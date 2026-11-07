Бухарест потребовал от Rheinmetall 8,7 млн евро за срыв поставок ЗРК

  • Новость часаРоссийские военные ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС под Киевом
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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией
    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    Киев получил от замороженных Западом российских активов почти 50 млрд долларов
    МИД пообещал Австрии болезненный ответ на высылку дипломатов
    Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ
    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии
    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    7 ноября 2026, 10:37 • Новости дня

    Бухарест потребовал от Rheinmetall 8,7 млн евро за срыв поставок ЗРК

    Antena 3: Rheinmetall сорвала сроки модернизации ЗРК для армии Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Бухарест отправил четыре зенитные установки на модернизацию в начале 2024 года, однако первые два комплекса, которые должны были прибыть еще в апреле, до сих пор не доставлены в страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.

    Оборонное ведомство выставило немецкой компании первый штрафной счет за нарушение сроков контракта на сумму 8,7 млн евро.

    В министерстве рассчитывают получить все четыре зенитных комплекса до конца текущего года. Перед введением в эксплуатацию техника должна будет пройти ряд обязательных проверок на территории Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall упала более чем на 16% из-за задержки выгодных заказов.

    В прошлом месяце Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке поставки концерном четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Подразделение Rheinmetall приобрело обанкротившуюся румынскую судоверфь в Мангалии для строительства военных кораблей.

    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия

    The War Zone: Победа демократов грозит отменой проекта линкоров класса «Трамп»

    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    @ Public domain

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу отмены целый ряд оборонных инициатив администрации президента Дональда Трампа, включая строительство дорогостоящих атомных линкоров.

    Получив прочный контроль над обеими палатами Конгресса, демократы смогут определять объемы финансирования оборонных программ. Главной мишенью для сокращения расходов станет проект атомных линкоров класса «Трамп», который и ранее сталкивался с критикой, пишет The War Zone.

    «Нам нужно подходящее сочетание высококлассных выживаемых систем и более дешевых расходуемых средств, а не флот атомных линкоров, как предлагает президент», – заявил демократ Адам Смит, претендующий на пост председателя комитета по делам вооруженных сил.

    Строительство головного линкора USS Defiant оценивается в 23 млрд долларов, а средняя стоимость последующих 14 кораблей может составить 18 млрд долларов. Эксперты отмечают, что один такой корабль обходится как десять эсминцев класса Arleigh Burke, при этом он станет одной из главных целей для противника в будущих конфликтах.

    Новое руководство Конгресса планирует тщательно пересмотреть и другие военные амбиции главы государства. В частности, под удар может попасть программа строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также общий план оборонного бюджета на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Республиканской партии США возложили вину за масштабное поражение на выборах в Конгресс на политику Дональда Трампа.

    Напомним, Соединенные Штаты запланировали постройку 15 линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

    Эти корабли планировалось оснастить ядерной энергетической установкой, гиперзвуковыми и ядерными ракетами. Стоимость каждого оценивается в 17 млрд долларов.

    Получившие большинство демократы выразили намерение ограничить внешнеполитические полномочия главы государства.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    6 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

    Минобороны: В Черном море поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, который доставлял военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен днем беспилотными летательными аппаратами. Судно типа «сухогруз» доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    Отмечается, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки украинской армии грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

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    5 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    После гибели военных на учениях в Казахстане завели 37 уголовных дел

    Совбез Казахстана: Следователи возбудили 37 дел из-за гибели военных на Каспии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане возбудили 37 уголовных дел по итогам комплексной проверки Минобороны, начатой после трагедии с гибелью 14 военнослужащих в Каспийском море, сообщил Совет безопасности республики.

    «Основное внимание в ходе работы уделяется вопросам обеспечения безопасности, надлежащих условий прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказания медицинской помощи и сохранности государственного имущества», – говорится в сообщении Совбеза, которое приводит ТАСС.

    В ведомстве добавили, что по выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования, сейчас 37 дел находятся на рассмотрении органов уголовного преследования. Информация по ним пока не разглашается в интересах следствия.

    Отмечается, что проверка охватила свыше 100 объектов Минобороны Казахстана и включает аудит эффективности использования бюджетных средств. Она проводится для выработки мер по укреплению воинской дисциплины и обеспечению боевой готовности вооруженных сил. Завершение работы комиссии ожидается в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море.

