что, по переданной ему информации, Россия готова к переговорам, однако сам он относится к этому со скепсисом из-за продолжающихся ударов российской армии.

    «Мое ощущение, что Путин нуждается в Трампе», – сказал Зеленский, добавив, что российский лидер не хочет ссориться с президентом США перед промежуточными выборами в Америке. Он уточнил, что обсуждаются идеи деэскалации, касающиеся энергетических объектов, зернового экспорта, электроснабжения, а также поставок нефти и газа.

    Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает использовать сентябрь и октябрь для восстановления диалога, а генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке может стать площадкой для дальнейших переговоров между США и Украиной. Он не исключил возможности новой трёхсторонней встречи с участием США, Украины и России, хотя окончательное решение пока не принято.

    По словам украинского лидера, США также поддерживают отдельный «зимний пакет» помощи Киеву, включающий средства противовоздушной обороны и поставки энергоресурсов, в том числе сжиженного природного газа. Зеленский добавил, что Украина уже сделала все возможные компромиссы и при этом настаивает на дополнительных санкциях против России как рычаге давления в переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования.

    Затем американские дипломаты прибыли на Украину для обсуждения деталей предстоящих мирных переговоров.

    По итогам визита источники сообщили телеканалу ABC, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

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    8 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Французские ученые нашли математическую формулу любви

    Ученые университета Лиона описали любовь при помощи математических уравнений

    Французские ученые нашли математическую формулу любви
    @ Stephen Chung/ZUMA Press/Global Look Press

    Развитие романтических отношений может подчиняться определенным математическим закономерностям. Специальные модели позволяют оценить, насколько устойчивой окажется связь между партнерами после конфликтов, стресса и других жизненных испытаний, установили ученые университета Клода Бернара Лион 1.

    Ученые рассматривают романтические отношения как динамическую систему, состояние которой меняется под влиянием времени, эмоциональных реакций партнеров и внешних обстоятельств. При помощи уравнений исследователи пытаются понять, почему одни союзы выдерживают серьезные испытания, а другие постепенно распадаются, сообщает ScienceDaily.

    Изначально некоторые из применяемых сегодня принципов использовались при изучении численности животных. В частности, речь идет о мальтузианских моделях, уравнениях «хищник — жертва» и эффекте Олли. Последний описывает критическую границу, ниже которой популяции становится значительно сложнее выживать и восстанавливаться.

    По мнению ученых, похожий порог существует и в отношениях. Он отражает минимальный уровень прочности эмоциональной связи, необходимый для сохранения союза. Если чувства опускаются ниже этой отметки и долго остаются на таком уровне, математическая модель показывает движение пары к расставанию.

    При этом исследователи не ставят перед собой задачу определить, в кого именно влюбится человек. Их интересует, почему некоторые пары сохраняют устойчивость после неизбежных жизненных потрясений, тогда как другие постепенно отдаляются друг от друга.

    Значительный вклад в математическое изучение отношений внес психолог Джон Готтман, известный как «Доктор Любовь». Он кодировал общение партнеров и представлял результаты наблюдений в виде графиков, позволявших оценивать вероятное развитие отношений.

    Современные модели учитывают и отсроченные эмоциональные реакции. Во время ссоры люди не всегда отвечают друг другу немедленно: пауза может как снизить напряжение, так и усугубить конфликт. Поэтому решающим фактором ученые считают не само наличие разногласий, а способность партнеров после них возвращаться к эмоциональному равновесию.

    Исследователи выделяют три основные силы, влияющие на долговечность союза: взаимное притяжение, естественное ослабление чувств с течением времени и эмоциональную реакцию каждого человека на поведение партнера. Их сочетание определяет, насколько успешно пара сможет преодолевать стресс, болезни, финансовые проблемы, рабочие нагрузки и трудности, связанные с воспитанием детей.

    В дальнейшем математические модели могут объединить с искусственным интеллектом. Такая система сможет заранее замечать движение отношений к критической точке и предупреждать партнеров о возникающей опасности. Ученые сравнивают эту технологию с навигатором, который показывает текущее положение, направление движения и предлагает варианты маршрута.

    Вместе с тем они признают ограничения этого подхода. Большинство моделей построено на наблюдениях за отношениями в западных странах, тогда как на поведение людей также влияют культура, религия, материальное положение и принадлежность к определенному поколению.

    Кроме того, человеческие поступки невозможно полностью описать уравнениями. Люди способны менять привычки, обращаться за психологической помощью и сознательно укреплять отношения. Поэтому математические расчеты показывают лишь общие тенденции, но не определяют неизбежное будущее пары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские социологи выяснили влияние генетических особенностей на стабильность личной жизни. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал разницу в возрасте партнеров одной из многих переменных сложной системы отношений. Турецкие исследователи обнаружили связь между прошлым опытом измен и риском повторного предательства.

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    8 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Россотрудничество договорилось об открытии 11 новых Русских домов за рубежом
    Россотрудничество договорилось об открытии 11 новых Русских домов за рубежом
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка утвердил создание 11 новых «Русских домов» на территории других стран для продвижения отечественной культуры и языка за рубежом.

