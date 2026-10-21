Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Мишустин и Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам переговоров
Мишустин и Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам встречи в Петербурге
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам переговоров глав правительств двух стран в Петербурге.
Документ был подписан по завершении 31-й регулярной встречи глав правительств России и КНР, передает РИА «Новости».
В ходе переговоров стороны уделили приоритетное внимание укреплению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Обсуждалось продвижение совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и образовании.
Мишустин подчеркнул интенсивный диалог России и Китая на высшем уровне. По его словам, Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и природного газа в КНР, будет надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов и готова усилить сотрудничество в энергетике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ли Цян назвал отношения двух стран образцом для сотрудничества других государств. Михаил Мишустин заявил о готовности России усилить энергетическое сотрудничество с Китаем.
Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с КНР.