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Число пострадавших при землетрясении в Тибете возросло до 65 человек
Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР увеличилось до 65 человек, сообщило китайское телевидение.
Около 12,5 тыс. человек эвакуированы в безопасные места, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что из 65 пострадавших в уезде Бацин 11 человек получили серьезные травмы, 54 – легкие.
Ранее сообщалось о 16 погибших и 54 пострадавших, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе. В результате подземных толчков пострадали 46 человек. В четверг в Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,1.