Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.14 комментариев
В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками
В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.
Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».
На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.
Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».
В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.
Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.