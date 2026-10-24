Минобороны Польши объявило о планах разместить ядерное оружие США и Франции

Минобороны Польши начало переговоры о размещении ядерного оружия США и Франции

Tекст: Денис Тельманов

Инициатива по совместному использованию ядерного арсенала для отдельных стран НАТО может быть реализована в рамках соглашения о создании военной базы Соединенных Штатов на польской территории, передает ТАСС.

«Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией», – подчеркнул польский министр.

Глава военного ведомства добавил о предложении Парижа предоставить европейским партнерам большую долю в системе ядерного сдерживания. Точные сроки принятия решений пока не определены из-за необходимости проведения предварительных консультаций с союзниками в Европе.

В июне руководство Минобороны Польши передало шефу Пентагона Питу Хегсету официальное предложение о создании постоянной американской военной базы.

В сентябре делегация США осмотрела потенциальные места для размещения объекта, после чего американский президент Дональд Трамп констатировал большой прогресс в соответствующих переговорах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении властей инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о значительных успехах в процессе создания американской базы.

Летом глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач уличил заместителя министра национальной обороны страны Павла Залевского в искажении фактов относительно позиции Варшавы по ядерному оружию.