    В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших орденами.

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагедии.

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    4 ноября 2026, 14:51 • Новости дня
    Ростех впервые представил скоростной охотничий патрон и стрелковый комплекс

    Ростех показал на выставке новый охотничий патрон со скоростью более 1000 м/с

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация «Ростех» на международной выставке ORELEXPO впервые показала скоростной охотничий патрон Igla Rocket и гражданский стрелковый комплекс, призванный заменить иностранные аналоги.

    Госкорпорация «Ростех» на выставке ORЁLEXPO продемонстрировала гражданский стрелковый комплекс IGLA и новый охотничий патрон Igla Rocket с начальной скоростью полета пули более 1000 метров в секунду, сообщает Ростех.

    Новый комплекс полностью закрывает потребность в ушедших иностранных аналогах под патрон калибра 308Win. Главной особенностью разработки стала синергия оружия и боеприпасов, которая обеспечивает точность на уровне лучших снайперских решений. При этом комплекс совместим с продукцией других брендов.

    Винтовка IGLA выполнена в стиле хай-тек и доступна в версиях со стволами 420 и 600 миллиметров. Оружие обладает высокой кучностью и стабильностью стрельбы, легко разбирается на две части одним движением для удобной перевозки, а цевье из легкого сплава адаптировано под дополнительное оборудование.

    Помимо скоростного патрона Rocket, бренд представил еще четыре вида боеприпасов калибра 308Win, включая спортивные Match. Также на выставке впервые показали пистолетные патроны 9 мм Luger и 12-й калибр, в том числе специальные антидроновые боеприпасы для поражения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» анонсировал демонстрацию двух новых дальнобойных карабинов на международной выставке ORELEXPO в Москве.

    В январе предприятие разработало первые партии многопульных патронов против беспилотников.

    В прошлом году Ростех сообщил о способности антидроновых боеприпасов IGLA поражать цели на дистанции до 100 метров.

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    6 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Специалисты «Рубикона» и авиация уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе совместной операции расчетов центра «Рубикон» и экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) России были уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками.

    Расчеты центра «Рубикон» и экипажи ВКС разгромили пункты управления БПЛА. Об успешном уничтожении пунктов управления БПЛА противника сообщило Минобороны.

    «Рубикон» наводит, ФАБ разносит», – прокомментировали факт в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе расчет российского беспилотника «Герань-4 сикер» центра «Рубикон» поразил радиолокационную станцию украинских войск П-18 «Малахит» в Запорожской области.

    Ранее операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и опорные пункты украинской армии в Запорожской области.

    До этого Воздушно-космические силы России нанесли серию точных ударов по местам сосредоточения живой силы и военной техники противника в регионе.

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    6 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два танкера загорелись в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    КСИР Ирана сообщил о подрыве на минах и последующем возгорании, которое случилось на двух танкерах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Два танкера, выключив навигационные системы и системы идентификации, при поддержке американской армии-агрессора предприняли попытку покинуть (регион) по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе и столкнулись с минами, в результате чего загорелись и прекратили движение», – заявили в пресс-службе формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров на минах в восточной части Ормузского пролива.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

    В понедельник военно-морские силы КСИР заявили о возгорании 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе с 25 октября.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    4 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    Туск: Дефицит бюджета Польши равен военным расходам

    Туск приравнял дефицит бюджета Польши к расходам на оборону

    Tекст: Мария Иванова

    Дефицит бюджета Польши равен расходам государства на оборону, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Мы тратим около 7% суммарно на безопасность и оборону, если считать пограничную стражу и инфраструктуру границы. И мы не изменим этот курс», – заявил Туск журналистам после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает РИА «Новости».

    «Мы осознаем бремя, дефицит бюджета составляет 7%, но у нас нет выбора», – добавил Туск.

    Польский премьер потребовал от других стран активнее финансировать охрану внешних границ Евросоюза от «агрессии и нелегальной миграции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о повышении военных расходов страны до пяти процентов ВВП в 2027 году.

    В прошлом году расходы Польши на оборону выросли до 4,7% ВВП.

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    5 ноября 2026, 01:44 • Новости дня
    КНДР провела испытания нового зенитного ракетного комплекса

    КНДР провела испытания нового зенитно-ракетного комплекса

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск нового зенитного ракетного комплекса для проверки его конструктивных и технических характеристик.

