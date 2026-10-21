  • Новость часаПутин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 10:42 • Новости дня

    Премьер Госсовета КНР назвал отношения с Россией образцом сотрудничества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече глав правительств в Петербурге заявил, что Россия и Китай создали образец взаимовыгодного сотрудничества двух крупных держав, перейдя на новый этап ускоренного развития.

    В Петербурге на 31-й регулярной встрече глав правительств двух стран китайский чиновник отметил, что партнерство вступило в стадию более результативного развития под стратегическим руководством лидеров государств, передает РИА «Новости».

    «В последний десяток лет изменилась международная обстановка, а наше стремление к добрососедству и дружбе, к сотрудничеству и развитию не изменилось. Мы придерживаемся принципа неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, воспеваем дух взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества», – сказал Ли Цян.

    Он добавил, что страны плечом к плечу реагируют на внешнюю нестабильность путем постоянного укрепления контактов и высокого уровня политического взаимодоверия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с премьером Госсовета Китая в Петербурге.

    В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова указала на выход отношений Москвы и Пекина на беспрецедентный уровень.

    20 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая

    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая Ли Цяном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Петербург на 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.

    По сообщению пресс-службы правительства, в среду Мишустин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает РИА «Новости». Ожидается, что стороны обсудят вопросы российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия.

    Приоритетом на переговорах станет укрепление торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также продвижение совместных проектов в различных сферах. По итогам встречи планируется принятие совместного коммюнике и ряда двусторонних документов.

    Мишустин прибыл в Петербург из Душанбе, где участвовал в заседании Совета глав правительств стран ШОС и провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Мишустина и премьера Госсовета Китая была анонсирована в четверг.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений.

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    20 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

    Мишустин и Ли Цян посетили Царское Село в преддверии переговоров в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге.

    Главы правительств прибыли в Северную столицу из Душанбе, где утром во вторник участвовали в заседании Совета премьеров Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В среду в Петербурге состоится регулярная встреча руководителей кабминов двух стран.

    В осмотре достопримечательностей вместе с премьерами участвовала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, ранее выдвинутая на пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина. Она прилетела в Петербург специально для знакомства с будущим китайским коллегой.

    «Это наш кандидат в вице-премьеры, завтра у нее утверждение в Государственной думе», – сказал Мишустин Ли Цяну.

    После встречи Окладникова направится в Москву для участия в мероприятиях Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая.

    Москва заявила о готовности наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    В понедельник Пекин объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    21 октября 2026, 07:43 • Новости дня
    Глава Верховного суда России прибыл с визитом в Китай

    Председатель Верховного суда Краснов прибыл с трехдневным визитом в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Пекин с трехдневным рабочим визитом по приглашению своего китайского коллеги Чжан Цзюня.

    Программа поездки руководителя российского судебного ведомства включает проведение ряда встреч на высшем уровне, передает ТАСС.

    В пресс-службе Верховного суда отметили, что центральным событием поездки станет диалог Краснова с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем, в ходе которого планируется обсудить ключевые аспекты правового партнерства двух стран.

    Стороны намерены затронуть широкий круг тем и подписать документ для придания дополнительного импульса двустороннему взаимодействию в юридической сфере. Председатель Верховного суда России также посетит китайские суды, где ознакомится с передовыми практиками местных коллег и поделится накопленным отечественным опытом.

    Одной из главных тем предстоящих дискуссий станет обмен практиками в сфере внедрения цифровых технологий в работу судебной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Глава государства заявил об укреплении российско-китайской дружбы.

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    21 октября 2026, 09:08 • Новости дня
    Мишустин и премьер Госсовета Китая начали переговоры в Петербурге

    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

    Встреча проходит в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, передает РИА «Новости».

    Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник.

    С российской стороны в переговорах принимают участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

    В состав российской делегации также вошли посол в Китае Игорь Моргулов, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, заместитель министра иностранных дел Игорь Руденко, замглавы Минпромторга Алексей Груздев, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села.

    На прошлой неделе в Москве анонсировали встречу глав правительств России и Китая.

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    21 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%

    Мишустин: Доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что доля национальных валют во взаимных расчетах государств приблизилась к 100%.

    Мишустин заявил, что российско-китайские отношения достигли самого высокого уровня за всю историю и стали образцом межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

    «Мы расширяем использование национальных валют. Сегодня их доля во взаимной торговле близка уже к 100%», – заявил Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует позитивную динамику вопреки давлению Запада, а за прошедшие 25 лет взаимный товарооборот вырос более чем в 30 раз.

    По словам премьер-министра, взаимодействие государств в энергетической сфере носит стратегический характер и охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную отрасли. В этом году Москва и Пекин отмечают 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в мае был продлен еще на пять лет.

    Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

    В среду премьер Госсовета Китая Ли Цян сообщил о динамичном развитии отношений с Россией.

    До этого Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Москвой.

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    21 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Премьер КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией

    Ли Цян: Отношения России и Китая стабильно продвигаются вперед

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с председателем правительства Михаилом Мишустиным в Петербурге заявил о динамичном развитии отношений между Китаем и Россией вопреки мировой нестабильности.

    Отношения двух стран стабильно продвигаются, несмотря на рост неопределенности в мире, передает РИА «Новости» заявление Ли Цяна.

    «В будущем китайская сторона готова с российской стороной вместе укреплять политическое взаимодействие и стратегическое взаимодействие, чтобы наши отношения постоянно развивались во благо наших народов», – сказал китайский премьер.

    Переговоры проходят в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге.

    Во вторник МИД Китая пообещал объединить усилия с Россией.

    В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений двух стран на беспрецедентный уровень.

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    21 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Мишустин заявил о готовности России усилить энергосотрудничество с Китаем

    Мишустин: Россия будет надежно поставлять энергоресурсы в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена продолжать надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай и готова к усилению сотрудничества в этой сфере, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Будем и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов. Да и в целом – готовы усилить сотрудничество в энергетике», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с Китаем.

    Во вторник Мишустин заявил о готовности России наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    Премьер Госсовета КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

    Мишустин отметил сложную ситуацию на мировых энергетических рынках.

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    21 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР восхитился красотой Петербурга

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян восхитился красотой Петербурга

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным восхитился красотой Петербурга и поблагодарил за гостеприимство.

    Премьер Госсовета КНР поблагодарил Мишустина за радушный прием в Петербурге, передает РИА «Новости».

    «Я очень рад по вашему приглашению посетить прекрасный Петербург. Это мой второй визит в этот красивый город», – сказал Ли Цян.

    Во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села, где осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы.

    Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая начали переговоры в Петербурге.

    В среду Ли Цян заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

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    21 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с Китаем

    Мишустин призвал расширить авиасообщение между Россией и Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвал активнее модернизировать пункты пропуска через российско-китайскую границу.

    Глава российского кабинета министров указал на необходимость внедрения цифровых технологий в железнодорожные перевозки и формирования новых транспортных коридоров, передает ТАСС.

    «Конечно, еще больше расширить географию для воздушного транспорта», – добавил Мишустин.

    Политик подчеркнул, что эти шаги послужат росту грузооборота и торговли в целом, что в итоге принесет значительную пользу национальным экономикам обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михаил Мишустин передал привет Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая.

    Тем временем доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%.

    Премьер КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

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    21 октября 2026, 10:02 • Новости дня
    Краснов назвал судебное партнерство России и КНР фактором защиты общих интересов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Развитие судебно-правового партнерства России и Китая выступает важнейшим фактором обеспечения стабильного взаимовыгодного развития двух стран, заявил глава Верховного суда России Игорь Краснов в ходе переговоров в Пекине с председателем Верховного Народного Суда КНР Чжан Цзюнем.

    «В этом контексте судебно-правовое партнерство выступает важнейшим фактором обеспечения стабильного и взаимовыгодного развития наших стран, способствует уверенному преодолению любых внешних угроз и защите общих интересов», – заявил Краснов ТАСС.

    Он отметил, что визит в КНР является закономерным шагом в реализации стратегического курса на сближение, заданного лидерами двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

    Краснов подчеркнул, что российско-китайское взаимодействие вышло на пик торгово-экономических связей и технологического сотрудничества, что требует от судебных органов «обеспечения твердых гарантий быстрой и справедливой защиты прав граждан и бизнеса».

    Глава Верховного суда России напомнил о значительном опыте совместной работы судебных органов двух стран и пригласил китайского коллегу посетить Россию с ответным официальным визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Верховного суда России прибыл с визитом в Китай.

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    21 октября 2026, 10:21 • Новости дня
    Товарооборот аграрной продукции России и Китая вырос на треть

    Торговля аграрной продукцией России и Китая выросла более чем на треть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что товарооборот продукцией аграрного сектора с Китаем за девять месяцев вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В Петербурге прошла 31-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. «Объем товарооборота продукцией аграрного сектора за девять месяцев текущего года увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025-го», – заявил Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

    По его словам, благодаря интенсивному диалогу на высшем уровне отношения стран активно развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Взаимная торговля государств уверенно растет, при этом расчеты проходят преимущественно в рублях и юанях.

