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Неуправляемый грузовик протаранил семь легковушек и автобус в Самаре
В массовой аварии с девятью автомобилями в Самаре пострадали пять человек
В Самаре произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием семи легковых автомобилей, грузовика и рейсового автобуса, в результате которого пострадали люди.
Массовая авария с участием девяти транспортных средств произошла в Самаре. В результате инцидента травмы получили пять человек, среди которых 11-летний ребенок, передает ТАСС.
«По предварительным данным, <…> водитель грузового автомобиля Howo не справился с управлением, допустил столкновение с Renault Megane», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. После этого грузовик врезался в Lada Largus и Kia Rio.
От удара корейскую иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другой Kia Rio. Затем грузовик протаранил Toyota Land Cruiser Prado, Lada Granta, Lada Priora и пустой рейсовый автобус.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года в Самарской области в массовом ДТП пострадали восемь человек.
В июле под Иркутском при столкновении трех автомобилей травмы получили семь граждан.
В конце того же месяца в Крыму в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли три человека.