  • Новость часаФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия преодолеет урановый дефицит
    Дипломат: Евросоюз не понимает цели мирных переговоров
    Минпросвещения выступило против произвольных сокращений Пушкина в учебниках
    Главную новогоднюю елку России выбрали в Подмосковье
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    Путин назвал амбиции Запада препятствием для справедливого мира
    Премьер Эстонии выступил за бессрочное закрытие границы с Россией
    Умер бывший вице-премьер России Полторанин
    Синоптик предсказал начало метеорологической зимы в Москве
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 15:58 • Новости дня

    Британский парламент предложил привлекать безработных на службу в армию

    В Британии предложили зазывать в армию безработных граждан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Палата лордов парламента Британии предложила зазывать на службу в армию безработных граждан, чтобы расширить возможности вооруженных сил.

    В отчете Национального комитета по устойчивости парламента Британии говорится, что комитет рекомендует правительству и вооруженным силам активизировать работу по расширению программы «годового перерыва» (Gap Year) вооруженных сил, сопроводив это масштабной информационной кампанией, в том числе с охватом тех, кто в настоящее время не учится, не работает и не проходит профессиональную подготовку, передает РИА «Новости».

    Власти рассчитывают увеличить количество резервистов и гражданских добровольцев для быстрого наращивания личного состава.

    Кроме того, в целях экономии 3,9 млрд долларов Британия ранее урезала бюджеты государственных ведомств на 1% ради закрытия дыры в оборонном бюджете, при этом продолжая финансировать Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр финансов Британии Джон Хили планировал объявить об увеличении оборонных расходов.

    В сентябре глава Консервативной партии Британии Кеми Баденок призвала сократить социальную поддержку ради поиска дополнительных средств на оборону страны.

    Минобороны Британии остановило крупные военные учения из-за нехватки финансирования.

    16 ноября 2026, 09:56 • Новости дня
    Россия и США выступили против ограничений автономного оружия

    Reuters: Россия и США выступили против переговоров об автономном оружии

    Россия и США выступили против ограничений автономного оружия
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Представители Соединенных Штатов и России намерены выступить против введения юридически обязательных правил для смертоносных автономных систем вооружений на встрече в Женеве.

    Большинство стран, участвующих во встрече под эгидой ООН, поддерживают начало переговоров о запретах и регулировании автономных вооружений. Однако ведущие военные державы, включая США, Россию и Израиль, выступают против, утверждая, что существующего гуманитарного права достаточно, пишет Reuters.

    Развитие искусственного интеллекта стимулировало создание беспилотников, роботов, танков и подводных лодок, способных убивать без участия человека. Такие полуавтономные системы уже применяются на Украине, в Судане и на Ближнем Востоке.

    США предлагают пятилетний мандат на переговоры по необязательному соглашению, предпочитая руководящие принципы жестким правилам. Россия публично не заявляла о своей позиции, но ранее сопротивлялась предложениям о юридически обязывающем договоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия, США и Китай решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования. В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта. В 2024 году и. о. главы российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила об активной работе Украины над повышением автономности беспилотников.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2026, 10:03 • Новости дня
    Эксперт назвал мифом заявления о перехвате ракет «Орешник»

    Военный эксперт Степанов назвал мифом перехват «Орешника» системами РЭБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления о возможности перехвата гиперзвуковых ракет «Орешник» западными средствами радиоэлектронной борьбы являются мифом, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    «Перехват гиперзвука – вожделенный миф западного ВПК», – заявил Степанов, комментируя статью The New York Times о системе Lima Quant. По словам эксперта, Украина не способна самостоятельно производить комплексы РЭБ для перехвата баллистического вооружения, передает ТАСС.

    Воздействие на гиперзвуковую ракету маловероятно из-за формирования плазменного облака на финальном этапе полета, которое блокирует инструменты радиоподавления. Кроме того, «Орешник» летит по полетному заданию без необходимости корректировки, поэтому воздействие на навигационное оборудование не принесет результата, пояснил эксперт.

