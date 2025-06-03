В России создали центр для развития космических технологий НТИ

В России создали центр по перспективным технологиям для космических систем

Tекст: Мария Иванова

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) создал новый Центр компетенций по перспективным технологиям для космических систем и сервисов, который займется разработкой методов роевого управления дронами из космоса, а также аппаратами для дистанционного зондирования Земли, передает ТАСС. На создание центра из бюджета выделено более 1 млрд рублей.

По информации пресс-службы Фонда НТИ, ученые подразделения будут заниматься технологиями взаимодействия космических систем с мобильными сетями 5GA, а также разрабатывать летные образцы малых спутников и их ключевые компоненты – камеры, радары и двигатели для новых орбитальных аппаратов. Начало реализации программы запланировано на 2025 год.

Центр будет работать на базе МФТИ с привлечением консорциума ведущих научных и образовательных организаций. Важной частью его деятельности станет подготовка кадров для космической отрасли по девяти специальным программам.

Генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев заявил: «Центр компетенций НТИ «Перспективные технологии для космических систем и сервисов» объединяет компетенции ведущих вузов космического профиля. Уверен, такая масштабная кооперация позволит добиться прорывных результатов. Работу над проектами выстраиваем в активном сотрудничестве с ГК «Роскосмос».

Центры компетенций НТИ создаются с 2017 года на базе российских вузов и научных центров для развития передовых технологий, включая искусственный интеллект, бионическую инженерию, квантовые коммуникации и другие направления. К сегодняшнему дню центры подготовили более 68 тыс. специалистов и реализовали свыше 450 проектов, среди которых – первый водородный дрон, робот-картограф и станция 5G на отечественном оборудовании. Общий доход центров превышает 30 млрд руб.

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