    Торжественная церемония подписания соответствующих документов прошла на площадке Общественной палаты, передает ТАСС.

    В результате масштабного расширения глобальная сеть зарубежных представительств за один день увеличилась почти в полтора раза. До этого момента она объединяла 25 учреждений в 22 государствах.

    Новые культурно-образовательные центры откроются в Армении, Кении, Таиланде, Сенегале, Того, Мали, на Мадагаскаре и в ряде других стран.

    «Мы не просто открываем новые партнерские Русские дома – мы существенно меняем саму программу. Повышаем интенсивность работы и степень контроля и, самое главное, вводим систему оценки качества. Рассчитываем на большую вовлеченность наших партнеров и конкретный результат – в продвижении русского языка, российского образования, науки и культуры», – заявил Игорь Чайка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года Россия подписала соглашения об открытии Русских домов в Бразилии и на Мадагаскаре.

    В январе 2026 года власти Сирии выразили желание возобновить работу культурного центра в Дамаске.

    Месяцем позже Русский дом в Словакии возобновил свою деятельность в полном объеме.

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    8 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Хабаровчане ответили на требование Японии демонтировать памятник солдату Ивану

    Жители Хабаровска выступили против требований японской стороны изменить или демонтировать установленный на городской набережной монумент «Победа на Востоке». Горожане считают памятник частью исторической памяти о событиях Второй мировой войны и заявляют о необходимости сохранить его в существующем виде.

    Монумент, посвященный Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открыли в Хабаровске на прошлой неделе. Его центральным элементом стала 15-метровая фигура бойца Красной армии, которого хабаровчане неофициально назвали Иваном. Перед открытием памятника генконсульство потребовало убрать изображение хризантемы – использовавшийся милитаристской Японией цветок является официальным символом императорского дома.

    Жители Хабаровска, комментируя ситуацию газете Хабаровского края «Губерния online», поддержали сохранение памятника в его нынешнем виде, подчеркнув историческое и символическое значение монумента. Хабаровчанин Виктор Коваль отдельно остановился на имени Иван, которое горожане дали бронзовому красноармейцу. «Памятник – это символ победы. Тем более еще имя Иван, оно же не просто… кто-то назвал, а это народное. Иван – это как бы данный Богом. Это памятник, данный Богом. И там символично, что он разбивает эту хризантему», – поделился Коваль.

    Жительница города Нина Каньшина напомнила о боях с японскими войсками и потерях, понесенных в ходе противостояния. «Вспомните Халхин-Гол. Вспомните, сколько воевали, сколько погибло наших. Сколько погибло в 45-м. И как мы должны снести этот памятник? Извините, я против», – сказала она.

    Приехавший в Хабаровск из Москвы Максим Шагаев также высказался против возможного демонтажа. По его словам, Россия и Япония имеют собственный взгляд на исторические события, однако это не должно становиться основанием для отказа России от своих памятников.

    «Я думаю, что у нас все-таки разные страны и разная история. Данный памятник является неотъемлемой частью нашей истории. Его ни в коем случае нельзя демонтировать. И в целом, я думаю, у японцев есть свои хризантемы, у нас свои. И пусть они со своими хризантемами делают, что хотят», – заявил Шагаев.

    Хабаровчанка Елена Байдакова обратила внимание на значение монумента для сохранения исторической памяти. «То, что там хризантема, ну это же так и было, правильно. И я считаю, что если мы так решили <…> что это исторически должно быть зафиксировано, чтобы наши поколения знали историю», – сказала она.

    Позицию российских властей поддержал и Александр Рублев. Он связал необходимость сохранения композиции памятника с историей отношений СССР и Японии во время Второй мировой войны. «Думаю, что наши власти совершенно правильно отреагировали, учитывая историческое значение этого памятника и историю как таковую наших взаимоотношений с Японией в годы Второй мировой войны. И заявление нашей власти о том, что они не собираются сносить этот памятник, то есть оставить как есть. Совершенно верное замечание», – считает Рублев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель монумента Денис Стритович объяснил замысел композиции с разбитым японским пограничным столбом. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать этот памятник. Российские дипломаты ответили отказом на просьбу Токио.

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    8 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Кадыров назвал число направленных из Чечни в зону СВО бойцов

    Кадыров рассказал об отправке 76 тыс. бойцов из Чечни в зону СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке десятков тысяч военнослужащих из республики в зону специальной военной операции с начала ее проведения.

    Из Чеченской Республики в зону проведения СВО отправились более 76 тыс. человек, рассказал Кадыров, передает РИА «Новости». По словам главы региона, военнослужащие успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

    «С начала СВО из Чеченской Республики в ее зону направлены 76 434 бойца. Наши воины достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность», – сообщил Рамзан Кадыров.

    Кроме того, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил более 44 млрд рублей на нужды специальной военной операции. Эти средства идут на регулярное обеспечение бойцов техникой, транспортными средствами, экипировкой и современными системами связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на передовую.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность чеченскому народу за значительный вклад в спецоперацию.

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    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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