    Ранее украинский военный заявил The New York Times, что система РЭБ Lima Quant якобы отклонила две ракеты «Орешник» во время удара в направлении Киевской области 24 мая 2026 года. Президент Владимир Путин в ответ на это отметил, что ВС России нанесли удары по объектам для проверки результатов, и дроны подтвердили точное попадание разводящихся блоков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов сообщил об изучении западными разведчиками последствий удара «Орешника» по заводу «Южмаш».

    Реакцию Запада на испытания «Орешника» сочли неадекватной.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков назвал маловероятным перехват «Орешника» западными комплексами ПРО.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 22:07 • Новости дня
    NYT: Атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока

    NYT: Авианосец США направился в Ближневосточный регион

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США, после чего в сторону Ближнего Востока направился авианосец ВМС США Theodore Roosevelt.

    На территории Бахрейна расположена крупная военно-морская база США. Возобновление атак после двухмесячного затишья происходит из-за отсутствия прогресса в мирном диалоге между Вашингтоном и Тегераном, пишет The New York Times.

    «Воскресная атака произошла через два дня после того, как американские военные заявили, что сбили два беспилотника, выпущенных Ираном в сторону Бахрейна, не причинив при этом никаких ранений или ущерба», – сказано в статье.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что удар в пятницу стал местью за американскую атаку на телекоммуникационную вышку в Иране.

    При этом в последние недели США активно перебрасывают силы на Ближний Восток, в частности, 16 ноября ожидается прибытие авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщил в воскресенье американский военный чиновник.

    Американские и израильские военные, по словам источников газеты, разработали планы возобновления ударов, которые, вероятно, будут направлены на энергетическую инфраструктуру и другие объекты, имеющие жизненно важное значение для иранской экономики.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул готовность страны противостоять угрозам.

    «Иран продолжит отвечать на любую военную агрессию со стороны Соединенных Штатов или других стран», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на базе в Бахрейне. В пятницу командование американских вооруженных сил сообщило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников. В среду в Иране допустили возможность нанесения ударов по американским военным базам в европейских странах.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 10:10 • Новости дня
    Лондонский Сити отверг идею Бернема о возвращении Британии в ЕС

    Финансовый сектор Лондона не поддержал планы Бернема по пересмотру Brexit

    Лондонский Сити отверг идею Бернема о возвращении Британии в ЕС
    @ Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем, обсуждающий возможность сближения с Евросоюзом вплоть до возвращения в ЕС, не получил поддержки лондонского финансового сектора, предпочитающего не вмешиваться в новые брекзит-дебаты.

    Крупные банки, страховщики и управляющие активами в лондонском Сити не намерены активно участвовать в инициативах премьера Британии Энди Бернема по пересмотру отношений с Евросоюзом и потенциальному возвращению в союз. «Мы не собираемся лоббировать или подталкивать это с нашей стороны», – заявил банковский лоббист на условиях анонимности, пишет Politico.

    Представители финансового сектора отмечают, что после референдума 2016 года компании уже перестроили свою деятельность под жизнь вне ЕС, перенесли крупные объёмы капитала и сотрудников на континент и вложили значительные средства в подготовку бизнеса. По словам одного из лоббистов, в отрасли «мало желания» вновь проходить через годы политических споров и организационных потрясений ради возможного возвращения Британии в европейские структуры.

    Бернем, возглавивший правительство летом, заявлял, что хотел бы увидеть возвращение страны в Евросоюз в течение своей жизни и не исключал присоединения к единому рынку, таможенному союзу или даже полного вхождения в ЕС. На саммите в Брюсселе 20 ноября он рассчитывает согласовать новые соглашения по агропродовольственной торговле, системе торговли выбросами и молодежной мобильности, однако в Сити его заявления пока воспринимают как политическую риторику, а не как реальный план.

