«Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.0 комментариев
Банк России предупредил об особой уязвимости подростков перед мошенниками
ЦБ: Подростки наиболее уязвимы перед мошенниками из-за нехватки опыта
Россияне любого возраста могут попасть на уловки мошенников, однако подростки из-за небольшого финансового опыта особенно уязвимы перед ними, рассказали в пресс-службе Банка России.
«На уловки мошенников попадают люди любого возраста, но подростки особенно уязвимы перед злоумышленниками», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России, передает РИА «Новости».
В Центробанке пояснили, что у молодежи еще не сформировался достаточный практический опыт использования банковских карт и других электронных платежных средств. Из-за этого несовершеннолетние часто не знают базовых правил финансовой безопасности при столкновении с аферистами.
Регулятор также напомнил о действии закона, направленного на защиту детей от вовлечения в преступные схемы. Согласно документу, открытие банковских счетов несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей запрещено.
Кроме того, финансовые организации обязаны уведомлять родителей о выдаче карты или доступе к онлайн-банку для их детей, а также информировать обо всех проводимых операциях, добавили в ЦБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России утвердил закон об обязательном согласии родителей на открытие банковских счетов подросткам.
В мае МВД предупредило россиян о краже денег злоумышленниками через несовершеннолетних.
Месяцем ранее эксперт по финансовой безопасности Сергей Щербаков призвал взрослых жестко ограничивать доступ детей к банковским приложениям.