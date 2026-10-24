У восточного побережья Тайваня произошли два землетрясения

У берегов Тайваня зафиксировали землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8

Tекст: Денис Тельманов

Землетрясения произошли в ночь на субботу у восточного побережья Тайваня. Подземные толчки были зафиксированы в 04:48 и 04:58 по местному времени, передает ТАСС со ссылкой на Центральное метеорологическое управление острова.

По данным сейсмологов, эпицентры находились в море примерно в 30 и 31 километре к востоку от города Хуалянь. Очаги сейсмической активности залегали на глубине 15,4 и 16,6 км соответственно.

Наибольшая интенсивность толчков ощущалась в уездах Хуалянь и Наньтоу. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе у острова Тайвань зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5. В море к юго-востоку от города Илань произошло землетрясение на глубине около 28 км.

В прошлом году сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на юге острова.