    Премьер-министр добавил, что объемы двусторонних инвестиций последовательно увеличиваются. Он подчеркнул, что в портфеле профильной комиссии уже свыше 90 проектов в самых разных областях – от металлургии до сельского хозяйства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что доля национальных валют в торговле России и Китая приблизилась к 100%.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

    Кроме того, президент Владимир Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между государствами.

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    21 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    Верховные суды России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

    Главы верховных судов России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатели Верховного суда России Игорь Краснов и Верховного Народного суда Китая Чжан Цзюнь подписали в Пекине соглашение о сотрудничестве между судами двух стран.

    Председатели Верховного суда России Игорь Краснов и Верховного Народного суда КНР Чжан Цзюнь подписали в Пекине соглашение о сотрудничестве между инстанциями, передает ТАСС.

    «Убежден, что наша встреча выводит уже имеющееся сотрудничество на качественно новый уровень. Подписание обновленного соглашения между Верховными судами создает для этого необходимую основу», – заявил Краснов.

    Он предложил разработать программу взаимодействия на 2027–2028 годы. Среди ключевых направлений Краснов выделил взаимные визиты судей для обмена опытом, совместное развитие научно-образовательной сферы и цифровую трансформацию правосудия.

    В пресс-службе Верховного суда России подчеркнули, что соглашение стало логическим продолжением многолетнего партнерства двух стран и открывает новые возможности для профессионального диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Игорь Краснов прибыл с визитом в Китай.

    Он назвал судебное партнерство Москвы и Пекина фактором защиты общих интересов.

    В понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

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    21 октября 2026, 09:32 • Новости дня
    Мишустин передал привет Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи в Петербурге попросил премьера Госсовета КНР Ли Цяна передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.

    Мишустин провел переговоры в Петербурге со своим китайским коллегой Ли Цяном, передает РИА «Новости».

    «Пользуясь возможностью, просил бы вас передать самые искренние, добрые слова приветствия и самые хорошие пожелания уважаемому господину Си Цзиньпину», – сказал Мишустин.

    Мишустин выразил уверенность, что диалог пройдет в конструктивном духе и позволит сверить часы по ходу исполнения договоренностей, которые были достигнуты лидерами двух стран в Пекине и Бишкеке.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

    В среду премьер Госсовета КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

    Во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села.


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    21 октября 2026, 11:37 • Новости дня
    Мишустин и Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам переговоров

    Мишустин и Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам встречи в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам переговоров глав правительств двух стран в Петербурге.

    Документ был подписан по завершении 31-й регулярной встречи глав правительств России и КНР, передает РИА «Новости».

    В ходе переговоров стороны уделили приоритетное внимание укреплению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Обсуждалось продвижение совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и образовании.

    Мишустин подчеркнул интенсивный диалог России и Китая на высшем уровне. По его словам, Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и природного газа в КНР, будет надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов и готова усилить сотрудничество в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ли Цян назвал отношения двух стран образцом для сотрудничества других государств. Михаил Мишустин заявил о готовности России усилить энергетическое сотрудничество с Китаем.

    Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с КНР.

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    21 октября 2026, 11:38 • Новости дня
    Краснов посетил цифровую лабораторию Верховного народного суда Китая

    Председатель Верховного суда РФ Краснов посетил лабораторию «Умный суд» в КНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов во время визита в Китай ознакомился с работой лаборатории «Умный суд» при Верховном народном суде КНР, которая занимается внедрением цифровых технологий в судебную систему страны.

    Лаборатория служит главной национальной площадкой для разработки электронного правосудия, передает ТАСС. Ее задача – оптимизация судебного процесса, противодействие коррупции и обеспечение единообразия практики. Краснов вместе с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем осмотрел систему, отслеживающую весь процесс судопроизводства, включая работу судебных приставов.

    Отвечая на вопрос Краснова о неисполненных решениях, Чжан Цзюнь пояснил, что к процессу привлечены банки, которые предоставляют информацию о средствах должника. При неисполнении человек вносится в реестр злостных неисполнителей.

    «Такие площадки, как «Умный суд», это не просто демонстрация достижений, а приглашение к профессиональному диалогу. Мы готовы развивать его по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», – заявил Краснов.

    Лаборатория была открыта в конце 2019 года. Она курирует ИИ-платформу, которая сканирует материалы, подбирает прецеденты и генерирует проекты решений, экономя судьям до 40% времени. При этом искусственному интеллекту запрещено самостоятельно выносить решения: итоговый вердикт остается за судьей. Если судья не согласен с рекомендацией ИИ, он обязан внести детальное обоснование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с визитом в Китай.

    В тот же день он назвал судебное партнерство России и КНР фактором защиты общих интересов.

    Верховные суды двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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