    Финансовые компании Лондона заявляют, что в целом довольны более гибким британским регулированием и не стремятся возвращаться под брюссельскую нормотворческую систему, тем более что ЕС ранее отказался от «выборочного» допуска британских фирм на свой рынок. Собеседники Politico полагают, что даже возможные выгоды от полного доступа на европейский рынок в будущем вряд ли побудят Сити единодушно выступить за повторный вход Британии в союз, хотя при необходимости отрасль будет готова к диалогу с Минфином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду кабинет министров премьера Британии Энди Бернема отверг идею автоматического согласования правил оказания финансовых услуг с нормами Евросоюза. В сентябре британская экономика, по оценкам СМИ, получила от вступления в Транстихоокеанское партнерство выгоду около 2,7 млрд долларов при ежегодных потерях от Brexit на уровне 16 млрд долларов. Летом кабинет министров Соединенного Королевства исключил возможность возвращения страны в единый рынок и таможенный союз ЕС в соответствии с предвыборной программой лейбористов.

    Комментарии (3)
    16 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Экипаж новейшего «Солнцепека» назвал скорость главным преимуществом машины

    Российские военные назвали скорость главным преимуществом нового «Солнцепека»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Механик-водитель тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М «Солнцепек» с позывным Север заявил, что главным преимуществом новой машины является высокая скорость передвижения.

    Экипаж новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М «Солнцепек» группировки войск «Север» высоко оценил ходовые качества машины во время первого выезда, передает РИА «Новости».

    «Главное преимущество новой машины, которое отметил экипаж, – скорость передвижения. Пуск реактивных снарядов занимает около минуты. Мы должны как быстро приехать, так и быстро уехать с огневой позиции. Скорость здесь наше все», – поделился механик-водитель.

    По его словам, предыдущие версии системы создавались на базе танка Т-72 с дизельным двигателем, тогда как новая модификация получила газотурбинный двигатель Т-80. Кроме того, машина оснащена мощными вычислительными комплексами и современной системой наведения для более точной боевой работы.

    Боец добавил, что маневренность и простота управления позволяют эффективно передвигаться по пересеченной местности и асфальтированным дорогам в условиях повышенной активности беспилотников противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили склад с боеприпасами, миномет, 14 пунктов управления дронами и 69 военнослужащих ВСУ.

    В субботу военнослужащий с позывным Аладдин сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ на высоте до 200 метров группами огневой поддержки тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» заявил о высокой эффективности систем ТОС-1А в уничтожении живой силы и укреплений противника в ходе спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    Принц Гарри приехал во Львов на конференцию о военных травмах

    Принц Гарри посетил Львов для участия в медицинской конференции

    Tекст: Ольга Иванова

    Герцог Сассекский принц Гарри посетил украинский город Львов, где принял участие в первой международной конференции Superhumans War Trauma Conference.

    Британский принц прибыл на запад Украины для участия в мероприятии, посвященном военным травмам, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский портал Новости.LIVE.

    Кроме того, он посетил соревнования по регби на колесных креслах, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле британский журналист Крис Шип сообщил о прибытии принца Гарри в Киев с незапланированным визитом.

    В прошлом году младший сын короля Британии приехал в украинскую столицу для обсуждения программ помощи раненым военным.

    Весной прошлого года герцог Сассекский посетил львовскую клинику Superhumans Centre вместе с ветеранами.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2026, 04:48 • Новости дня
    СБУ создала концлагерь для участников «антимайдана» в Мариуполе

    Боец ВС России рассказал о пытках в концлагере СБУ в Мариуполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) организовали концлагерь для участников «антимайдана» в Мариуполе, сообщил заместитель командира батальона группировки войск «Север» Чех.

    «Большинство активных участников «антимайдана» на Украине вызывали на допросы к СБУ, и многие из них погибали в застенках», – заявил военный ТАСС.

    По его словам, после освобождения Мариуполя был обнаружен практически концлагерь, где во многих помещениях остались следы пыток и убийств сторонников тесных связей с Россией.

    Выжившие участники «антимайдана» до сих пор испытывают проблемы со здоровьем из-за пережитых пыток.

    Боец с позывным Чех родился в Чехии в 1973 году. В 2014 году он присоединился к ополчению Донецкой Народной Республики и участвовал в боях за Горловку и Краматорск. В Чехии он заочно приговорен к 21 году лишения свободы за терроризм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник заявил, что из узников украинских пыточных сформировали аналоги штрафбатов.

    Бывший подполковник СБУ Прозоров заявил о существовании секретных тюрем и пыточных в каждом батальоне ВСУ.

