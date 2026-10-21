Песков анонсировал встречу Путина с премьером Госсовета Китая в Петербурге

Песков: Путин в среду встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном

Tекст: Дарья Григоренко

«В течение дня президент встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник. В среду там проходят его переговоры с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Михаил Мишустин передал привет председателю КНР Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая Ли Цяна.

Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге.

Во вторник политики осмотрели дворцы Царского Села.