Премьер Госсовета КНР назвал отношения с Россией образцом сотрудничества

Tекст: Дарья Григоренко

В Петербурге на 31-й регулярной встрече глав правительств двух стран китайский чиновник отметил, что партнерство вступило в стадию более результативного развития под стратегическим руководством лидеров государств, передает РИА «Новости».

«В последний десяток лет изменилась международная обстановка, а наше стремление к добрососедству и дружбе, к сотрудничеству и развитию не изменилось. Мы придерживаемся принципа неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, воспеваем дух взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества», – сказал Ли Цян.

Он добавил, что страны плечом к плечу реагируют на внешнюю нестабильность путем постоянного укрепления контактов и высокого уровня политического взаимодоверия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с премьером Госсовета Китая в Петербурге.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова указала на выход отношений Москвы и Пекина на беспрецедентный уровень.