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    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    21 октября 2026, 09:58 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с премьером Госсовета Китая в Петербурге

    Песков: Путин в среду встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет в Петербурге встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

    «В течение дня президент встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник. В среду там проходят его переговоры с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Михаил Мишустин передал привет председателю КНР Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая Ли Цяна.

    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге.

    Во вторник политики осмотрели дворцы Царского Села.

    20 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    SCMP: МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Московский государственный университет принял решение об отчислении студента из Китая, который пришел на занятия завернувшись во флаг с японским восходящим солнцем.

    Учащегося обязали покинуть Россию после демонстрации флага во время занятий, пишет South China Morning Post со ссылкой на газету Global Times.

    Отмечается, что решение об отчислении было принято после того, как действия студента подверглись жесткой критике со стороны Народно-освободительной армии Китая и газеты «Жэньминь жибао». В публикациях подчеркивалось, что поступок прославляет японский милитаризм.

    Флаг с восходящим солнцем использовался японскими войсками в период имперской экспансии и до сих пор применяется Морскими силами самообороны Японии. В Китае и других азиатских странах он считается символом японской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии. Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики со стороны Токио.

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    21 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Представители средств массовой информации из недружественных государств смогут принять участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, позовут ли на пресс-конференцию журналистов из недружественных стран, передает ТАСС.

    «Примут участие. Да, пригласим – так же, как и всегда это делаем», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о проведении прямой линии с главой государства в декабре.

    В начале месяца он сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовятся.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин потребовал не тратить деньги Российского спортивного фонда на машины

    Путин: Деньги Российского спортивного фонда не должны идти на аппарат с машинами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что деятельность Российского спортивного фонда не должна быть излишне забюрокраченной, а его средства следует направлять на поддержку спорта, а не на бюрократический аппарат.

    Так глава государства прокомментировал доклад министра спорта Михаила Дегтярева о работе фонда с поступлениями от букмекеров и выделением средств спортивным федерациям, передает ТАСС.

    «Это все правильно, надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть перезабюрокраченности. Эти деньги не должны идти на бюрократический аппарат с машинами, секретарями и т. д., они должны идти на поддержку спорта», – сказал Путин.

    Он призвал министра обратить внимание на этот вопрос и отметил, что еще обсудит его с Дегтяревым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Михаилом Дегтяревым.

    В тот же день министр спорта рассказал президенту о планах создать Федерацию ски-альпинизма.

    В прошлом году глава Минспорта рассказал о создании фонда для поддержки российского спорта.

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    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    20 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае

    Лавров: Контакты Путина на ноябрьском саммите АТЭС в Китае прорабатываются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что контакты президента Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС в Китае сейчас находятся в стадии активной проработки.

    По его словам, контакты главы российского государства на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне находятся в проработке, об их конфигурации будет объявлено своевременно, пишет ТАСС.

    «В ноябре – саммит АТЭС в Шэньчжэне. Президент России Владимир Путин едет туда. Сейчас идут разговоры о конфигурации контактов на высшем уровне. Все это в проработке. В свое время будет об этом объявлено», – заявил Лавров.

    Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в ходе встречи с выпускниками вузов, которые были впервые приняты на дипломатическую службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина в рамках форума.

    Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и президента США на этом мероприятии.

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    20 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Дегтярев рассказал Путину о планах создать Федерацию ски-альпинизма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым, на которой обсуждалось развитие отечественного ски-альпинизма.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с министром спорта и председателем Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилом Дегтяревым. Встреча состоялась во вторник в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Всероссийскую федерацию ски-альпинизма нам предстоит создать. Она будет создана, но пока его развивает Федерация скалолазания России», – заявил Дегтярев.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что основная часть работы Минспорта посвящена развитию детско-юношеского и массового спорта в стране. В Кремле также выделили усилия ведомства по возвращению отечественных атлетов на международную арену. Кроме того, Путин подчеркивал, что российские спортсмены постепенно возвращаются на мировые турниры и выступают весьма достойно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Михаилом Дегтяревым.