    Главное управление ракетостроения КНДР 4 ноября провело испытания нового зенитного ракетного комплекса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Запуском руководил первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик. В ходе испытаний военные проверили работу новой системы управления полетом, интеллектуального комбинированного наведения, а также способность комплекса распознавать и отслеживать цели.

    Кроме того, в восточном регионе состоялись показательные огневые учения подразделения стратегических крылатых ракет большой дальности. Военнослужащие успешно выполнили задачу по нанесению удара крылатой ракетой по условной цели на аэродроме.

    Проведенные тесты и учения названы частью плановой деятельности оборонных ведомств КНДР по повышению боевой надежности стратегического оружия и техническому совершенствованию боевых систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЦТАК сообщило об испытании в КНДР стратегической крылатой ракеты с разбросной боевой частью. В октябре Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск обновленной тактической баллистической ракеты.

    В конце октября Сеул заявил, что КНДР выпустила около 10 баллистических ракет у Вонсана.

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    6 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Министр обороны Польши анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США на следующей неделе для обсуждения вопросов размещения постоянной американской военной базы.

    «В ближайшие дни я буду в Соединенных Штатах, в Пентагоне. Мы будем обсуждать базы, присутствие американских солдат, польско-американский союз», – цитирует министра РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш отметил, что рассчитывает отправиться в США в начале будущей недели.

    «Если все пойдет хорошо… то в начале следующей недели я буду в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном отказе Вашингтона от строительства постоянной базы в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах.

    В прошлом месяце Варшава выразила стремление участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Польские власти запланировали выделить почти 4 млрд долларов на создание постоянной военной базы США.

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    5 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Британский военный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

    Военный Airbus ВВС Британии приземлился в польском Жешуве у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от границы с Украиной.

    Борт вылетел из английского города Эймсбери и направился на восток. Он вошел в воздушное пространство Польши и приземлился в Жешуве, передает РИА «Новости».

    Самолеты Airbus A400M Atlas используются в том числе для переброски войск и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув.

    Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в учениях для Украины в Польше.

    В прошлом месяце аэропорт Жешува закрыли по требованию военных.

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    4 ноября 2026, 11:52 • Новости дня
    Россия и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2027 год

    Главы Минобороны России и Казахстана подписали план сотрудничества на 2027 год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов подписали план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2027 год.

    Подписи под документом поставили руководители военных ведомств двух государств, передает ТАСС.

    Российский министр обороны находится в Казахстане с рабочим визитом. Ранее он провел переговоры с главой военного ведомства республики.

    «Республика Казахстан – наш проверенный временем друг, добрый сосед, союзник по ОДКБ. Российско-казахстанское военное сотрудничество динамично развивается. Это подтверждается ростом числа мероприятий, появлением новых направлений и сфер взаимодействия», – сказал Белоусов.

    Также российский министр сказал, что в ходе двустороннего сотрудничества особое внимание уделяется оперативной и боевой подготовке войск.

    «Осуществляем обучение военнослужащих, регулярно проводим совместные консультации по широкому спектру вопросов военной деятельности», – отметил глава военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов подписали план сотрудничества на 2027 год.

    Руководители оборонных ведомств стран СНГ утвердили план совместной работы.

    В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил Айдоса Мырзахметова в должности главы оборонного ведомства республики.

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    4 ноября 2026, 20:03 • Новости дня
    В Германии признали нехватку ракет для ЗРК Patriot

    Глава МИД ФРГ Вадефуль признал дефицит ракет для ЗРК Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    У западных стран не осталось достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Киеву, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    «Что касается поставок [ракет для] Patriot, то их в действительности очень мало», – цитирует министра ТАСС.

    Он отметил, что проблема касается не только США, но и других стран, которые располагают резервами, но не предоставляют их Украине.

    При этом Вадефуль добавил, что министр обороны Германии Борис Писториус приложил значительные усилия для передачи средств ПВО Киеву из запасов Бундесвера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Германия предложила США развернуть на европейской территории производство ракет для комплексов Patriot.

    Летом американские СМИ написали об острой нехватке боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны Patriot у украинской армии.

    Ранее Владимир Зеленский признал наличие у Украины критического дефицита ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

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    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

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      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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