    В сентябре Верховный суд в Праге назначил гражданину Чехии реальный срок лишения свободы за участие в ополчении Донбасса.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    Beretta создала противодронную систему из восьми дробовиков

    TWZ: Beretta создала систему от дронов из восьми ружей Benelli M4

    Beretta создала противодронную систему из восьми дробовиков
    @ Dualee S.r.l./YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружейная компания Beretta представила дистанционно управляемую установку LIVET для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая оснащена восемью дробовиками Benelli M4.

    Дистанционно управляемый боевой модуль LIVET представляет собой многоствольную установку на базе дробовиков, предназначенную для борьбы с беспилотниками. Система развивает концепцию Drone Guardian от компании Benelli, которая была представлена в 2024 году, пишет TWZ.

    Комплекс оснащен функциями автоматизированного отслеживания целей. Однако окончательное решение о поражении объекта всегда остается за оператором, который контролирует станцию.

    Создание подобного оружия отражает общую эволюцию технологий противодействия беспилотным системам, которая ускорилась с начала спецоперации на Украине в 2022 году. Практика показала, что относительно дешевые дроны способны представлять серьезную угрозу для бронетехники, артиллерийских расчетов, логистических сетей и других ценных военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские войска начали массово внедрять многоцелевые наземные дроны.

    Также казанские разработчики представили систему на базе искусственного интеллекта для поиска и сопровождения беспилотников.

    Кроме того, госкорпорация «Ростех» анонсировала новейший снаряд для дистанционного поражения дронов.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Одесского ресторатора сослали в штурмовики за неудачное застолье для командира

    Ресторатора отправили в штурмовики за плохой стол для командира ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Сумскую область в качестве штурмовика отправили одесского ресторатора, который ранее служил личным поваром командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в силовых структурах России.

    Известный одесский ресторатор-бизнесмен был призван в ВСУ в качестве личного повара командира ВСУ.

    «После неудачной попойки, на которой украинский командир не угодил своим гостям приготовленным угощением, бывшего управляющего сетью ресторанов отправили в штурмовики в Сумскую область», – рассказал информатор ТАСС.

    Дальнейшая судьба бизнесмена остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили женщин-пограничников на передовую в Харьковской области. «Северяне» узнали о брошенных «на убой» за Уланово закарпатских венграх. Пленный рассказал о направлении дезертиров ВСУ в штурмовики.


    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 07:02 • Новости дня
    Беспилотники «Куб-2» стали инструментом экономического истощения ВСУ

    Ростех: Дроны «Куб-2» стали инструментом экономического истощения противника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» заявила, что российский барражирующий боеприпас «Куб-2» используется как дешевая наживка для дорогостоящих ракет ПВО, что обеспечивает методичное финансовое истощение противника в зоне спецоперации на Украине.

    Российские барражирующие боеприпасы «Куб-2» вынуждают украинские войска тратить дорогостоящие зенитные ракеты для перехвата дешевых аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ростех.

    «Каждый такой перехват – это прямой финансовый убыток для обороняющейся стороны. Ну а если дрон прорывается и уничтожает расчет ПТРК или бронеавтомобиль, мы получаем хрестоматийный обмен «пешки на ферзя». Это уже не просто тактика, а методичное финансовое истощение врага», – подчеркнули в госкорпорации.

    Попытки уничтожить такой дрон специалисты компании сравнили со стрельбой по комарам из зенитной установки. Беспилотник концерна «Калашников» оснащен оптико-электронной системой наведения, позволяющей автоматически захватывать и сопровождать цели в реальном времени.

    Операторы применяют «Куб-2» для поражения различных целей от минометных расчетов до малоразмерных плавсредств. Аппарат часто используется в связке с легкими разведывательными беспилотниками «Скат», а эффективность его боевого применения составляет 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор дивизиона беспилотных летательных аппаратов концерна «Калашников» Александр Лихачев сообщил об успешных испытаниях барражирующих боеприпасов «Куб-2-Э» и «Куб-10МЭ» в условиях среднегорья.

    Также глава концерна Алан Лушников анонсировал появление усовершенствованных беспилотников с дальностью полета свыше 100 км в зоне спецоперации.