    На прошлой неделе министр спорта отметил, что странам ЕС нельзя доверять проведение международных соревнований.

    Летом ведомство сообщило об отправке 73 российских пловцов на чемпионат Европы.

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    20 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Глава Минфина США ушел от ответа на вопрос о визите Путина на саммит G20

    Глава Минфина США Бессент ушел от ответа на вопрос о визите Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов США Скотт Бессент ушел от ответа на вопрос о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    «Я пока не видел от него ответа на приглашение – ни подтверждения, ни отказа», – заявил Бессент, отвечая на вопрос об ожиданиях относительно участия Путина в G20. Его слова приводит РИА «Новости».

    Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Кремле сообщили, что решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято.

    Ранее шерпа России назвал условие участия Путина в саммите G20.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о неопределенности с визитом Путина на G20.

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    20 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Китай создал госкомпанию для развития искусственного интеллекта

    В Китае создали госкомпанию National Data Group для развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учреждена государственная компания National Data Group, которая займется использованием информационных ресурсов для развития сферы искусственного интеллекта.

    Новая структура сосредоточится на разработке и применении массивов данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Работа предприятия призвана раскрыть потенциал информации как фактора производства, поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и сформировать экосистему индустрии данных.

    National Data Group также поручено укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять взаимодействие в отрасли и способствовать обмену опытом. Создание такой госкомпании должно усилить позиции Пекина в глобальной конкуренции за информационные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце разведка США испугалась кражи Пекином технологий истребителей F-35 в Саудовской Аравии.

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    20 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Рубио указал на необходимость диалога России, США и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав – России, Соединенных Штатов и Китая – необходимо вести диалог друг с другом.

    Американский госсекретарь прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

    «Нет причин удивляться, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав мира необходимо разговаривать друг с другом. <…> Это – возможность, и президент [Трамп] показал свою готовность к тому, чтобы США, Россия и Китай на уровне лидеров провели предметный разговор, например, по вопросу контроля над вооружениями. Для мира это было бы очень позитивным делом», – заявил Рубио.

    Отмечается, что госсекретарь США общался с журналистами во время своего визита в Индию. Трансляцию беседы вел американский телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о готовности к встрече с российским и китайским лидерами.

    Он назвал денуклеаризацию главной темой возможных переговоров.

    На прошлой неделе Кремль не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

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    20 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Китай заявил протест Лондону после изъятия смартфонов у туристов

    SCMP: Китай выразил протест Британии из-за изъятия смартфонов у туристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посольство Китая в Лондоне заявило протест властям Великобритании в связи с длительными допросами китайских граждан на границе и изъятием у них электронных устройств.

    Китайские дипломаты направили официальное представление британской стороне после того, как пограничные службы Соединенного Королевства начали подвергать граждан КНР длительным допросам и изымать у них личные электронные устройства, включая мобильные телефоны, пишет South China Morning Post.

    В заявлении посольства Китая в Лондоне отмечается, что многочисленные туристы, торговые представители и люди, навещающие родственников, столкнулись с долгими задержками при прохождении контроля. Пограничники забирали у прибывающих смартфоны и другие гаджеты.

    Британские власти объяснили свои действия положениями закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ от 2019 года. Дипломатическое представительство выразило серьезную обеспокоенность ситуацией и призвало Лондон прекратить безосновательные задержания и допросы китайских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай ужесточил правила въезда и выезда из страны. Россия, Китай и Монголия начали глубокую интеграцию охраны границ. В апреле постпред США при ООН допустил досмотры идущих в КНР судов.

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    20 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Песков выразил надежду на скорую встречу Путина со спецпосланником США

    Песков пообещал объявить время и место встречи Путина с Уиткоффом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает в ближайшее время организовать встречу главы государства Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Представитель Кремля пообещал сообщить точные дату и место контактов российского лидера с американским спецпосланником и зятем президента США Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости».

