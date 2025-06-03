В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

Tекст: Денис Тельманов

Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

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