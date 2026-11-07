Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Бухарест потребовал от Rheinmetall 8,7 млн евро за срыв поставок ЗРК
Antena 3: Rheinmetall сорвала сроки модернизации ЗРК для армии Румынии
Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.
Бухарест отправил четыре зенитные установки на модернизацию в начале 2024 года, однако первые два комплекса, которые должны были прибыть еще в апреле, до сих пор не доставлены в страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.
Оборонное ведомство выставило немецкой компании первый штрафной счет за нарушение сроков контракта на сумму 8,7 млн евро.
В министерстве рассчитывают получить все четыре зенитных комплекса до конца текущего года. Перед введением в эксплуатацию техника должна будет пройти ряд обязательных проверок на территории Румынии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall упала более чем на 16% из-за задержки выгодных заказов.
В прошлом месяце Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке поставки концерном четырех модернизированных зенитных комплексов.
Подразделение Rheinmetall приобрело обанкротившуюся румынскую судоверфь в Мангалии для строительства военных кораблей.