    «Мы информируем вас о том, когда и где пройдет встреча», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о вероятности проведения переговоров в Петербурге.

    Ранее власти Норвегии подтвердили организацию в Осло встречи Уиткоффа с Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом. Ожидается, что Кушнер присоединится к этим переговорам в онлайн-формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Стив Уиткофф запланировал встречу с Путиным в Москве.

    Американские представители также наметили переговоры по урегулированию конфликта с Зеленским в Норвегии.

    На прошлой неделе представители Вашингтона попытались уговорить Киев отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    20 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с министром спорта Дегтяревым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня Путин встретится с министром спорта Михаилом Дегтяревым», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он отметил важность работы Минспорта, подчеркнув, что основными задачами ведомства являются развитие детско-юношеского и массового спорта, а также спорта высших достижений.

    По словам Пескова, остальные мероприятия в графике президента во вторник пройдут в непубличном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр спорта Михаил Дегтярев заявил об участии сотен российских спортсменов в мировых турнирах под флагом страны. В августе он пообещал европейцам наказание за дискриминацию российских атлетов. В июле глава Минспорта предрек провал попыток Европы изолировать российский спорт.

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    20 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

    Мишустин и Ли Цян посетили Царское Село в преддверии переговоров в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге.

    Главы правительств прибыли в Северную столицу из Душанбе, где утром во вторник участвовали в заседании Совета премьеров Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В среду в Петербурге состоится регулярная встреча руководителей кабминов двух стран.

    В осмотре достопримечательностей вместе с премьерами участвовала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, ранее выдвинутая на пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина. Она прилетела в Петербург специально для знакомства с будущим китайским коллегой.

    «Это наш кандидат в вице-премьеры, завтра у нее утверждение в Государственной думе», – сказал Мишустин Ли Цяну.

    После встречи Окладникова направится в Москву для участия в мероприятиях Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая.

    Москва заявила о готовности наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    В понедельник Пекин объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

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    20 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    США ввели санкции против пяти китайских компаний из-за кражи секретов Google

    Госдеп США ввел санкции против пяти китайских компаний за кражу секретов ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, которые связаны с бывшим инженером Google Дин Линвэем и подозреваются в краже коммерческих секретов.

    Госдепартамент США объявил о введении масштабных санкций в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности против пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов, пишет South China Morning Post.

    В санкционный список попали венчурная фирма MiraclePlus, компания Shanghai Zhisuan Technology, основанная бывшим инженером-программистом Google Дин Линвэем, а также три связанные с ними структуры.

    В январе Дин Линвэй был признан виновным по семи пунктам обвинения в краже коммерческой тайны. При этом федеральный судья оправдал его по семи дополнительным пунктам об экономическом шпионаже из-за недостатка доказательств намерений инженера принести пользу китайскому правительству. Обвинительные приговоры за кражу остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний. Власти запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. В прошлом месяце США ввели санкции против китайской онлайн-платформы Xinbi Guarantee.

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    20 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Китай призвал страны ШОС активизировать развитие Севморпути

    Ли Цян: Страны ШОС должны активизировать развитие Северного морского пути

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на заседании Совета глав правительств стран ШОС призвал государства организации активнее развивать Северный морской путь.

    Ли Цян заявил о необходимости формирования стабильной и устойчивой системы международных транспортных коридоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, странам ШОС «следует активизировать работу по созданию Северного морского пути, Транскаспийского международного транспортного маршрута и других коридоров».

    Севморпуть – наиболее короткий водный маршрут между Европой и Азией. Потребность в его использовании растет среди иностранных судовладельцев, в том числе из-за небезопасной обстановки в акватории Красного моря и Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас заявила о планах Евросоюза соперничать с Россией за Севморпуть.

    В начале месяца Китай завершил сезон контейнерных перевозок в Европу по этому маршруту.

    В августе глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о рекордном числе китайских рейсов по СМП.

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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