    Кроме того, российская сторона на выставке в Абу-Даби предложила ближневосточным партнерам испытать новейший разведывательный аппарат «Скат-350М» в связке с дронами линейки «Куб».

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 22:41 • Новости дня
    WP: Пентагон поручил возбудить дело об утечке данных против главного стратега

    WP: Пентагон поручил завести дело об утечке против генерала Сильвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США поручило военным рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела за передачу секретной информации журналистам против генерала Бретта Сильвии, который до октября занимал пост начальника управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США.

    «Администрация Трампа, значительно активизировав кампанию по борьбе с утечками информации, дала указание американским военным изучить возможность возбуждения уголовного дела против высокопоставленного генерала, которого политическое руководство Пентагона обвинило в передаче конфиденциальной информации журналистам», – пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

    Дело передано исполняющему обязанности министра армии США Адаму Телле для принятия соответствующих мер.

    Обвинения со стороны команды главы Пентагона Пита Хегсета также были направлены в Министерство юстиции, что ставит Сильвию под двойной юридический удар. До своего увольнения в октябре он занимал должность главы управления планирования и политики в Комитете начальников штабов.

    По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, преследование военного стало частью масштабной кампании по борьбе с утечками информации в ведомстве.

     «Мы обещали найти вас, и мы не шутили», – подчеркнул Парнелл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Пит Хегсет отстранил от должности главного стратега Комитета начальников штабов генерала Бретта Сильвию. Axios сообщил, что бывшему стратегу Пентагона грозит трибунал за передачу данных об Украине.

    Бывший американский подрядчик признал вину в передаче секретных данных Эфиопии.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 04:25 • Новости дня
    Атомный авианосец Theodore Roosevelt прибыл в зону ответственности CENTCOM

    Авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в зону ответственности CENTCOM

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский атомный авианосец Theodore Roosevelt вошел в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) ВС США, доведя количество авианосных ударных групп в регионе до трех, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    «Авианосец USS Roosevelt прибыл в зону ответственности центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) ранее в воскресенье, сообщил мне американский чиновник», – написал Равид в соцсети X.

    По данным журналиста, в результате прибытия корабля количество американских авианосных ударных групп, находящихся в зоне ответственности Центрального командования, увеличилось до трех. Вооруженные силы США продолжают наращивать присутствие в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье авианосец Theodore Roosevelt направился в сторону Ближнего Востока после возобновления иранских ударов по территории Бахрейна.

    В октябре авианосец «Теодор Рузвельт» вместе со своей ударной группой покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток.

    Израиль получил сигнал от США о подготовке к новой военной кампании против Ирана.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 10:31 • Новости дня
    Бернем признал провал Брексита и анонсировал сделку с ЕС

    The Guardian: Премьер Британии Бернем решил заключить новую сделку с ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем назвал ошибкой выход страны из Евросоюза и заявил о намерении заключить с объединением новое соглашение, способное принести британской экономике порядка 22,5 млрд долларов.

    Глава британского правительства планирует встретиться с европейскими лидерами на саммите на этой неделе для обеспечения договоренностей в сфере продовольствия, сельского хозяйства и молодежной мобильности. По его расчетам, это может увеличить ВВП страны на 0,4%, или примерно на 22,5 млрд долларов, пишет The Guardian.

    «Брексит, который мы получили, не сработал. Мы потеряли больше, чем приобрели», – заявил Бернем. Он отметил, что обещание Бориса Джонсона вернуть контроль над страной не было выполнено, а жесткий разрыв с Брюсселем лишь создал барьеры для бизнеса и нанес ущерб экономическому потенциалу государства.

