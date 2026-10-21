Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Премьер Госсовета КНР назвал отношения с Россией образцом сотрудничества
Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече глав правительств в Петербурге заявил, что Россия и Китай создали образец взаимовыгодного сотрудничества двух крупных держав, перейдя на новый этап ускоренного развития.
В Петербурге на 31-й регулярной встрече глав правительств двух стран китайский чиновник отметил, что партнерство вступило в стадию более результативного развития под стратегическим руководством лидеров государств, передает РИА «Новости».
«В последний десяток лет изменилась международная обстановка, а наше стремление к добрососедству и дружбе, к сотрудничеству и развитию не изменилось. Мы придерживаемся принципа неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, воспеваем дух взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества», – сказал Ли Цян.
Он добавил, что страны плечом к плечу реагируют на внешнюю нестабильность путем постоянного укрепления контактов и высокого уровня политического взаимодоверия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с премьером Госсовета Китая в Петербурге.
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова указала на выход отношений Москвы и Пекина на беспрецедентный уровень.