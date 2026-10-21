Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с премьером Госсовета Китая в Петербурге
Песков: Путин в среду встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет в Петербурге встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.
«В течение дня президент встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник. В среду там проходят его переговоры с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Михаил Мишустин передал привет председателю КНР Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая Ли Цяна.
Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге.
Во вторник политики осмотрели дворцы Царского Села.