    Министр по связям с Евросоюзом Хэмиш Фалконер пояснил, что в рамках новой сделки Лондон сможет высказывать свое мнение, но не получит права голоса по продовольственной политике объединения. Бывший британский премьер Борис Джонсон назвал безумием делать пересмотр Брексита политическим приоритетом новой администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лондонский финансовый сектор отверг идею Бернема о возвращении Британии в Евросоюз. В сентябре средства массовой информации сообщили о неспособности Транстихоокеанского партнерства окупить убытки Лондона от Брексита. В июле Бернем подтвердил намерение занять пост главы британского правительства.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 15:37 • Новости дня
    В бундесвере выявили резкий рост числа случаев ПТСР

    RND: Число случаев ПТСР в бундесвере выросло на 50% из-за кадров с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный Минобороны ФРГ по вопросам психологических травм Петер Циммерманн заявил об увеличении числа немецких военных с проблемами психики на 50% на фоне трансляции кадров боевых действий на Украине и в Иране, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

    Число солдат бундесвера с выявленными психиатрическими проблемами увеличилось с 298 человек в 2024 году до 438 в 2025 году. При этом количество диагностированных случаев посттравматического стрессового расстройства выросло на 50%, а других заболеваний – на 40%, пишет RND.

    «Существеннее мне кажется то, что у нас сейчас есть триггеры – то есть кадры из Ирана или с Украины, которые приводят к усилению симптомов у затронутых солдат бундесвера, и они обращаются за лечением», – заявил Циммерманн.

    По его словам, изображения конфликтов пробуждают тяжелые воспоминания у ветеранов зарубежных миссий в Афганистане, Косове или Мали. Уполномоченный отметил проблему позднего обращения военных за помощью из-за страха стигматизации: солдаты опасаются насмешек со стороны сослуживцев и разрушения карьеры.

    В связи с этим Минобороны Германии усиливает просветительскую работу среди военнослужащих и выступает за привлечение гражданских психотерапевтов к лечению солдат на случай масштабного конфликта в Центральной Европе. Кроме того, в армии стали чаще выявлять феномен «моральных травм», которые сопровождаются чувством вины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду более 60% опрошенных немецких женщин-военнослужащих пожаловались на домогательства во время службы.

    В прошлом месяце число поданных в Германии ходатайств об отказе от несения службы превысило показатели прошлого года в четыре раза.

    Летом в ФРГ отметили значительный рост количества заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 16:46 • Новости дня
    Британский истребитель подал аварийный сигнал над Северным морем

    Истребитель ВВС Британии подал аварийный сигнал и вернулся в Данию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребитель Военно-воздушных сил Британии Eurofighter Typhoon FGR4 подал код общей чрезвычайной ситуации во время полета над Северным морем.

    Самолет вылетел с датской авиабазы Скридструп, однако над водами Северного моря экипаж передал код 7700, после чего развернул борт и благополучно приземлился в аэропорту вылета, передает РИА «Новости».

    Сигнал 7700 является универсальным кодом транспондера. Пилоты используют его при возникновении чрезвычайной ситуации на борту, при этом угроза катастрофы может отсутствовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военно-транспортный самолет британских Военно-воздушных сил передал сигнал общей чрезвычайной ситуации во время полета над Англией.

    Многоцелевой истребитель королевских ВВС Британии пропал с радаров у восточного побережья страны после подачи аварийного сигнала.

    Три воздушных судна, включая разведывательный борт ВВС Британии, передали аварийный код в полете.

    Комментарии (0)
    Главное
    Еврокомиссия подготовила план кредита для Украины на 45 млрд евро
    Болгария вывела два российских банка из-под европейских санкций
    Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг
    Евросоюз ввел санкции против российских журналистов и военных блогеров
    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией
    В Германии отозвали лицензию Мерца на полеты за штурвалом самолета
    Физики допустили гибель Вселенной из-за внезапного появления пузыря пустоты

    Как Россия преодолеет урановый дефицит

    Одно из важнейших для всей планеты полезных ископаемых – уран – уже в ближайшей перспективе ожидает существенный дефицит. Это будет иметь глобальные последствия, особенно с учетом резкого распространения атомной энергетики. Как этот дефицит коснется Россию и каким способом она уже сейчас готовится его преодолеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

    Кая Каллас не примет участие как представитель Европы в возможных переговорах с Россией. И дело не только в том, что ее фигура категорически не устраивает Москву – даже в Брюсселе сомневаются в компетентности главы евродипломатии и поэтому не готовы доверить ей решение вопросов о европейском будущем. Но означает ли поиск Евросоюзом более квалифицированных переговорщиков готовность ЕС к содержательному диалогу с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации